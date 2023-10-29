"سبق" في الأسبوع.. 8 قرارات بمجلس الوزراء ومواقف سعودية حاسمة لدعم القضية الفلسطينية

وتَضمن القرار عددًا من البنود، من ضمنها أن يمارس مجلس إدارة المركز الوطني للتفتيش والرقابة صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (6) من المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولًا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية؛ وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، بفرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.