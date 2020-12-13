"سبق في أسبوع": تسجيل "فايزر" ومشادة "تركي الفيصل" مع وزير خارجية إسرائيل تتصدران المشهد

حمل الأسبوع الماضي جملة من القضايا المحلية والإقليمية التي نالت نصيبًا من الحديث الصحافي والتفاعل على شبكات التواصل، كان أبرزها المشادة الكلامية بين الأمير تركي الفيصل ووزير خارجية إسرائيل في حوار المنامة، كذلك إعلان "التحالف" عن استيفاء ترتيبات لتنفيذ الآلية الخاصة بتسريع اتفاق الرياض، ومن الأحداث المحلية مباشرة "نزاهة" 120 قضية واسترداد 38 مليون ريال، أيضًا تسجيل الغذاء والدواء لقاح "فايرز" تمهيدًا لإعلان موعد وصوله واستخدامه. مشادة حادة بين تركي الفيصل ووزير خارجية إسرائيل شنّ رئيس المخابرات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل، هجومًا عنيفًا على "إسرائيل"، واتهمها بالنفاق، مشيرًا إلى أن الدولة العبرية تستمر في الوقت نفسه باحتلال الأراضي الفلسطينية وقصف الدول العربية وتمتلك ترسانة نووية، بالإضافة إلى "إرسال كلابها الهجومية في وسائل الإعلام الدولية ضد السعودية". https://sabq.org/7DwVfj "التحالف" يعلن استيفاء ترتيبات تنفيذ آلية تسريع "اتفاق الرياض" أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن استيفاء كل الترتيبات اللازمة لتنفيذ آلية تسريع #اتفاق_الرياض، وتوافق المكونات السياسية على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيرًا من ضمنهم وزراء الانتقالي. https://sabq.org/W7DZJ3 "نزاهة" تباشر 120 قضية.. وتسترد أكثر من 38 مليونًا في قضية فساد ببلدية إحدى المحافظات ذكر مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن الهيئة باشرت (120) قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، أطرافها (184) مواطنًا ومقيمًا، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم. https://sabq.org/W9N4hV "الغذاء والدواء" توافق على تسجيل لقاح كورونا "فايزر" أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء موافقتها على تسجيل لقاح "فايزر- بيونتيك" لفيروس كورونا (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine) في المملكة بعد أن تقدمت شركة "فايزر" لطلب الموافقة على تسجيله؛ لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه. https://sabq.org/Z2jVP7 "الحقيل" يوجّه "السعودية للمهندسين" بإعداد اختبارات مهنية للأجانب وجّه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، الهيئة السعودية للمهندسين، بعقد اختبارات مهنية للعاملين الأجانب، بعدما تم إسناد مهمة إعداد وتطوير الاختبارات المهنية للعاملين في المهن الهندسية للهيئة، نظرًا لاختصاصها في توفير وتطبيق أفضل الممارسات المهنية من قِبل المهندسين بما يحقق حماية المجتمع وتقييم المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية. https://sabq.org/qTF8cN مكة المكرمة.. القبض على شخص اعتدى على زوجته بإحدى البنايات السكنية صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يعتدي على امرأة عند خروجها من مصعد بإحدى البنايات السكنية؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة جدة -بفضل الله- من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر. https://sabq.org/XBYdTh بعد جدل التزوير.. "الموارد البشرية" تعترف: ليس هناك جهة تصادق على خبرة الوافدين اعترفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدم وجود جهة داخل السعودية تعمل على تصديق شهادات خبرة الوافدين أو التأكد منها قبل اعتمادها، مبيّنة أنها تعد قائمة بمجرد توقيعها من بلدانهم. https://sabq.org/z2G7nT "الصحة": وضع منتزه "الثمامة" طبيعي.. "تقصينا" لا يوجد انتشار لمرض "الليشمانيا" أكد المدير العام لنواقل المرض والأمراض المشتركة بوزارة الصحة الدكتور محمد الزهراني، أن ما يتم تداوله حول انتشار مرض "الليشمانيا" في منتزه الثمامة البري بالرياض، غير صحيح. https://sabq.org/krQLTM الشرطة تقبض على صاحب متجر إلكتروني رفض تسليم الجوالات للمشترين أو رد المبالغ أعلنت شرطة منطقة الرياض، أنها -بالتنسيق مع وزارة التجارة- أوقفت صاحب متجر إلكتروني متخصص في بيع أجهزة الجوال، بعد قيامه بعرض أجهزة جوال بأسعار مخفضة عبر الموقع الإلكتروني للمتجر، والإعلان عن ذلك عن طريق عددٍ من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، واستلام حوالات من المشترين عبر الحساب البنكي الخاص بالمتجر بقيمة إجمالية تجاوزت أربعة ملايين ريال، مع عدم الالتزام بتسليم الأجهزة المعلن عنها للمشترين أو إعادة المبالغ لهم خلال الفترة المحددة نظامًا. https://sabq.org/WNzjP3 "مرور الرياض": انحدار مفاجئ لشاحنة ينتهي بسقوطها في نفق ومصرع سائقها صرَّح المُتحدث الإعلامي لمرور منطقة الرياض العقيد نواف السديري، بأن دوريات المرور باشرت حادثًا مروريًا في نفق طريق عمر بن عبدالعزيز مع طريق النهضة، وقع نتيجة انحدار مفاجئ لشاحنة محملة بالرمل واصطدامها بسيارة متوقفة قبل سقوطها داخل النفق واصطدامها بسيارة أخرى أثناء مرورها بالنفق، مما نتج عنه وفاة سائقها. https://sabq.org/rB8twx

