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بسيارة وهدايا رمزية.. قبائل الريث تكرم المقيم اليمني منقذ الشقيقين سالم وياسر

في الحادثة التي راح ضحيتها جابر الريثي بعدما جرفته السيول في شعبان الماضي
بسيارة وهدايا رمزية.. قبائل الريث تكرم المقيم اليمني منقذ الشقيقين سالم وياسر
محمد المواسي

كرمت قبائل الريث، المقيم اليمني أبو قيس منقذ الشقيقين سالم وياسر من حادثة الغرق الشهيرة التي شهدتها محافظة الريث شرق منطقة جازان قبل أكثر من شهر.

وتفصيلاً، تضمن التكريم تقديم مركبة من نوع جيب ربع أحدث موديل وكذلك العديد من الهدايا الرمزية، في بادرة وفاء من قبائل محافظة الريث للمقيم اليمني الشهير بـ"أبو قيس".

وتعود تفاصيل الحادثة إلى شهر شعبان الماضي عندما علق شابان وسط السيول في محافظة الريث وبادر عمهما البطل جابر الريثي وغامر بنزوله في السيل حتى قام بإخراجهما لموقع آمن ولكن السيول جرفت جابر فيما بادر المقيم أبو قيس بالنزول داخل السيول بمعدة ثقيلة ونجح في إخراج سالم وياسر، واستمرت أعمال البحث عن جابر الريثي أكثر من أسبوع حتى تم العثور على جثته.

بسيارة وهدايا رمزية.. قبائل الريث تكرم المقيم اليمني منقذ الشقيقين سالم وياسر
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