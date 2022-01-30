موجز "سبق" الأسبوعي: "يوم التأسيس" يُجسِّد ملحمة تاريخية وضع لبنتها الأولى الإمام محمد بن سعود

كان الأسبوع الماضي حافلاً بالأحداث المحلية، وكان أبرزها: عودة الدراسة الحضورية بعد نحو عامَيْن من التعليم عن بُعد عبر منصة "مدرستي"، وتلهُّف الدارسين لمقاعد الفصل ومقابلة المعلمين؛ وهو ما يرفع جودة العملية التعليمية. كما أشرقت شمس التعاضد والشراكة على العلاقات السعودية - التايلاندية بعد عقود من الفتور وتخفيض المستوى الدبلوماسي؛ وذلك بعد اعتذار التايلانديين عن الحوادث التي وقعت قبل سنوات. ومن أهم العناوين أو المناسبات الوطنية التي استحضر فيها السعوديون تاريخ دولتهم إطلاق "يوم التأسيس"، الذي يحكي فروسية الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- وكيف وضع اللبنة الأولى للحُكْم السعودي، وأرسى قواعد الأمن والاستقرار، وانتقلت معه منطقة شبه الجزيرة إلى كيان سياسي مستقل بعد شتات وانقسامات. وفي الشأن الرياضي فاز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على عُمان بهدف دون مقابل في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 (الجولة السابعة للمجموعة الثانية). في أول يوم حضوريًّا.. انتظام طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بجميع المدارس انتظم طلاب وطالبات المرحلتَيْن الابتدائية ورياض الأطفال الحكومية والأهلية والأجنبية والعالمية بمناطق ومحافظات المملكة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية الصحية كافة المعتمدة التي تضمن سلامتهم وأسرهم والمجتمع، ضمن بيئة تعليمية آمنة وصحية، تعزز من تحصيلهم الدراسي. https://sabq.org/k7hFKq ‫"الداخلية" تعلن القبض على شخصَيْن دهسا رجلاً في شارع عام قبضت شرطة منطقة الرياض على شخصَيْن؛ ظهرا في مقطع فيديو متداوَل على وسائل التواصل الاجتماعي وهما يقومان بدهس رجل، والاعتداء عليه. ووفقًا للبيان، تبيَّن أنهما مواطنان، والمركبة مسروقة، وقد نفَّذا جرائم مماثلة. https://sabq.org/TRYWBH مجلس الوزراء يعود للانعقاد حضوريًّا لأول مرة منذ بداية الجائحة عقد مجلس الوزراء جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حضوريًّا لأول مرة بعد الجائحة، بعد أن كانت الجلسات تُعقد عن بُعد. https://sabq.org/7gWFP6 "التسوية الودية" بالرياض تُنهي دعوى ضد شركة مقاولات وتسترد 23 مليون ريال تمكَّن الفريق الميداني لإدارة التسوية الودية بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة من إنهاء دعوى جماعية بالصلح لـ 117 عاملاً من الجنسية السعودية وبعض الجنسيات العربية والأجنبية الأخرى. https://sabq.org/nGrDHp في بيان مشترك لزيارة رئيس الوزراء التايلاندي للسعودية.. تعيين سفراء وآلية استشارية وتكثيف للتواصل صدر بيان مشترك لزيارة رئيس وزراء مملكة تايلاند إلى المملكة العربية السعودية، فيما يأتي نصه: "بدعوة كريمة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قام دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلاند، الجنرال/ برايوت تشان أوتشا، بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية في المدة 22 و23 / 6 / 1443هـ، الموافق 25 و26 / 1 / 2022م. واستقبل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع دولة رئيس الوزراء التايلاندي الجنرال/ برايوت تشان أوتشا، وعقدا جلسة مباحثات رسمية. https://sabq.org/MJ7TRq "صندوق الاستثمارات" يعلن إطلاق مجموعة ساڤي للألعاب الإلكترونية أعلن صندوق الاستثمارات العامة إطلاق مجموعة "ساڤي" للألعاب الإلكترونية، ويرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة. https://sabq.org/Dpmbsk بموافقة كريمة.. اعتماد ليلة الإسناد الزمني للتعداد العام للسكان والمساكن 2022م رفع وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، فيصل بن فاضل الإبراهيم، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله–، على ما يوليانه من رعاية واهتمام لبرنامج التعداد العام للسكان والمساكن. https://sabq.org/SDpWKP أمر ملكي: 22 فبراير إجازة رسمية سنويًّا.. ذكرى تأسيس الدولة السعودية "يوم التأسيس" صدر أمر ملكي، يقضي بأن يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم (يوم التأسيس)، وأن يصبح إجازة رسمية. https://sabq.org/W3j7Ch الأخضر السعودي يتخطى عقبة عُمان.. والجماهير تردد: "جاكم الإعصار ما شي يعيقه" وضع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قدمًا للعبور نحو مونديال كأس العالم "قطر2022"، وذلك بعد أن تجاوز عقبة شقيقه العُماني بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 (الجولة السابعة للمجموعة الثانية). https://sabq.org/6fM753 "السجون" توضح حقيقة المبادرة المتداوَلة: "إعفاء" لا تزال تحت الدراسة والتدقيق أوضحت المديرية العامة للسجون أن المبادرة المتداوًلة "إعفاء" هي إحدى الأفكار التي ما زالت تحت الدراسة والتدقيق. https://sabq.org/dz9RNw

