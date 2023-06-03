قبل نتائج التحقيق.. مدير جديد لمدرسة ضحية طالب الصعق بجازان

أصدرت إدارة تعليم جازان قرارًا بتكليف مدير جديد للمدرسة التي شهدت حادثة صعق الطالب سطام غازي فقيه قبل نحو أسبوع، الذي دخل إثرها في غيبوبة، ولا يزال يرقد تحت الأجهزة.
ونشرت المدرسة أمس من خلال صفحتها على "تويتر" ترحيبًا بالمدير الجديد، وتداول رواد مواقع التواصل بالمنطقة اليوم نسخة من قرار إنهاء تكليف اثنين من قياديي المدرسة بناء على الصلاحية الممنوحة، كما ذكر أنه لم يصدر بيان حتى الآن عن نتائج التحقيق بشكل رسمي، التي يترقبها الشارع في جازان.
وتعود تفاصيل القضية المأساوية إلى يوم الأربعاء قبل الماضي؛ إذ كان الطالب "سطام"، الذي يدرس في المرحلة المتوسطة بإحدى مدارس أبو عريش، قد تعرض لحادث صعق كهربائي؛ نُقل إثره للمستشفى، ودخل في غيبوبة نتيجة لذلك، وطالبت أسرته وقتها بفتح تحقيق في الواقعة مُحمِّلة المدرسة المسؤولية.
وأوضحت المدرسة حينها أن نقل الطالب للمستشفى بعد الحادثة كان جزءًا من السبب في تأزم الحالة، لافتة إلى أن شقيقه هو مَن نقله، وقد تعطلت المركبة في الطريق قبل الوصول للمستشفى؛ ما اضطر المارة إلى إنقاذ الموقف.
وبيّن المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان رجاء العطاس أن الإدارة تابعت ما تعرَّض له أحد طلابها ظهر الأربعاء بعد بلاغ مكتب التعليم بإصابته بتماس كهربائي أثناء اليوم الدراسي في الصالة الرياضية لإحدى المدارس التابعة لمكتب التعليم بـ"أبو عريش"؛ وتم نقله فورًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأفاد المتحدث بأن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بادرت بالاطمئنان على حالة الطالب الصحية سائلين الله له الشفاء العاجل.
ووجَّه المدير العام للتعليم بالمنطقة بالتحقيق في ملابسات الحادثة وأسبابها بشكل عاجل، والرفع له بنتائج التحقيق، والتوصيات اللازمة بشأنها، من خلال اللجان المكلفة التي باشرت أعمالها.