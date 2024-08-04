استشاري يقدم‏ نصائح التعامل مع العمل بنظام الورديات

قدم البروفيسور أحمد بن سالم باهمام، أستاذ واستشاري الأمراض الصدرية وطب النوم بكلية الطب والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود نصائح هامة للعاملين بنظام الورديات للمحافظة على الصحة والنوم، مشيراً إلى أن اتباع هذه النصائح يساعد على التكيف مع العمل بنظام الورديات والمحافظة على الصحة والأداء.
ودعا "باهمام" إلى الحصول على قسط كافٍ من النوم قبل وبعد الوردية، مع محاولة النوم في نفس الأوقات قدر الإمكان لتنظيم الساعة البيولوجية.
ونصح بتجنب الكافيين والوجبات الثقيلة قبل النوم مباشرة، وكذلك ممارسة الرياضة بانتظام، ولكن ليس قبل النوم مباشرة.
وأوصى بالتعرض لأشعة الشمس أو الضوء الساطع في خلال الشفت الليلي لتنشيط الجسم، مع أخذ قيلولة قصيرة 10-20 دقيقة خلال الوردية إن أمكن للحفاظ على اليقظة.
ولفت البروفيسور "باهمام" إلى تجنب الورديات الطويلة جداً التي تتجاوز 12 ساعة قدر الإمكان مع أهمية التواصل مع الأسرة والأصدقاء والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية لتقليل الشعور بالعزلة.
وأشار إلى تغيير الورديات مع عقارب الساعة وليس عكسها، أي، النهار، ثم المساء، ثم الليل.
ونصح أخيراً بالحصول على فترات راحة كافية بين الورديات للسماح بالتعافي.