موجز "سبق" الأسبوعي: أوامر ملكية.. وزيارات بلون "البنفسج".. و"صاروخ صيني" يثير الجدل

"الهلال" يقترب من لقب الدوري.. وتوطين التوظيف بالمدارس الأهلية.. وإلزام الموظفين بـ "اللقاح"