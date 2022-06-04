موجز "سبق" الأسبوعي: أوامر ملكية.. وحراك اختبارات في "التعليم".. ومواجهة الفساد

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث المحلية، التي نالت اهتمام قراء "سبق"، تصدرتها الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بداية الأسبوع، بهدف ضخ دماء جديدة في عددٍ من المناسب، تكون قادرة على العطاء، وترجمة تطلعات المملكة في تحقيق ما تبقى من بنود رؤية 2030.
وبجانب الأوامر الملكية، كانت هناك أخبار أشاعت جوًا من السعادة بين المواطنين، تصدرها حصول 4 موانئ سعودية عن مراكز متقدمة بين الموانئ العالمية، والإنجاز التي حققتها وزارة الزراعة، بحصولها على جائزة القمة العالمية والمرتبة الأولى لمجتمع المعلومات لعام 2022م من فئة الزراعة الرقمية.
وحظي خبر باقات الحج باهتمام الجميع، والتعديلات التي أجرتها وزارة الصحة، بإنشاء شركة الصحة القابضة، والإعلان عن مواعيد الاختبارات، والإعلان عن حلقة جديدة من مكافحة الفساد، والكشف عن حفريات قديمة.. وغيرها من الأخبار.
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله عدداً من الأوامر الملكية.
من بين 370 ميناءً عالميًا تمكنت 3 موانئ سعودية من الصعود إلى المراتب الأولى وفقًا لمؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي لعام 2021م، الذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال ماركيت إنتليجانس، في إنجاز دولي على صعيد النقل البحري والموانئ.
وجاء ميناء الملك عبدالله برابغ في المركز الأول عالميًا، ليتقدم مركزًا جديدًا بعد أن احتلّ المرتبة الثانية في تقرير عام 2020م، فيما جاء "ميناء جدة الإسلامي" في المرتبة الثامنة، متقدمًا بأكثر من 45 مركزًا عن مرتبته السابقة، بينما استطاع "ميناء الملك عبدالعزيز" في الدمام من التقدم 88 مرتبة؛ ليحتل المرتبة الرابعة عشرة.
حققت السعودية ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة إنجازًا عالميًّا جديدًا، يُضاف لسلسلة الإنجازات التي حصدتها الوزارة هذا العام؛ وذلك بحصولها على جائزة القمة العالمية والمرتبة الأولى لمجتمع المعلومات لعام 2022م من فئة الزراعة الرقمية والخدمات الإلكترونية الرقمية المقدَّمة عبر بوابة "نما."
وأكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور بن هلال المشيطي، أن فوز الوزارة بهذه الجائزة تأتي امتدادًا لدعم القيادة الرشيدة – أيدها الله- اللامحدود لمنظومة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية للتحول الرقمي في جميع الخدمات المقدمة من الوزارة، ودعم منظومة البحث والتطوير والابتكار وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، والوفد المرافق له.
واستعرض مع الوزير لافروف العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها.
وبشأن الأزمة في أوكرانيا، شدد وزير الخارجية لوزير الخارجية الروسي على موقف المملكة المبني على أسس القانون الدولي ودعمها للجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار، وأن المملكة على استعداد لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في التوصل إلى حل سياسي للازمة.
حصلت المملكة على 4 شهادات تميز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات "WSIS 2022" التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بمدينة جنيف بسويسرا تحت شعار "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الرفاهية والشمول والمرونة"؛ وذلك نظير تميز مشروعاتها الابتكارية، ليرتفع بذلك مجموع شهادات التميز التي حصلت عليها المملكة إلى 30 شهادة تميز.
ومنحت شهادات التميز لمشروعات "منصة اختبار" المقَدّمة من وزارة التعليم عن فئة الوصول إلى المعلومات والمعرفة، و"برنامج تطوير القدرات الحكومية الرقمية" المقَدم من هيئة الحكومة الرقمية عن فئة بناء القدرات، و"تحدي الأمن السيبراني" المقَدم من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، عن فئة بناء الثقة والأمن في استخدام تقنية المعلومات والاتصالات، و"مشروع مركز دعم تطوير الأعمال" المقَدم من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن فئة العلوم الإلكترونية.
صدرت الموافقة الكريمة على قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس شركة الصحة القابضة، والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني.
جاء ذلك تجسيدًا للدعم والاهتمام الكبيرين اللذين توليهما القيادة الرشيدة لتطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وإسهامًا في دعم مسيرة التحول الصحي في المملكة ومواكبة رؤية المملكة 2030.
