موجز "سبق": خادم الحرمين يكشف موقف المملكة من "المناخ".. وإحباط شحنات الفواكه اللبنانية المفخخة

واصلت "سبق" طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخل من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة. وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث، كان أبرزها إعلان خادم الحرمين موقف المملكة من قضية "المناخ"، التي تتطلب تعاونًا دوليًا لوقف نزيف كوكب الأرض، وذلك خلال ترؤسه وفد المملكة في القمة العالمية الافتراضية بحضور 40 زعيمًا. كما شهد الأسبوع إعلان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مباشرة عددًا من القضايا، وإيقاف المتهمين بارتكاب مخالفات فساد بلغت فاتورتها أكثر من 200 مليون ريال، فيما أحبط رجال الجمارك ومكافحة المخدرات شحنتي فاكهة رمان مفخخة بالسموم والمخدرات، كانت تستهدف المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، وما استتبع ذلك من إعلان المملكة إيقاف استيراد الخضراوات والفواكه من لبنان. وفي السطور الآتية موجز لأبرز أخبار الأسبوع الماضي: خادم الحرمين يكشف موقف المملكة من "المناخ" أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب منهجية شاملة تراعي مختلف الظروف التنموية حول العالم، وأن الحل الشامل لمواجهة تحديات التغير المناخي يكمن في رفع مستوى التعاون الدولي، وذلك في كلمته خلال قمة المناخ العالمية الافتراضية. https://sabq.org/QH37Tp مكافحة الفساد تلاحق الفاسدين باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، ومن أبرزها: إيقاف لواء متقاعد بالحرس الوطني، ومدير عام مشروعات، ونقيب بالداخلية، وكاتب عدل في قضايا اعتداء على المال العام، وبلغت فاتورة الفساد في تلك القضايا أكثر من 200 مليون ريال. https://sabq.org/PRnSNY الفواكه اللبنانية المفخخة استطاعت سواعد رجال مكافحة المخدرات والجمارك من إهباط عمليتي تهريب للمخدرات من دولة لبنان داخل شحنة فاكهة رمان مفخخ، احتوت على نحو 2.5 مليون قرص إمفيتامين، و5.3 مليون حبة كبتاجون، وإثر ذلك تقرر منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا من يوم الأحد 1424 / 9 / 13هـ الموافق 25/ 4 / 2021م، وذلك إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة. https://sabq.org/P7Dv2q https://sabq.org/msbHpF https://sabq.org/zdWsHG https://sabq.org/VnGCTL رفع رواتب القطاع الخاص دخل يوم الأحد الماضي قرار رفع أجور الموظفين السعوديين في القطاع الخاص إلى أربعة آلاف ريال حيِّز التنفيذ لاحتسابه ضمن نطاق للتوطين في المنشأة. وتضمَّن القرار الصادر قبل خمسة أشهر تقريبًا عدم احتساب مَن تقلّ رواتبهم عن 3000 ريال في نطاقات التوطين، ويحتسب من راتبه 3000 ريال وأقل من 4000 ريال بنصف عامل. https://sabq.org/jYJ5GX الخطوط تكشف وضع "العشرين المحظورة" قالت الخطوط الجوية السعودية إن رفع تعليق جميع الرحلات الدولية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحًا من يوم الاثنين 17 مايو 2021م، لا تنطبق على البلدان التي تقرر فيها اللجنة الرسمية المعنية تعليق السفر منها أو إليها؛ بسبب تفشي فيروس كورونا. https://sabq.org/VP9Tzr خادم الحرمين يوجّه بصرف معونة رمضان وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بصرف 1.9 مليار ريال "معونة رمضان" لمستفيدي الضمان الاجتماعي. https://sabq.org/zf7jN8 https://sabq.org/dWDLyz لقاحات كورونا آمنة أكدت هيئة الغذاء والدواء أن جميع اللقاحات المعتمدة في السعودية عالية السلامة، وأن المنافع المرجوة من إعطاء اللقاح تفوق المخاطر المحتملة حسب المعلومات الطبية المعتمدة للقاح، لافتة إلى أن أعراض التجلط بالتزامن مع إعطاء لقاح "أكسفورد/ استرازينيكا" في السعودية نادرٌ جدًّا. https://sabq.org/R5NGL6 الولايات المتحدة تعترف بجريمة الأتراك اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن -بصورة رسمية- بتعرض الأرمن للإبادة الجماعية في الإمبراطورية العثمانية. وقال "بايدن" في بيان أصدرته الإدارة الأمريكية: إن المذبحة التي تعرض لها الأرمن أواخر عهد الإمبراطورية العثمانية، والتي بدأت باعتقال المفكرين الأرمن وزعماء الأرمن في القسطنطينية في 24 إبريل 1915، تُمثل إبادة جماعية. https://sabq.org/VS6tMK الأردن تفرج عن موقوفي "الفتنة" إلا اثنين أعلنت الأردن الإفراج عن موقوفي قضية "الفتنة" باستثناء باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، وذلك بعد توجيه من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إثر مناشدات عشائرية للصفح عنهم. https://sabq.org/BPGpZb

موجز "سبق": خادم الحرمين يكشف موقف المملكة من "المناخ".. وإحباط شحنات الفواكه اللبنانية المفخخة ياسر نجدي سبق 2021-04-25 واصلت "سبق" طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخل من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.



وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث، كان أبرزها إعلان خادم الحرمين موقف المملكة من قضية "المناخ"، التي تتطلب تعاونًا دوليًا لوقف نزيف كوكب الأرض، وذلك خلال ترؤسه وفد المملكة في القمة العالمية الافتراضية بحضور 40 زعيمًا.



كما شهد الأسبوع إعلان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مباشرة عددًا من القضايا، وإيقاف المتهمين بارتكاب مخالفات فساد بلغت فاتورتها أكثر من 200 مليون ريال، فيما أحبط رجال الجمارك ومكافحة المخدرات شحنتي فاكهة رمان مفخخة بالسموم والمخدرات، كانت تستهدف المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، وما استتبع ذلك من إعلان المملكة إيقاف استيراد الخضراوات والفواكه من لبنان.



وفي السطور الآتية موجز لأبرز أخبار الأسبوع الماضي:



خادم الحرمين يكشف موقف المملكة من "المناخ"

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب منهجية شاملة تراعي مختلف الظروف التنموية حول العالم، وأن الحل الشامل لمواجهة تحديات التغير المناخي يكمن في رفع مستوى التعاون الدولي، وذلك في كلمته خلال قمة المناخ العالمية الافتراضية.

https://sabq.org/QH37Tp



مكافحة الفساد تلاحق الفاسدين

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، ومن أبرزها: إيقاف لواء متقاعد بالحرس الوطني، ومدير عام مشروعات، ونقيب بالداخلية، وكاتب عدل في قضايا اعتداء على المال العام، وبلغت فاتورة الفساد في تلك القضايا أكثر من 200 مليون ريال.

https://sabq.org/PRnSNY



الفواكه اللبنانية المفخخة

استطاعت سواعد رجال مكافحة المخدرات والجمارك من إهباط عمليتي تهريب للمخدرات من دولة لبنان داخل شحنة فاكهة رمان مفخخ، احتوت على نحو 2.5 مليون قرص إمفيتامين، و5.3 مليون حبة كبتاجون، وإثر ذلك تقرر منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا من يوم الأحد 1424 / 9 / 13هـ الموافق 25/ 4 / 2021م، وذلك إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة.

https://sabq.org/P7Dv2q

https://sabq.org/msbHpF

https://sabq.org/zdWsHG

https://sabq.org/VnGCTL



رفع رواتب القطاع الخاص

دخل يوم الأحد الماضي قرار رفع أجور الموظفين السعوديين في القطاع الخاص إلى أربعة آلاف ريال حيِّز التنفيذ لاحتسابه ضمن نطاق للتوطين في المنشأة. وتضمَّن القرار الصادر قبل خمسة أشهر تقريبًا عدم احتساب مَن تقلّ رواتبهم عن 3000 ريال في نطاقات التوطين، ويحتسب من راتبه 3000 ريال وأقل من 4000 ريال بنصف عامل.

https://sabq.org/jYJ5GX



الخطوط تكشف وضع "العشرين المحظورة"

قالت الخطوط الجوية السعودية إن رفع تعليق جميع الرحلات الدولية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحًا من يوم الاثنين 17 مايو 2021م، لا تنطبق على البلدان التي تقرر فيها اللجنة الرسمية المعنية تعليق السفر منها أو إليها؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

https://sabq.org/VP9Tzr



خادم الحرمين يوجّه بصرف معونة رمضان

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بصرف 1.9 مليار ريال "معونة رمضان" لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

https://sabq.org/zf7jN8

https://sabq.org/dWDLyz



لقاحات كورونا آمنة

أكدت هيئة الغذاء والدواء أن جميع اللقاحات المعتمدة في السعودية عالية السلامة، وأن المنافع المرجوة من إعطاء اللقاح تفوق المخاطر المحتملة حسب المعلومات الطبية المعتمدة للقاح، لافتة إلى أن أعراض التجلط بالتزامن مع إعطاء لقاح "أكسفورد/ استرازينيكا" في السعودية نادرٌ جدًّا.

https://sabq.org/R5NGL6



الولايات المتحدة تعترف بجريمة الأتراك

اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن -بصورة رسمية- بتعرض الأرمن للإبادة الجماعية في الإمبراطورية العثمانية. وقال "بايدن" في بيان أصدرته الإدارة الأمريكية: إن المذبحة التي تعرض لها الأرمن أواخر عهد الإمبراطورية العثمانية، والتي بدأت باعتقال المفكرين الأرمن وزعماء الأرمن في القسطنطينية في 24 إبريل 1915، تُمثل إبادة جماعية.

https://sabq.org/VS6tMK



الأردن تفرج عن موقوفي "الفتنة" إلا اثنين

أعلنت الأردن الإفراج عن موقوفي قضية "الفتنة" باستثناء باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، وذلك بعد توجيه من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إثر مناشدات عشائرية للصفح عنهم.

https://sabq.org/BPGpZb

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442 03:00 AM

موجز "سبق": خادم الحرمين يكشف موقف المملكة من "المناخ".. وإحباط شحنات الفواكه اللبنانية المفخخة الخطوط تكشف وضع "العشرين المحظورة".. ومكافحة الفساد تلاحق الفاسدين





A A A





5 مشاركة