السلطات الهندية تكشف جنسيات ركاب الطائرة المنكوبة وتؤكد تحطمها فوق مبنى سكني

تواصلت التحديثات بشأن حادث تحطم طائرة "إير إنديا" في مدينة أحمد أباد غرب الهند، حيث أعلنت الشرطة الهندية أن الطائرة المنكوبة سقطت فوق مبنى سكني مخصص للأطباء في حي ميجاني ناجار، وذلك بعد دقائق فقط من إقلاعها، ما أدى إلى كارثة مأساوية لا تزال فرق الإنقاذ تتعامل مع آثارها حتى الآن.
وكشفت السلطات أن الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 787" وتقل 242 شخصًا، كانت متجهة من أحمد أباد إلى مطار غاتويك في لندن، وتحطمت عقب توجيهها نداء استغاثة لم يتم الرد عليه.
وأوضحت البيانات الرسمية أن بين الركاب 169 هنديا و53 بريطانيا و7 برتغاليين بالإضافة إلى كندي، إلى جانب طاقم مكون من طيارين وعشرة مضيفين.
وفي أول رد فعل دولي، قالت الحكومة البريطانية إنها تعمل بشكل عاجل مع السلطات الهندية لتقديم الدعم اللازم، بينما عبّر رئيس الوزراء كير ستارمر عن صدمته من "المشاهد المفجعة" التي ظهرت من موقع الحادث، مؤكدًا تضامن بلاده مع أسر الضحايا.
وأكدت شركة "إير إنديا" وقوع الحادث ووصفته بأنه "مأساوي"، مشيرة إلى إنشاء غرفة طوارئ وتشكيل فرق دعم مخصصة لمتابعة أوضاع العائلات المتضررة. وتواصل السلطات الهندية التحقيق في أسباب سقوط الطائرة التي تحطمت بعد نحو خمس دقائق فقط من إقلاعها، بينما تتصاعد أعمدة الدخان من موقع الحادث وسط تفاعل واسع محلي ودولي مع تداعياته.