موجز "سبق" الأسبوعي: إطلاق استاد الأمير محمد بن سلمان.. وفوز "الأخضر" على عُمان

حمل الأسبوع الماضي جملة من الأحداث المحلية والدولية، شهدت تناقلاً واسعًا على صدر صفحات مواقع التواصل، كان أبرزها إطلاق مشروع ضخم، سيغير خارطة المشهد الرياضي، إنه استاد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- في أعلى قمة طويق بتقنيات وتقنية متقدمة، ستجعل من القدية مدينة للترفيه الرياضي والاقتصاد والسياحة العالمية.