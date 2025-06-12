السلطات الهندية تكشف جنسيات ركاب الطائرة المنكوبة وتؤكد تحطمها فوق مبنى سكني

تواصلت التحديثات بشأن حادث تحطم طائرة "إير إنديا" في مدينة أحمد أباد غرب الهند، حيث أعلنت الشرطة الهندية أن الطائرة المنكوبة سقطت فوق مبنى سكني مخصص للأطباء في حي ميجاني ناجار، وذلك بعد دقائق فقط من إقلاعها، ما أدى إلى كارثة مأساوية لا تزال فرق الإنقاذ تتعامل مع آثارها حتى الآن.