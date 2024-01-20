موجز "سبق" الأسبوعي: إطلاق استاد الأمير محمد بن سلمان.. وفوز "الأخضر" على عُمان

حمل الأسبوع الماضي جملة من الأحداث المحلية والدولية، شهدت تناقلاً واسعًا على صدر صفحات مواقع التواصل، كان أبرزها إطلاق مشروع ضخم، سيغير خارطة المشهد الرياضي، إنه استاد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- في أعلى قمة طويق بتقنيات وتقنية متقدمة، ستجعل من القدية مدينة للترفيه الرياضي والاقتصاد والسياحة العالمية.
وتأتي ضمن الأخبار المحلية إشارة وزير المالية محمد الجدعان إلى عدم وجود نية لفرض ضريبة دخل على الأفراد. ومنها أيضًا السماح للجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقًا لتنظيمها، ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة، بتعديل لوائحها الإدارية، بتعديل عدد أيام العطلات الرسمية في عيدَي الفطر والأضحى لتكون بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل.
وفي الملف الدولي بدت الأجواء مشحونة بين إسلام أباد وطهران إثر تبادُل القصف بين الجانبين، الذي بدأته إيران قبل أيام، إلا أن العلاقات عادت للاستقرار مرة أخرى.ورياضيًّا، فاز الأخضر السعودي على منتخب عُمان في البطولة الآسيوية.
وفي منافسة شرسة بفئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري برالي داكار السعودية 2024، دخل المتسابق السعودي ياسر بن سعيدان التاريخ بعد أن تُوِّج بالمركز الثالث بهذه الفئة.