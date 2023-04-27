بسيارة وهدايا رمزية.. قبائل الريث تكرم المقيم اليمني منقذ الشقيقين سالم وياسر

وتعود تفاصيل الحادثة إلى شهر شعبان الماضي عندما علق شابان وسط السيول في محافظة الريث وبادر عمهما البطل جابر الريثي وغامر بنزوله في السيل حتى قام بإخراجهما لموقع آمن ولكن السيول جرفت جابر فيما بادر المقيم أبو قيس بالنزول داخل السيول بمعدة ثقيلة ونجح في إخراج سالم وياسر، واستمرت أعمال البحث عن جابر الريثي أكثر من أسبوع حتى تم العثور على جثته.