موجز "سبق" الأسبوعي: "يوم التأسيس" يُجسِّد ملحمة تاريخية وضع لبنتها الأولى الإمام محمد بن سعود بدر العتيبي سبق 2022-01-30 كان الأسبوع الماضي حافلاً بالأحداث المحلية، وكان أبرزها: عودة الدراسة الحضورية بعد نحو عامَيْن من التعليم عن بُعد عبر منصة "مدرستي"، وتلهُّف الدارسين لمقاعد الفصل ومقابلة المعلمين؛ وهو ما يرفع جودة العملية التعليمية. كما أشرقت شمس التعاضد والشراكة على العلاقات السعودية - التايلاندية بعد عقود من الفتور وتخفيض المستوى الدبلوماسي؛ وذلك بعد اعتذار التايلانديين عن الحوادث التي وقعت قبل سنوات.



ومن أهم العناوين أو المناسبات الوطنية التي استحضر فيها السعوديون تاريخ دولتهم إطلاق "يوم التأسيس"، الذي يحكي فروسية الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- وكيف وضع اللبنة الأولى للحُكْم السعودي، وأرسى قواعد الأمن والاستقرار، وانتقلت معه منطقة شبه الجزيرة إلى كيان سياسي مستقل بعد شتات وانقسامات.



وفي الشأن الرياضي فاز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على عُمان بهدف دون مقابل في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 (الجولة السابعة للمجموعة الثانية).



في أول يوم حضوريًّا.. انتظام طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بجميع المدارس

انتظم طلاب وطالبات المرحلتَيْن الابتدائية ورياض الأطفال الحكومية والأهلية والأجنبية والعالمية بمناطق ومحافظات المملكة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية الصحية كافة المعتمدة التي تضمن سلامتهم وأسرهم والمجتمع، ضمن بيئة تعليمية آمنة وصحية، تعزز من تحصيلهم الدراسي.

https://sabq.org/k7hFKq



‫"الداخلية" تعلن القبض على شخصَيْن دهسا رجلاً في شارع عام

قبضت شرطة منطقة الرياض على شخصَيْن؛ ظهرا في مقطع فيديو متداوَل على وسائل التواصل الاجتماعي وهما يقومان بدهس رجل، والاعتداء عليه. ووفقًا للبيان، تبيَّن أنهما مواطنان، والمركبة مسروقة، وقد نفَّذا جرائم مماثلة.

https://sabq.org/TRYWBH



مجلس الوزراء يعود للانعقاد حضوريًّا لأول مرة منذ بداية الجائحة

عقد مجلس الوزراء جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حضوريًّا لأول مرة بعد الجائحة، بعد أن كانت الجلسات تُعقد عن بُعد.

