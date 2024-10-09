تأثير الذكاء الاصطناعي على هوامش الربح في مختلف الصناعات خلال خمس سنوات

توقعت الدراسات أن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير كبير على هوامش الربح في العديد من الصناعات خلال السنوات الخمس القادمة. على رأس هذه الصناعات تأتي صناعة البرمجيات بزيادة متوقعة تصل إلى 5.2%، تليها صناعة أشباه الموصلات التي قد تشهد ارتفاعًا بنسبة 4.8%. كما ستحقق قطاعات مثل الطاقة (3.1%) والمرافق (2.9%) والترفيه الإعلامي (2.6%) مكاسب كبيرة من اعتماد الذكاء الاصطناعي.