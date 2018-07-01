أحداث في 7 أيام: سعوديون ينقذون اليمن من الألغام والحوت الأزرق يصل أبها.. وفواتير الكهرباء تُشعل "تويتر"

وظفت السياسة بالرياضة .. "بي إن" تسقط في وحل العنصرية

شهد الأسبوع الماضي سلسلة من الأحداث في المملكة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي كانت محل اهتمام قراء صحيفة "سبق" وتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، ومن أبرز الأحداث سقوط قناة بي إن سبورت القطرية في مستنقع العنصرية إلى جانب استغلال منبرها الرياضي سياسياً، وخروج المنتخب السعودي من مونديال روسيا بعد فوزه على المنتخب المصري الشقيق.

وجاء تكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة في عقبة مران بصعدة من أبرز أحداث الأسبوع الماضي، وانهيار الريال الإيراني لمستوى قياسي مع قرب العقوبات الأمريكية.

"الإعلام المرئي" عن هروب مذيعة الملابس غير المحتشمة: لا يعفيها من التحقيق، وفك غموض مقتل طفل بالقنفذة، كما تصدرت فواتير الكهرباء المشهد السعودي بعد أن أشعلت الرأي المحلي وإطلاق مشروع نزع الألغام في اليمن "مسام" وعدد من الأخبار التي حظيت بمتابعة عدد كبير من القراء.



الألغام في اليمن تنفذه كوادر سعودية

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام" في الرياض، وأعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن المشروع هو بمبادرة إنسانية مهمة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تتمثل في "المشروع السعودي لنزع الألغام" "مسام"، الذي تنفذه كوادر سعودية وخبرات عالمية، لإزالة الألغام بكافة أشكالها وصورها التي زرعتها الميليشيات بطرق عشوائية في الأراضي اليمنية وخصوصاً محافظات مأرب وعدن وصنعاء وتعز، ويهدف المشروع أيضاً إلى مساعدة الشعب اليمني على التغلب على المآسي الإنسانية الناجمة عن انتشار الألغام، وتمكينه لتحمل المسؤولية على المدى الطويل.

https://sabq.org/wvZKm4

عنصرية قناة بي إن سبورت

ما زالت شبكة القنوات القطرية الرياضية "بي إن" تتخبط على كل المستويات، فبعد أن طالتها الاتهامات بتوظيفها السياسة في الرياضة، وبثها لرسائل سياسية تهدف للإساءة للمملكة وقياداتها، وخروج إعلاميها ومحلليها عن ميثاق الشرف الإعلامي بتندرهم واستهزائهم من هزيمة الأخضر السعودي من روسيا في الافتتاح، ها هي تسقط مرة أخرى بنسختها الفرنسية في إفريقيا في بحر التعصب وإثارة الكراهية بين الشعوب.

https://sabq.org/4cYLVX

الأخضر ينتزع الفوز من الفراعنة

حقق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم فوزًا مثيراً على منافسه المصري في المباراة التي جمعتهما على ملعب فولغوغراد أرينا، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في وداعية كأس العالم 2018 بروسيا.

https://sabq.org/qL2m9Y

الحوثي يتكبد خسائر فادحة

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استمرار تقدم العمليات بمحور صعدة، إضافة إلى تكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في عقبه مران، حيث جاء من بين القتلى 8 عناصر قيادية من حزب الله اللبناني الإرهابي وقائد و7 مسلحين آخرين فضلاً عن الآليات والمعدات.

https://sabq.org/YFPnmW

انهيار الريال الإيراني

وسط ما يعانيه نظام الملالي من غضب شعبي سجّل الريال الإيراني انخفاضاً قياسياً جديداً مقابل الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية مواصلاً خسائره وسط مخاوف من عودة العقوبات الأمريكية بعد أن انسحب الرئيس دونالد ترامب في مايو الماضي من اتفاق بشأن البرامج النووي لطهران.

https://sabq.org/gKGZhX

هروب مذيعة الملابس غير المحتشمة

قالت هيئة الإعلام المرئي والمسموع في وزارة الإعلام، إن هروب المذيعة إلى خارج المملكة بعد صدور قرار إحالتها إلى التحقيق وإبلاغها قرار الإحالة للتحقيق يعد مخالفة أخرى للأنظمة ولا يعفيها من اتخاذ الإجراءات النظامية واستكمال التحقيق معها حسب الأنظمة المتبعة.

