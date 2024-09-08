موجز "سبق" الأسبوعي: القبض على 7 مواطنين تورَّطوا في جرائم مُهدِّدة للوحدة الوطنية.. والإطاحة بعشرات الفاسدين

حذرت وزارة الداخلية من أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام الإقامة والعمل أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال؛ سيعرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، لافتة إلى أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلّة بالشرف والأمانة، وأوضحت أن الحملات الميدانية المشتركة لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 29/ 08/ 2024م إلى 04/ 09/ 2024م؛ أسفرت عن "22021" مخالفًا.