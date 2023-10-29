"سبق" في الأسبوع.. 8 قرارات بمجلس الوزراء ومواقف سعودية حاسمة لدعم القضية الفلسطينية

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث المحلية والدولية، التي نالت اهتمام قراء "سبق"، كان أبرزها اجتماع مجلس الوزراء، الذي أصدر 8 قرارات تناولت الشأن المحلي، والشأن الإقليمي، إلى جانب الشأن الدولي؛ فضلًا عن إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، واستقباله عددًا من رؤساء الدول.
وعلى الجانب الآخر، كانت أحداث قطاع غزة محل اهتمام القراء، الذين تابعوا جهود المملكة الدبلوماسية والإنسانية، للتخفيف على سكان القطاع، جراء أعمال العنف التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وشهد الأسبوع ذاته أحداثًا اقتصادية عدة، كان أهمها تحقيق المملكة نموًّا بنسبة 8.7% خلال عام 2022م، ليكون الأعلى بين دول مجموعة العشرين، كما شهدت نهاية الأسبوع انطلاق فعاليات موسم الرياض 2023 في نسخته الرابعة.
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في الرياض، وشهدت الجلسة 8 قرارات. وفي مستهل الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على مجمل المباحثات واللقاءات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية بين صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وقادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما ركزت عليه في جوانب العلاقات بين المملكة وبلدانهم، إضافة إلى المسائل الإقليمية والدولية.
وأشاد المجلس في هذا السياق، بمضامين الزيارات الرسمية التي قام بها إلى المملكة كل من فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا، وفخامة رئيس جمهورية كوريا، ودولة رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، ودولة رئيس وزراء ماليزيا، وما اشتملت عليه من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز علاقات التعاون وتنميتها في مختلف المجالات.
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- عن إطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث الأكبر من نوعه على مستوى العالم، الذي تنظمه المملكة في الرياض سنويًّا ابتداءً من صيف العام 2024م. وستشكل البطولة منصة مهمة، تسهم في الارتقاء بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية الذي يشهد نموًّا متزايدًا، وسترسخ مكانة المملكة كوجهة رائدة لأبرز المنافسات الرياضية والعالمية.
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا.
وعقد ولي العهد والرئيس الكوري اجتماعًا موسعًا وجلسة مباحثات رسمية، رحّب سموه في بدايتها بفخامته في المملكة، متمنيًا له ولمرافقيه طيب الإقامة. وشهد اللقاء توقيع 5 اتفاقات ومذكرات تفاهم سعودية كورية.
قدّمت السعودية تحذيرًا قويًّا للولايات المتحدة أخيرًا، بأن اقتحام إسرائيل لقطاع غزة قد يكون كارثيًّا على الشرق الأوسط.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن السيناتور ريتشارد بلومنتال، الديمقراطي من ولاية كونيتيكت وعضو لجنة القوات المسلحة، الذي كان واحدًا من 10 أعضاء من مجلس الشيوخ، التقوا في نهاية الأسبوع الماضي، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان؛ قوله إن القيادة السعودية تأمل في تجنب عملية برية لأسباب استقرارية، وعدم فقدان الأرواح، وحذّرت من أنها ستكون عملية ضارة للغاية.
وأشار تقرير الصحيفة الأمريكية إلى أن المسؤولين السعوديين أبدوا تحذيرات أكثر قوة لنظرائهم الأمريكيين في محادثات متعددة؛ معربين عن قلقهم من أن الاقتحام البري يمكن أن يتحول إلى كارثة للمنطقة بأكملها.
صدر عن وزارة الخارجية، بيان جاء فيه: "تتابع المملكة العربية السعودية بقلق بالغ التصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة جراء العمليات البرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في القطاع.
وإذ تُدين المملكة وتشجب أي عمليات برية تقوم بها إسرائيل لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين وتعريضهم لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية؛ لَتشير إلى أنها تحذّر من خطورة الاستمرار في الإقدام على هذه الانتهاكات الصارخة وغير المبررة والمخالفة للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وما سيترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة والسلم والأمن الإقليمي والدولي.
تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشن مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، عددًا من الخدمات الإلكترونية للأمن العام عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر".
وشملت خدمات الأمن العام الجديدة، خدمة تجيير البطاقة الجمركية، وخدمة نقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة، وخدمة استبدال اللوحات للشركات، وإصدار رخصة سير مركبة من المعارض، وخدمة نقل ملكية دراجة آلية، وخدمة إصدار رخصة سير دراجة آلية، وخدمة تجديد رخصة السير المطورة، وخدمة تجديد رخصة القيادة المطورة.
قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان: إن المملكة حققت نموًّا بنسبة 8.7% خلال عام 2022م، وهو الأعلى بين دول مجموعة العشرين. وأضاف خلال كلمته التي ألقاها في انطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار: متفائلون بأن نشهد تسارعًا في النمو حتى في بيئة أسعار فائدة مرتفعة.
وتابع: استراتيجية المملكة واضحة لتحقيق التعدد الاقتصادي والأثر الإيجابي محليًّا وعالميًّا؛ مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل دورًا مهمًّا في تطوير القطاعات الاقتصادية والمالية.
نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرًا وتَضَمّن الموافقة على إنشاء المركز الوطني للتفتيش والرقابة.
وتَضمن القرار عددًا من البنود، من ضمنها أن يمارس مجلس إدارة المركز الوطني للتفتيش والرقابة صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (6) من المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولًا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية؛ وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، بفرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.
أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الهوية الجديدة لتطبيق "توكلنا"، التي تهدف إلى تسريع الاستفادة من الخدمات الحكومية من خلال خدمات جديدة أضيفت للتطبيق.
وأكد مدير مركز المعلومات الوطني عصام الوقيت، أن أكثر من 31 مليون مستخدم في تطبيق "توكلنا"، ولدينا أكثر من 240 خدمة.
وأضاف: جرى إرسال ما يزيد على مليار ونصف المليار رسالة للمستفيدين من "توكلنا".
بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للسعودية، 6.2 مليارات ريال (1.65 مليار دولار) خلال الربع الثاني من 2023.
وبيّنت وزارة الاقتصاد في تقريرها الربعي، أن التدفقات تراجعت 21.2% على أساس سنوي.