"سبق في أسبوع": تسجيل "فايزر" ومشادة "تركي الفيصل" مع وزير خارجية إسرائيل تتصدران المشهد بدر العتيبي سبق 2020-12-13 حمل الأسبوع الماضي جملة من القضايا المحلية والإقليمية التي نالت نصيبًا من الحديث الصحافي والتفاعل على شبكات التواصل، كان أبرزها المشادة الكلامية بين الأمير تركي الفيصل ووزير خارجية إسرائيل في حوار المنامة، كذلك إعلان "التحالف" عن استيفاء ترتيبات لتنفيذ الآلية الخاصة بتسريع اتفاق الرياض، ومن الأحداث المحلية مباشرة "نزاهة" 120 قضية واسترداد 38 مليون ريال، أيضًا تسجيل الغذاء والدواء لقاح "فايرز" تمهيدًا لإعلان موعد وصوله واستخدامه.



مشادة حادة بين تركي الفيصل ووزير خارجية إسرائيل

شنّ رئيس المخابرات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل، هجومًا عنيفًا على "إسرائيل"، واتهمها بالنفاق، مشيرًا إلى أن الدولة العبرية تستمر في الوقت نفسه باحتلال الأراضي الفلسطينية وقصف الدول العربية وتمتلك ترسانة نووية، بالإضافة إلى "إرسال كلابها الهجومية في وسائل الإعلام الدولية ضد السعودية".

https://sabq.org/7DwVfj



"التحالف" يعلن استيفاء ترتيبات تنفيذ آلية تسريع "اتفاق الرياض"

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن استيفاء كل الترتيبات اللازمة لتنفيذ آلية تسريع #اتفاق_الرياض، وتوافق المكونات السياسية على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيرًا من ضمنهم وزراء الانتقالي.

https://sabq.org/W7DZJ3



"نزاهة" تباشر 120 قضية.. وتسترد أكثر من 38 مليونًا في قضية فساد ببلدية إحدى المحافظات

ذكر مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن الهيئة باشرت (120) قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، أطرافها (184) مواطنًا ومقيمًا، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

https://sabq.org/W9N4hV



"الغذاء والدواء" توافق على تسجيل لقاح كورونا "فايزر"

