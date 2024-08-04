استشاري يقدم‏ نصائح التعامل مع العمل بنظام الورديات

قدم البروفيسور أحمد بن سالم باهمام، أستاذ واستشاري الأمراض الصدرية وطب النوم بكلية الطب والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود نصائح هامة للعاملين بنظام الورديات للمحافظة على الصحة والنوم، مشيراً إلى أن اتباع هذه النصائح يساعد على التكيف مع العمل بنظام الورديات والمحافظة على الصحة والأداء.