ونص قرار مجلس الوزراء على نقل الموظفين والعاملين ذوي العلاقة بتقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها -التابعين لوزارة الصحة- إلى شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة، وذلك وفق القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم "616."
طرحت وزارة الحج والعمرة، باقات لموسم حج هذا العام 1443هـ، تزامنًا مع إتاحة التسجيل لحجاج الداخل بدءًا من يوم الجمعة ولمدة تسعة أيام.
واشترطت وزارة الحج والعمرة على من يرغب في التسجيل للحج من حجاج الداخل سواء كان مقيمًا أو مواطنًا؛ ألا يتجاوز عمره 65 عامًا، مع اكتمال التحصين في تطبيق توكلنا، كما أكدت أن الأولوية لمن لم يسبق له الحج.
واعتمدت وزارة الحج والعمرة ثلاث باقات خدمة فقط، واعتمدت تسميتها على النحو التالي: "باقة الأبراج" وسعرها 14737.83 ريالاً للحاج الواحد، قبل إضافة الضريبة المضافة، والباقة الثانية هي "باقة المخيمات المطورة" وسعرها 13043.99 ريالاً للحاج الواحد، قبل إضافة الضريبة المضافة، أما الباقة الثالثة فهي ضيافة "باقة المخيمات غير المطورة" وسعرها 10238.57 ريالاً للحاج الواحد، قبل إضافة الضريبة المضافة.
اعتمدت وزارة التعليم تنظيم أعمال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث 1443هـ لجميع مراحل التعليم العام الحكومي والأهلي والعالمي، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة، والتعليم المستمر.
وسيبدأ الطلاب والطالبات أداء اختبارات المواد العملية والشفهية ومواد التقويم التكويني ابتداءً من الأحد 20 ذي القعدة، على أن تكون ضمن اليوم الدراسي.
وتبدأ الاختبارات التحريرية حضوريًا لجميع المراحل الدراسية ابتداءً من الأحد 27 ذي القعدة وحتى الخميس 1 ذي الحجة المقبل، مع تنفيذ ومتابعة أعمال الاختبارات، واستخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية يوم الخميس 1 ذي الحجة.
سجلت زيارة الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع لواشنطن، ترجمة جديدة لصلابة الموقف السعودي في مواجهة التحكمات الأمريكية الأخيرة التي صاحبت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية؛ إذ الْتقى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.
شهدت الزيارة تصريحًا أمريكيًّا بالغ الأهمية في الوقت الحالي الذي يشوبه تخبط أمريكي كاد يؤثر على علاقات البلدين؛ إذ قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: إن واشنطن ملتزمة في شراكتها الدفاعية التي وصفها بـ"القوية" مع المملكة؛ معربًا عن سعادته بلقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر شوال 1443هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (3835) جولة رقابية، والتحقيق مع (161) مشتبهًا فيه من ضمنهم موظفون من وزارات: (الدفاع، الداخلية، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، وتوقيف (41) مواطنًا ومقيمًا.
وقالت الهيئة: وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير).
أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، الثلاثاء، شراكة مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في مشروع يعد من أكبر أعمال المسوحات في المملكة العربية السعودية، ويشمل ساحل البحر الأحمر.
وأسفرت أعمال الحفر الأولي التي قامت بها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الهيئة الرسمية للمسوحات والخرائط الجيولوجية في المملكة، خلال عشرة أيام، عن الكشف عن عظام سحلية بحرية ضخمة يعود عمرها لأكثر من 80 مليون سنة.
وستستمر شركة البحر الأحمر للتطوير بالعمل مع الهيئة لتحديد المناطق ذات الأهمية الجيولوجية الفريدة مما سيضيف إلى التجارب السياحية التي تقدمها وجهة البحر الأحمر المستدامة في اكتشاف التاريخ الطبيعي الغني لشبه الجزيرة العربية.
يعد مشروع الرياض الخضراء من أهم المشروعات البيئية المتميزة، فهو واحدٌ من أكبر مشروعات التشجير طموحًا في العالم، وأحد مشروعات الرياض الأربعة الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، حفظه الله، في مارس 2019، ضمن إطار تحقيق أحد أهداف رؤية السعودية 2030 "لرفع تصنيف مدينة الرياض بين نظيراتها من مدن العالم".