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء موافقتها على تسجيل لقاح "فايزر- بيونتيك" لفيروس كورونا (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine) في المملكة بعد أن تقدمت شركة "فايزر" لطلب الموافقة على تسجيله؛ لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.

https://sabq.org/Z2jVP7



"الحقيل" يوجّه "السعودية للمهندسين" بإعداد اختبارات مهنية للأجانب

وجّه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، الهيئة السعودية للمهندسين، بعقد اختبارات مهنية للعاملين الأجانب، بعدما تم إسناد مهمة إعداد وتطوير الاختبارات المهنية للعاملين في المهن الهندسية للهيئة، نظرًا لاختصاصها في توفير وتطبيق أفضل الممارسات المهنية من قِبل المهندسين بما يحقق حماية المجتمع وتقييم المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية.

https://sabq.org/qTF8cN



مكة المكرمة.. القبض على شخص اعتدى على زوجته بإحدى البنايات السكنية

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يعتدي على امرأة عند خروجها من مصعد بإحدى البنايات السكنية؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة جدة -بفضل الله- من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.

https://sabq.org/XBYdTh



بعد جدل التزوير.. "الموارد البشرية" تعترف: ليس هناك جهة تصادق على خبرة الوافدين

اعترفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدم وجود جهة داخل السعودية تعمل على تصديق شهادات خبرة الوافدين أو التأكد منها قبل اعتمادها، مبيّنة أنها تعد قائمة بمجرد توقيعها من بلدانهم.

https://sabq.org/z2G7nT



"الصحة": وضع منتزه "الثمامة" طبيعي.. "تقصينا" لا يوجد انتشار لمرض "الليشمانيا"

أكد المدير العام لنواقل المرض والأمراض المشتركة بوزارة الصحة الدكتور محمد الزهراني، أن ما يتم تداوله حول انتشار مرض "الليشمانيا" في منتزه الثمامة البري بالرياض، غير صحيح.

https://sabq.org/krQLTM



الشرطة تقبض على صاحب متجر إلكتروني رفض تسليم الجوالات للمشترين أو رد المبالغ

أعلنت شرطة منطقة الرياض، أنها -بالتنسيق مع وزارة التجارة- أوقفت صاحب متجر إلكتروني متخصص في بيع أجهزة الجوال، بعد قيامه بعرض أجهزة جوال بأسعار مخفضة عبر الموقع الإلكتروني للمتجر، والإعلان عن ذلك عن طريق عددٍ من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، واستلام حوالات من المشترين عبر الحساب البنكي الخاص بالمتجر بقيمة إجمالية تجاوزت أربعة ملايين ريال، مع عدم الالتزام بتسليم الأجهزة المعلن عنها للمشترين أو إعادة المبالغ لهم خلال الفترة المحددة نظامًا.

https://sabq.org/WNzjP3



"مرور الرياض": انحدار مفاجئ لشاحنة ينتهي بسقوطها في نفق ومصرع سائقها

صرَّح المُتحدث الإعلامي لمرور منطقة الرياض العقيد نواف السديري، بأن دوريات المرور باشرت حادثًا مروريًا في نفق طريق عمر بن عبدالعزيز مع طريق النهضة، وقع نتيجة انحدار مفاجئ لشاحنة محملة بالرمل واصطدامها بسيارة متوقفة قبل سقوطها داخل النفق واصطدامها بسيارة أخرى أثناء مرورها بالنفق، مما نتج عنه وفاة سائقها.

https://sabq.org/rB8twx

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442 02:00 AM

اخر تعديل 13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442 03:01 AM

"سبق في أسبوع": تسجيل "فايزر" ومشادة "تركي الفيصل" مع وزير خارجية إسرائيل تتصدران المشهد "نزاهة" تسترد أكثر من 38 مليونًا.. واختبارات مهنية للأجانب.. واستيفاء الترتيبات لتنفيذ "اتفاق الرياض"





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