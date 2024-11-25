دراسة أمريكية: هذه "العادة الليلية" قد تكون مفتاح الوقاية من الخرف

ربما تتساءل كيف تعرف ما إذا كان النعاس أثناء النهار هو حقًّا مؤشر أو عَرَض للخرف؟ فهناك أسباب كثيرة قد تجعل شخصًا ما يشعر بالتعب أثناء النهار، خاصة مع تقدم أجسامنا في العمر؛ ولهذا من المهم أيضًا التعرف على الأعراض الأخرى للخرف، التي تشمل زيادة الارتباك، وفقدان الذاكرة، وصعوبة تعلُّم شيء جديد، وصعوبة تنظيم أفكارك، وقِصَر فترة الانتباه، وصعوبة إكمال المهام التي اعتدت القيام بها بسهولة، وصعوبة التعرف على الأسرة أو الأصدقاء، والانفجارات العاطفية غير المناسبة، والشعور بالقلق، والإدلاء بتصريحات متوترة ومتكررة.