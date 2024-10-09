تقنية

تأثير الذكاء الاصطناعي على هوامش الربح في مختلف الصناعات خلال خمس سنوات

تأثير الذكاء الاصطناعي على هوامش الربح في مختلف الصناعات خلال خمس سنوات
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توقعت الدراسات أن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير كبير على هوامش الربح في العديد من الصناعات خلال السنوات الخمس القادمة. على رأس هذه الصناعات تأتي صناعة البرمجيات بزيادة متوقعة تصل إلى 5.2%، تليها صناعة أشباه الموصلات التي قد تشهد ارتفاعًا بنسبة 4.8%. كما ستحقق قطاعات مثل الطاقة (3.1%) والمرافق (2.9%) والترفيه الإعلامي (2.6%) مكاسب كبيرة من اعتماد الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي يعد بمكاسب كبيرة في مجالات التكنولوجيا والطاقة، بينما قد تواجه القطاعات التقليدية بعض الصعوبات في التكيف مع التحولات الجديدة.

في المقابل، تُظهر قطاعات مثل الاتصالات ومعدات الرعاية الصحية انخفاضًا طفيفًا في هوامش الربح بنسبة -1.0% و-0.5% على التوالي، مما يشير إلى تحديات أكبر في هذه القطاعات للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

المصدر: Bank of America Institute

تأثير الذكاء الاصطناعي على هوامش الربح في مختلف الصناعات خلال خمس سنوات
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تأثير الذكاء الاصطناعي على هوامش الربح في مختلف الصناعات خلال خمس سنوات
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