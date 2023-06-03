قبل نتائج التحقيق.. مدير جديد لمدرسة ضحية طالب الصعق بجازان

ونشرت المدرسة أمس من خلال صفحتها على "تويتر" ترحيبًا بالمدير الجديد، وتداول رواد مواقع التواصل بالمنطقة اليوم نسخة من قرار إنهاء تكليف اثنين من قياديي المدرسة بناء على الصلاحية الممنوحة، كما ذكر أنه لم يصدر بيان حتى الآن عن نتائج التحقيق بشكل رسمي، التي يترقبها الشارع في جازان.