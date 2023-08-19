تزامنًا مع بدء العام الدراسي غدًا.. مختصة: لا بد من ضبط الساعة البيولوجية للنوم والاستيقاظ مبكرًا

وبيّنت الدكتورة رنيا أنه وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، فإن هناك عدد ساعات يجب أن يحصل عليها الطفل حسب مرحلته العمرية، فالأطفال الرضع (أقل من عام) يجب أن يحصلوا على فترة نوم بين 12 و16 ساعة تقريبًا، والأطفال من عمر عام حتى عامين يتراوح عدد ساعات النوم بين 11 و14 ساعة، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات يجب أن يكون عدد ساعات النوم بين 10 و13 ساعة، والأطفال بين 6 إلى 12 عامًا يكون عدد ساعات النوم بين 9 و12 ساعة، وفي سن المراهقة (من 13 حتى 18 عامًا) يجب أن يكون النوم بين 8 ساعات و10 ساعات.