https://sabq.org/7gWFP6



"التسوية الودية" بالرياض تُنهي دعوى ضد شركة مقاولات وتسترد 23 مليون ريال

تمكَّن الفريق الميداني لإدارة التسوية الودية بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة من إنهاء دعوى جماعية بالصلح لـ 117 عاملاً من الجنسية السعودية وبعض الجنسيات العربية والأجنبية الأخرى.

https://sabq.org/nGrDHp



في بيان مشترك لزيارة رئيس الوزراء التايلاندي للسعودية.. تعيين سفراء وآلية استشارية وتكثيف للتواصل

صدر بيان مشترك لزيارة رئيس وزراء مملكة تايلاند إلى المملكة العربية السعودية، فيما يأتي نصه: "بدعوة كريمة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قام دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلاند، الجنرال/ برايوت تشان أوتشا، بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية في المدة 22 و23 / 6 / 1443هـ، الموافق 25 و26 / 1 / 2022م. واستقبل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع دولة رئيس الوزراء التايلاندي الجنرال/ برايوت تشان أوتشا، وعقدا جلسة مباحثات رسمية.

https://sabq.org/MJ7TRq



"صندوق الاستثمارات" يعلن إطلاق مجموعة ساڤي للألعاب الإلكترونية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة إطلاق مجموعة "ساڤي" للألعاب الإلكترونية، ويرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

https://sabq.org/Dpmbsk



بموافقة كريمة.. اعتماد ليلة الإسناد الزمني للتعداد العام للسكان والمساكن 2022م

رفع وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، فيصل بن فاضل الإبراهيم، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله–، على ما يوليانه من رعاية واهتمام لبرنامج التعداد العام للسكان والمساكن.

https://sabq.org/SDpWKP



أمر ملكي: 22 فبراير إجازة رسمية سنويًّا.. ذكرى تأسيس الدولة السعودية "يوم التأسيس"

صدر أمر ملكي، يقضي بأن يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم (يوم التأسيس)، وأن يصبح إجازة رسمية.

https://sabq.org/W3j7Ch



الأخضر السعودي يتخطى عقبة عُمان.. والجماهير تردد: "جاكم الإعصار ما شي يعيقه"

وضع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قدمًا للعبور نحو مونديال كأس العالم "قطر2022"، وذلك بعد أن تجاوز عقبة شقيقه العُماني بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 (الجولة السابعة للمجموعة الثانية).

https://sabq.org/6fM753



"السجون" توضح حقيقة المبادرة المتداوَلة: "إعفاء" لا تزال تحت الدراسة والتدقيق

أوضحت المديرية العامة للسجون أن المبادرة المتداوًلة "إعفاء" هي إحدى الأفكار التي ما زالت تحت الدراسة والتدقيق.

https://sabq.org/dz9RNw

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443 02:00 AM

موجز "سبق" الأسبوعي: "يوم التأسيس" يُجسِّد ملحمة تاريخية وضع لبنتها الأولى الإمام محمد بن سعود مستقبل جديد للعلاقات السعودية - التايلاندية.. وانتظام الطلاب حضوريًّا بجميع المدارس





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كان الأسبوع الماضي حافلاً بالأحداث المحلية، وكان أبرزها: عودة الدراسة الحضورية بعد نحو عامَيْن من التعليم عن بُعد عبر منصة "مدرستي"، وتلهُّف الدارسين لمقاعد الفصل ومقابلة المعلمين؛ وهو ما يرفع جودة العملية التعليمية. كما أشرقت شمس التعاضد والشراكة على العلاقات السعودية - التايلاندية بعد عقود من الفتور وتخفيض المستوى الدبلوماسي؛ وذلك بعد اعتذار التايلانديين عن الحوادث التي وقعت قبل سنوات.



ومن أهم العناوين أو المناسبات الوطنية التي استحضر فيها السعوديون تاريخ دولتهم إطلاق "يوم التأسيس"، الذي يحكي فروسية الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- وكيف وضع اللبنة الأولى للحُكْم السعودي، وأرسى قواعد الأمن والاستقرار، وانتقلت معه منطقة شبه الجزيرة إلى كيان سياسي مستقل بعد شتات وانقسامات.



