المملكة في أسبوع .. خادم الحرمين يدشن "القدية".. وولي العهد يزور "الفوزان".. وناحر بناته يفجع "الإنسانية"

"نائب مكة" يحل مشكلة "الفود تركس".. والمصارعة تسحب الأنظار

شهد الأسبوع الماضي سلسلة من الأحداث السياسية والاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، كانت محل اهتمام عدد كبير من قراء "سبق"، والذين تفاعلوا معها بطريقة أو بأخرى.

ومن أبرز ذلك الأحداث المحلية، تدشين خادم الحرمين الشريفين لمشروع القدية، وإعلان سمو ولي العهد عن اعتماد خطة تنفيذ "برنامج التخصيص"، وكذلك زيارته الإنسانية للشيخ صالح الفوزان للاطمئنان على صحته، فضلاً عن تنظيم بطولات للمصارعة الحرة لأول مرة في المملكة.

ومن الأحداث الإقليمية التي شهدت اهتمامًا كبيرًا، اعتراف قطر بخسائرها الفادحة نتيجة قرار المقاطعة، وتوجيه اتهامات إليها بأنها سعت للقضاء على أربع دول عربية، من بينها مصر.

ودوليًا، هناك توقعات بخروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع إيران، ومقتل القيادي الحوثي صالح الصماد في ضربة جديدة للانقلابيين في اليمن.. وإلى الرصد الأسبوعي لأهم الأحداث.

مشروع القدية

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله- يوم السبت، مشروع القدية؛ الوجهة الترفيهية والثقافية الجديدة في المملكة، والتي سيتم إنشاؤها غرب العاصمة السعودية الرياض.

https://sabq.org/6vwcPd



ولي العهد يزور الفوزان

أظهر مقطع فيديو زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عصر يوم الاثنين في منزله؛ وذلك للاطمئنان على صحته. وقال ولي العهد للشيخ الفوزان: "الحمد لله على سلامتك يا شيخ، ولا تشوف شر إن شاء الله".

https://sabq.org/n3T5f7



برنامج التخصيص

اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خطة تنفيذ "برنامج التخصيص"، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الاثني عشر.

ويسعى البرنامج إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني، وتحسين الخدمات المقدمة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن، وسيعمل البرنامج على زيادة فرص العمل للقوى العاملة الوطنية واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات ودعم التنمية الاقتصادية بإشراك منشآت مؤهلة في تقديم هذه الخدمات.

https://sabq.org/YKRBx8



مقتل الصماد

هدد الإرهابي صالح الصماد، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي للميليشيات وأحد أبرز المطلوبين على قائمة الإرهاب لدى التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ومن أذرع إيران في المنطقة، في مؤتمر للحوثيين قبل أسبوع بحرق السعودية، وتوعد بإطلاق الصواريخ الباليستية كل يوم على المدن السعودية؛ فأحرقه الله بغارات صاروخية للتحالف العربي.

ويعد مقتل الصماد بمحافظة الحديدة في شارع الخمسين بعد عودته من لقاء في جامعة الحديدة يوم الخميس الماضي ضربة قاصمة للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

https://sabq.org/f9TJQ6



تنظيم الحمدين

ألجم الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد بن عبد العزيز مذيعة "قناة الجزيرة" خديجة بن قنة، منتزعًا اعترافًا منها بكذب القناة التابعة لتنظيم الحمدين، التي دأبت على نشر الأكاذيب منذ سنوات. وذلك أثناء التعليق على مقتل الحوثي صالح الصماد.

وأضاف الأمير عبد الرحمن بن مساعد قائلاً: "ملحوظة: عدم تعليقك على أنك تعملين في أكذب قناة على وجه الأرض أعجبني".

https://sabq.org/Wt6FVR



عناصر التنظيم

أعلنت الجهات الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، عن مقتل القيادي البارز في ‏تنظيم "داعش" الإرهابي صالح ناصر فضل الباخشي، خلال عملية دهْم ناجحة نفذتها وحدتا مكافحة الإرهاب وقوات الطوارئ والدعم الأمني التابعتان لإدارة أمن عدن.

