موجز "سبق" الأسبوعي: القبض على 7 مواطنين تورَّطوا في جرائم مُهدِّدة للوحدة الوطنية.. والإطاحة بعشرات الفاسدين

لبت صحيفة "سبق" طموحات قرائها ومتابعيها، في الاطلاع على كل ما تمخض عنه الأسبوع الماضي من أحداث وتطورات مهمة على مختلف الأصعدة، بالتزامن مع وقوعها، ومن هذه الأحداث، القبض على سبعة مواطنين، وإحالتهم إلى النيابة العامة؛ لارتكابهم جرائم مُهددة للوحدة الوطنية والسلم والأمن المُجتمعي، وتوقيف 139 متهمًا تورطوا في ارتكاب الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، وصدور أمرين ملكيين بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء وتكوين مجلس الشورى، وتسجيل الميزان التجاري السعودي غير النفطي فائضًا مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 5,743 مليار ريال، وإيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية، حصاد المملكة 8 جوائز في أولمبياد المعلوماتية الدولي.
واستهل الأسبوع أحداثه المهمة، بكشف هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، عن مباشرتها خلال شهر أغسطس 2024م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 2950 جولة رقابية، والتحقيق مع 380 مشتبهًا فيه؛ من ضمنهم موظفون من وزارات: الداخلية، والدفاع، والصحة، والعدل، والتعليم، والبلديات والإسكان، وتوقيف 139 متهمًا؛ وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية؛ منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة؛ لتورُّطهم في تهم: الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، أمرين ملكيين بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، كما صدر أمر ملكي بتكوين مجلس الشورى برئاسة الشيخ عبدالله آل الشيخ، و150 عضوًا، ومشعل السلمي نائبًا لرئيس الشورى، وحنان الأحمدي مساعدًا للرئيس، فيما سجل الميزان التجاري السعودي غير النفطي فائضًا مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 5,743 مليار ريال، ليبلغ مستوى الـ 6,776 مليار ريال، محققًا نموًا سنويًا يُقدر بـ 600 %، مقارنة بالفترة المماثلة نفسها من العام 2023، حيث كان يبلغ 1,033 مليار ريال.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته، الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على انضمام وزارة العدل -ممثلة في مركز التدريب العدلي- إلى الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي، كما وافق على نظام القياس والمعايرة، وعلى اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام مالي سابق، كما تابع تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددًا دعم المملكة للجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للمنطقة والعالم أجمع.
وأصدر وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، الأربعاء، قرارًا بإيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية ابتداءً من اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024، وذلك بناء على الموافقة الكريمة الصادرة بهذا الشأن، امتدادًا للجهود المتواصلة في تسهيل الإجراءات والخدمات البلدية في المدن السعودية، وضمن الاهتمام بتنمية القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للمواطنين والمقيمين والسياح، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتعزيز التنافسية في القطاع.
وأعلنت الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، الخميس، القبض على سبعة مواطنين، وإحالتهم إلى النيابة العامة؛ وذلك لارتكابهم جرائم مُهددة للوحدة الوطنية والسلم والأمن المُجتمعي بنشر مشاركات مثيرة للتعصب القبلي المقيت والبغضاء والكراهية في المجتمع، وحذرت الوزارة من كل ما من شأنه المساس بالنظام العام، مؤكدة أن الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، وأن الجزاء الرادع سوف يكون مصيره.
تُوِّج المنتخب السعودي للمعلوماتية بميداليتين عالميتين في أولمبياد المعلوماتية الدولي، الذي اختُتمت فعاليّاته الجمعة، وأُقيم في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية من 1 إلى 8 سبتمبر الجاري، بمشاركة 364 طالبًا وطالبة، يمثلون 96 دولة، وحصل الطالب أديب سالم علي الشهري من تعليم الشرقية على الميدالية البرونزية، كما حصل الطالب أحمد صالح بن طاهر الهاشم من تعليم الأحساء على الميدالية البرونزية؛ ليرتفع رصيد السعودية من هذا الأولمبياد إلى 8 جوائز (6 ميداليات برونزية وشهادتي تقدير).
حذرت وزارة الداخلية من أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام الإقامة والعمل أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال؛ سيعرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، لافتة إلى أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلّة بالشرف والأمانة، وأوضحت أن الحملات الميدانية المشتركة لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 29/ 08/ 2024م إلى 04/ 09/ 2024م؛ أسفرت عن "22021" مخالفًا.