وفي الشأن الرياضي فاز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على عُمان بهدف دون مقابل في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 (الجولة السابعة للمجموعة الثانية).



في أول يوم حضوريًّا.. انتظام طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بجميع المدارس

انتظم طلاب وطالبات المرحلتَيْن الابتدائية ورياض الأطفال الحكومية والأهلية والأجنبية والعالمية بمناطق ومحافظات المملكة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية الصحية كافة المعتمدة التي تضمن سلامتهم وأسرهم والمجتمع، ضمن بيئة تعليمية آمنة وصحية، تعزز من تحصيلهم الدراسي.

https://sabq.org/k7hFKq



‫"الداخلية" تعلن القبض على شخصَيْن دهسا رجلاً في شارع عام

قبضت شرطة منطقة الرياض على شخصَيْن؛ ظهرا في مقطع فيديو متداوَل على وسائل التواصل الاجتماعي وهما يقومان بدهس رجل، والاعتداء عليه. ووفقًا للبيان، تبيَّن أنهما مواطنان، والمركبة مسروقة، وقد نفَّذا جرائم مماثلة.

https://sabq.org/TRYWBH



مجلس الوزراء يعود للانعقاد حضوريًّا لأول مرة منذ بداية الجائحة

عقد مجلس الوزراء جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حضوريًّا لأول مرة بعد الجائحة، بعد أن كانت الجلسات تُعقد عن بُعد.

https://sabq.org/7gWFP6



"التسوية الودية" بالرياض تُنهي دعوى ضد شركة مقاولات وتسترد 23 مليون ريال

تمكَّن الفريق الميداني لإدارة التسوية الودية بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة من إنهاء دعوى جماعية بالصلح لـ 117 عاملاً من الجنسية السعودية وبعض الجنسيات العربية والأجنبية الأخرى.

https://sabq.org/nGrDHp



في بيان مشترك لزيارة رئيس الوزراء التايلاندي للسعودية.. تعيين سفراء وآلية استشارية وتكثيف للتواصل

صدر بيان مشترك لزيارة رئيس وزراء مملكة تايلاند إلى المملكة العربية السعودية، فيما يأتي نصه: "بدعوة كريمة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قام دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلاند، الجنرال/ برايوت تشان أوتشا، بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية في المدة 22 و23 / 6 / 1443هـ، الموافق 25 و26 / 1 / 2022م. واستقبل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع دولة رئيس الوزراء التايلاندي الجنرال/ برايوت تشان أوتشا، وعقدا جلسة مباحثات رسمية.

https://sabq.org/MJ7TRq



"صندوق الاستثمارات" يعلن إطلاق مجموعة ساڤي للألعاب الإلكترونية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة إطلاق مجموعة "ساڤي" للألعاب الإلكترونية، ويرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

https://sabq.org/Dpmbsk



بموافقة كريمة.. اعتماد ليلة الإسناد الزمني للتعداد العام للسكان والمساكن 2022م

رفع وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، فيصل بن فاضل الإبراهيم، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله–، على ما يوليانه من رعاية واهتمام لبرنامج التعداد العام للسكان والمساكن.

https://sabq.org/SDpWKP



أمر ملكي: 22 فبراير إجازة رسمية سنويًّا.. ذكرى تأسيس الدولة السعودية "يوم التأسيس"

صدر أمر ملكي، يقضي بأن يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم (يوم التأسيس)، وأن يصبح إجازة رسمية.

https://sabq.org/W3j7Ch



الأخضر السعودي يتخطى عقبة عُمان.. والجماهير تردد: "جاكم الإعصار ما شي يعيقه"

وضع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قدمًا للعبور نحو مونديال كأس العالم "قطر2022"، وذلك بعد أن تجاوز عقبة شقيقه العُماني بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 (الجولة السابعة للمجموعة الثانية).

https://sabq.org/6fM753



"السجون" توضح حقيقة المبادرة المتداوَلة: "إعفاء" لا تزال تحت الدراسة والتدقيق

أوضحت المديرية العامة للسجون أن المبادرة المتداوًلة "إعفاء" هي إحدى الأفكار التي ما زالت تحت الدراسة والتدقيق.

https://sabq.org/dz9RNw