واستهدفت عملية الدهم ‏مبنى كان يتحصن فيه "الباخشي" مع عناصر آخرين من أعضاء التنظيم الإرهابي.‏

https://sabq.org/QrbRnZ



"هيئة الرياضة" تعتذر

اعتذرت الهيئة العامة للرياضة، للمشاهدين والمتابعين لفعاليات WWE، التي أُقيمت في جدة، حيال اللقطة النسائية غير المحتشمة التي ظهرت كإعلان قبل إحدى الفقرات.

وأكّدت الهيئة، رفضها القاطع لذلك، في ظل التزامها باستبعاد كل ما يسيء أو يتعارض مع قيم المجتمع.

وقالت الهيئة في بيانها: في هذا الإطار، فإن الهيئة حرصت على منع أي فقرة للمصارعة النسائية أو أي لقطات مرتبطة بها.

https://sabq.org/ShpsXc



شهادة خبير

استمعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، لشهادة الدكتور ديفيد واينبرغ، وهو أحد أشهر خبراء الإرهاب وتمويله، الذي أثار شكوكًا حول جدية قطر في تلك الجهود، على الرغم من بعض إشارات التحسن نتيجة الضغط عليها منذ قطع جيرانها علاقاتهم معها؛ بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب.

https://sabq.org/rwx7kd



4 صواريخ حوثية

تصدّت الدفاعات الجوية السعودية، لـ 4 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه جازان.

وكشفت مصادر "سبق"، عن أنه لم يتم تسجيل إصابات بشرية من جرّاء اعتراض صواريخ الحوثي حتى بعد ساعة من اعتراضها، فيما أكّد سكان منطقة جازان، شعورهم بالأمن والأمان، وأن يقظة رجال قوات الدفاع الجوي تزيدهم طمأنينة بعد توفيق الله.

https://sabq.org/XTgN5z



مقتل قيادي حوثي

قُتل القيادي الحوثي عبدالكريم الخيواني؛ المكنى بـ "أبو الكرار"، في غارة جوية لقوات التحالف على مقر وزارة الداخلية في ‫صنعاء؛ ويعد "أبو الكرار" مطلوبًا لدى قائمة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، كما كان قد تم رصد مبلغ خمسة ملايين دولار لمَن يُدلي بأي معلومات تؤدي إلى القبض عليه.

https://sabq.org/FjyZhN



شباب الـ"فود تركس"

أنهى نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، معاناة شباب الـ" الفود تركس" التي استمرت ثلاث سنوات دون استلام تصاريح من أمانة العاصمة المقدسة، تسمح لهم بالعمل ولأول مرة بمكة المكرمة والذي يعد مجالاً واعدًا في تحقيق فرص عمل عبر عربات الأطعمة المتنقلة.

وأعلنت غرفة مكة رسميًا، عن نتائج زيارة رؤساء البلديات مواقع رواد الأعمال في معرض "شغف2" وتم تسليمهم التصاريح التي تخول لهم ممارسة أعمالهم بطريقة رسمية، بمجال عربات الأطعمة المتنقلة الـ "فود تركس".

https://sabq.org/TgXhwC



منافسات WWE

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ إطلاق أكبر حدث في الشرق الأوسط، حيث أُقيمت أحداث ومنافسات WWE على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، والتي تأتي تفعيلاً للاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ WWE "فينس مكمان".

https://sabq.org/n9Yc5g



تدمير 4 دول عربية

كشف السفير الروسي السابق في الدوحة فلاديمير تيتورينكو، عن أدوار تخريبية لقطر في عددٍ من دول المنطقة، إبان موجة الاحتجاجات التي عرفت باسم "الربيع العربي" عام 2011.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أوضح "تيتورينكو" في مقابلة مع محطة "روسيا اليوم"، أن النظام القطري كان يأمل أن يتحكم في العالم عن طريق مصر، بعد الإطاحة بالنظام هناك.

وأضاف: "حكومة قطر كانت تسعى بعد الإطاحة بالنظام المصري، إلى التأثير في إسرائيل والقضية الفلسطينية، إذا أخذنا في الاعتبار دور القاهرة في المنطقة.

https://sabq.org/bfZn9V



تفوق الجابر

انتهى تصويت رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ بخصوص أفضل لاعب في الدوري السعودي والذي استمر لنحو خمسة أيام، بتفوق اللاعب سامي الجابر على اللاعب ماجد عبدالله واللاعب محمد نور واللاعب عمر السومة.

