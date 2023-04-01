7 سنوات مع سوار السرعة تكشف عن طريقة لتقليل مخاطر قلة النوم وكثرته

واتضح بعد تعديل البيانات على أساس العمر والجنس والعرق ومستوى التعليم ومؤشر كتلة الجسم والنظام الغذائي والتدخين وتعاطي الكحول وجدول العمل؛ أن التمارين الرياضية تُحَيّد الآثار السلبية لقلة النوم أو لكثرة النوم، وأن الأشخاص الذين كان نشاطهم البدني منخفضًا ومدة نومهم قصيرة وطويلة كان خطر موتهم بجميع الأسباب 16 و37% على التوالي، أما الأشخاص الذين كان نشاطهم البدني متوسط، في حالة عدم حصولهم على مدة نوم كافية، فارتفع خطر موتهم مبكرًا بنسبة 41%؛ وفق ما نقلته "روسيا اليوم".