https://sabq.org/8NsQDr

فك لغز جريمة مقتل طفل

في خبر انفردت به "سبق" من مصادرها الخاصة أن النيابة العامة نجحت في فك لغز جريمة القتل الغامضة التي راح ضحيتها طفل ١٢ عاماً في مركز خميس حرب بالقنفذة أواخر شهر رمضان المبارك، حيث تمكنت وبمتابعة مباشرة من معالي النائب العام وبعد تحقيقات موسعة مع أطراف متعددة قامت بها النيابة في الجريمة من كشف غموض القضية، والقبض على المتهمة بالقضية والتي تبين أنها إحدى قريبات الطفل، حيث اعترفت بالجريمة.

https://sabq.org/hgV9BP

فواتير الكهرباء تشعل تويتر

كشفت الشركة السعودية للكهرباء مسببات ارتفاع فواتير الكهرباء، وقالت الشركة بعد موجة من الشكاوى، إن السبب يعود في المقام الأول إلى تصحيح أسعار التعريفة الكهربائية هذا العام حسب شرائح الاستهلاك في القطاع السكني، إضافة إلى تتغير أنماط الاستهلاك في فصل الصيف من خلال الارتفاع الكبير في استخدام أجهزة التكييف، وقد سجل موقع تويتر شكاوى عدد كبير مِن المشتركين من ارتفاع فواتير الكهرباء حيث دخل هاشتاق الشكاوى الترند.

https://sabq.org/mLHzMk

تعديلات على عقوبات بعض المخالفات المرورية

علمت "سبق" أن الجهات المعنية تواصل العمل حالياً على استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لتعديل بعض مواد نظام المرور، ومنها مواد تتعلق بعقوبات المخالفات المرورية المؤثرة على السلامة العامة ووفقاً للمعلومات يتوقع إقرار التعديلات من الجهات المعنية عند استكمال تلك الإجراءات قريباً.

https://sabq.org/XCs6mq

شبح "الحوت الأزرق" يصل أبها

هدت مدينة أبها، مؤخراً، حادثة انتحار لطفل شنقاً في الصف السادس الابتدائي، وفي التفاصيل التي رواها أحد أقارب الطفل لـ"سبق": الشكوك تدور حول لعبة إلكترونية؛ مشيراً إلى أنه وبعد العثور على الطفل منتحراً، أكد عدد من الأطفال المقربين منه أن انتحاره جاء بسبب لعبة "الحوت الأزرق"؛ إلا أنه لم يتم التأكد من ذلك حتى الآن.

https://sabq.org/vG7HxN

"ناطرينكم" تفتح نار السخرية بسوق عكاظ

فتح إعلان الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الداعي إلى حضور فعاليات سوق عكاظ بجملة "ناطرينكم"، نار السخرية بسبب عدم تناسق المصطلح مع هوية المناسبة تاريخياً، ودافع رئيس هيئة السياحة الأمير سلطان بن سلمان؛ عن المصطلح وتوظيفه في الإعلان الرسمي، قائلاً: الناس غيورون على اللغة العربية.. واليوم هناك لغة متداولة، واللغة العربية مُصانة ومحفوظة.

https://sabq.org/kmdQC8

من جديد أحكام ضد العقاري

أصدرت المحكمة الإدارية في الرياض، أحكامًا نهائية نافذة ضد الصندوق العقاري لصالح عددٍ من المتضررين، تلزمه بإلغاء قرار التحويل للبنوك للدفعات ما قبل تاريخ 1432هـ، وذلك بإقراضهم من رأس مال الصندوق إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (82).

https://sabq.org/gmtKHL

"ولي عهد الألفية القوي" تقرير مصور لـ"بلومبيرج"

قالت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أقوى شخصية في الشرق الأوسط، وولي عهد الألفية القوي الذي قاد المملكة إلى اتجاه مختلف جذرياً، وذكرت الوكالة في تقرير مصوّر، أن الأمير محمد بن سلمان -الذي تلقى تعليمه في الداخل- كان منذ طفولته مقرباً من والده الملك سلمان بن عبدالعزيز، لذلك يعد رجل دولة بخبرة طويلة.

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