وحصد سامي ٤٣٪‏ من نسبة التصويت وحل محمد نور ثانيًا بـ٢٧٪‏ وجاء ماجد عبدالله ثالثًا بـ٢٢٪‏ وأخيرًا عمر السومة بنسبة ٧٪‏.

https://sabq.org/MktzTP



زعيما الكوريتين

اتفق زعيما الكوريتين يوم الجمعة، على إجراء محادثات عسكرية رفيعة المستوى مايو المقبل، للحد من العداء بين البلدين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لإعلان بيانهما المشترك عقب انتهاء الجولة الثانية من مباحثات القمة التاريخية لهما في قرية بانمونجوم الحدودية في كوريا الجنوبية، بحسب وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية.

وذكر البيان أن الزعيمين تعهدا أيضًا بـ"نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، علاوة على ضمان عدم نشوب أي حرب".

https://sabq.org/jwtWKM



2000 دولار

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، عن البدء بصرف مكافأة ألفي دولار لجميع الطلاب الدارسين في الخارج، الأسبوع المقبل.

وكتب العصيمي في حسابه بتويتر "إنفاذًا للأمر الكريم بصرف مكافأة ألفي دولار لجميع الطلاب الدارسين في الخارج، فسيتم البدء بصرف المكافأة الأسبوع القادم إن شاء الله.

https://sabq.org/QYRBqf



النشر الإلكتروني

اعتمد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني بكل أنواعه وأشكاله.

وتتكون اللائحة من 17 مادة تحدد آليات التعامل مع أنشطة النشر الإلكتروني بكل أنواعها وتصنيفاتها، وطرق الحصول على التراخيص النظامية المناسبة لممارسة النشاط المطلوب.

ووصفت مواد اللائحة جميع أشكال النشر الإلكتروني التي يتم الترخيص لها أو تسجيلها والاشتراطات المطلوب توافرها للترخيص.

https://sabq.org/MmVNSy



خسائر قطر

قالت صحيفة "لتيرسيرا" الإسبانية إن قطر تعاني بسبب أزمة كبيرة في تلك الفترة، مشيرة إلى أنها تتراجع بشكل كبير على الرغم من ثروتها الهائلة، وبسبب دعم نظامها "الحمدين" للإرهاب، مما جعلها تتصدر قائمة مركز الأبحاث "صندوق السلام" للدول الهشة في عام 2018.

وأشارت الصحيفة إلى أن من أهم أسباب تراجع قطر هو موقف الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب بسبب تمويل الدوحة ودعمها للإرهاب وما له من تأثير كبير على استقرار الدوحة.

https://sabq.org/PZnhBV



الاتفاق النووي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن التصريحات الصادرة عن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، ربما تُشير إلى إمكانية انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران؛ لكنه لا يعلم ما القرار النهائي الذي سيتخذه ترامب في 12 مايو المقبل.

وقال ماكرون: "لا أعلم القرار الأمريكي؛ لكن التحليل العقلاني لكل تصريحات الرئيس ترامب لا يقودني للاعتقاد بأنه سيفعل كل شيء للبقاء في الاتفاق".

https://sabq.org/WPX54V



الخطوط القطرية

أقرت الخطوط الجوية القطرية بتكبدها خسارة "كبيرة" في السنة المالية المنقضية، بسبب حظر عمل الشركة في الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب: السعودية والإمارات ومصر والبحرين.

ووفقًا لسكاي نيوز فقد قال الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية "أكبر الباكر"، خلال معرض أوراسيا للطيران في أنطاليا بتركيا: "زدنا نفقاتنا للتشغيل، كما تضررت أيضًا إيراداتنا؛ لذلك لا نعتقد أن نتائجنا للسنة المالية الماضية ستكون جيدة جدًا".

https://sabq.org/8X2FDx



الكويت والفلبين

طلبت الكويت من السفير الفلبيني مغادرة أراضيها في مدة أقصاها أسبوع، واستدعت سفيرها في مانيلا للتشاور.

واعتبرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها، يوم الأربعاء، سفير الفلبين لدى الكويت، شخصًا غير مقبول به، وذلك على خلفية ما أقدمت عليه سفارة الفلبين لدى الكويت من انتهاك صارخ ومخالفة جسيمة لضوابط وقواعد العمل الدبلوماسي، والمتمثل بقيام أعضاء من السفارة وآخرين بتهريب عاملات منزليات من الجنسية الفلبينية في تحدٍ سافر لقوانين الكويت وللأعراف والمواثيق الدولية.

https://sabq.org/rdMZPq



إيران ومشاكل المنطقة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تقف وراء جميع المشاكل في الشرق الأوسط، مجددًا التأكيد أن الاتفاق النووي مع إيران يعد كارثة.

وقال ترامب قبل اجتماعه الثنائي المغلق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، "إن إيران تقف وراء جميع المشاكل التي تحدث في الشرق الأوسط بما فيها اليمن وسوريا".

https://sabq.org/JxpdzQ



أداء متميز

تمكنت وزارة الداخلية من تقديم أداء متميز أظهرته الأرقام بعد شهور قليلة من إعادة هيكلتها؛ وذلك مع تعيين الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزيرًا للداخلية.

وكانت النتائج الإيجابية لمؤشرات أداء الأجهزة الأمنية عاكسة لجهود رجال الداخلية في تطوير أدائهم ومهنيتهم، وذلك بما يتوافق مع حرص الملك وولي العهد على أمن المواطنين والمقيمين.

ويظهر ذلك بوضوح في أرقام وإحصائيات المرور؛ حيث بينت التقارير انخفاضًا ملحوظًا في أعداد الحوادث المرورية بنسبة 19.1%، وانخفاض أعداد المصابين بنسبة 15.9%.

https://sabq.org/mqFdc5



كأس العرب

سحب في جدة قرعة كأس العرب للأندية الأبطال وسط حضور ضخم من رؤساء الاتحادات المحلية والأندية المشاركة والمقرر إقامة مبارياتها مطلع أغسطس 2018م وحتى إبريل 2019م.

وتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين كل مجموعة 16 فريقًا؛ حيث ضمت المجموعة الأولى الأندية التي تحتل المراكز المتقدمة في التصنيف الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

سحب القرعة عدد من النجوم العرب يأتي في مقدمتهم: يوسف الثنيان، حسن شحاتة، أحمد حسام ميدو، فيصل عجب.

https://sabq.org/hNR39g



ناحر بناته

استفاقت مكة المكرمة على جريمة مروعة هزت المجتمع بأسره، بعد أن أقدم مواطن على نحر ثلاثة من بناته داخل منزله، أعمارهن (3 و5 و6 سنوات)، مستخدمًا في جريمته آلة حادة "سكين"، وسط انهيار والدتهن، التي، نقلت لمستشفى الملك فيصل بمكة.

https://sabq.org/VNJXFy



التراشق الإعلامي

حذر الاتحاد السعودي لكرة القدم من التراشق الإعلامي بين رؤساء الأندية الذي حدث خلال اليومين الماضيين، مهددًا باتخاذ العقوبات.

وقال الاتحاد في بيان: تابع الاتحاد السعودي لكرة القدم ما دار خلال الأيام الماضية من تراشق كلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين بعض رؤساء الأندية، وهو ما تسبب في إحداث ردود فعل سلبية في الوسط الرياضي. والاتحاد السعودي إذ يأسف لهذا التعاطي الإعلامي غير المقبول، فإنه يحذر من الاستمرار في هذا التجاوز.

https://sabq.org/k5p7tS



إجازة المعلمين

تباينت ردود الفعل تجاه تصريح وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى الذي تحدث فيه عن طول إجازة المعلمين، وقال في تصريحاته: "كما نعرف الإجازة الصيفية إجازة طويلة، وسنطلق إن شاء الله مجموعة من البرامج التي ستنفذ خلال فصل الصيف، وستكون اختيارية للمعلمين والمعلمات بحوافز متنوعة".

https://sabq.org/njQ4bk