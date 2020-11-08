أحداث "سبق" في أسبوع.. الماراثون الأمريكي.. ونهاية "هياط" الأرقام المليونية لمشاهير التواصل.. أحداث ساخنة أشعلت الأسبوع الماضي

المملكة تحرز تقدمًا بإقرار نظام التعاقد العمالي.. ورصد آلي لمخالفة عدم الالتزام بالمسارات.. و"نزاهة" تكشف سارق أموال "هدف"

كان الأسبوع الماضي حافلاً بالكثير من الأحداث على الساحتين الدولية والمحلية، فعلى الصعيد العالمي تفاعل الكثير مع وقائع السباق الرئاسي الأمريكي بين المرشحين "دونالد ترامب" و"جو بايدن"،ومع اتهامات التزوير وتأخر إعلان نتائج الاقتراع في هذا الماراثون الساخن، وبداية عمليات الفرز؛ تباينت وجهات النظر حول المنتصر بالرئاسة والخارج من المنافسة حتى حُسم الأمر اليوم، ونقلت وسائل إعلام أمريكية فوز المرشح بايدن.

كما نالت أزمة أعداد المشتركين أو المتابعين لمشاهير التواصل حيزًا واسعًا من الأخذ والرد بين مكذب ومصدق، وترددت أسماء بعض المفاخرين بجيوش المتابعين، إلا أن هؤلاء المتهمين سارعوا بحجب الأرقام، لكن عين المتابع كانت أسرع فوثّقت ونقلت.

كما أحرزت السعودية الأسبوع الماضي تقدمًا في النظام العمالي بعدما ألغت نظام الكفالة واستبدلت به نظام التعاقد المرن لحماية الاقتصاد الوطني من التستر ومنح العامل مزيدًا من المرونة لصناعة نظام حيوي يحفظ حقوق الجميع.

شاهد.. لحظة وصول أول فوج من معتمري الخارج إلى المملكة

نشرت وزارة الحج والعمرة اللحظات الأولى لوصول أول فوج من معتمري الخارج بعد ثمانية أشهر من تعليق العمرة بسبب كورونا وسط تنظيمات احترازية بتعاون وزارة الحج والعمرة مع الجهات المعنية.

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انتخابات 2020.. أين سيقضي "ترامب وبايدن" الساعات الأخيرة يوم المعركة الحاسمة؟!

ركز المرشحون للرئاسة الأمريكية خلال الساعات الأخيرة من الانتخابات بالوجود في أهم الولايات المتأرجحة، في محاولات أخيرة لطلب الدعم من الناخبين؛ في حين يتجه كبار مساعديهم في جولات مكوكية في الولايات الأخرى الواقعة في الشرق والغرب.

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"المالكي" يوضح لفظة "الاستمتاع الزوجي" ويؤكد: لا أبيح من تحدث بسوء

رد الدكتور علي المالكي في بيان نشره على صفحته بـ"تويتر" على من هاجموه بعد حديثه عن العلاقة الزوجية في معرض حديثه عن خدمة المرأة لزوجها، وهو الجدل الذي دارت رحاته بسبب لفظة "الاستمتاع".

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محاكمة مخادعي "سناب".. الملايين الوهمية تسقط المشاهير.. نصب وتدليس!

كان من الموضوعات المثيرة والجدلية إعلان تطبيق "السناب" نهاية سنوات "العسل" مع المشاهير، عندما أطاح بالملايين الوهمية التي يشتدقون بها أمام المتابعين، وأنزلهم في ميزانهم بإعلان الرقم الحقيقي.

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النيابة العامة: السجن 28 عامًا ومصادرة 378 مليونًا لتشكيل عصابي في قضية "غسل أموال وتستر تجاري"

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة عن أن الدعوى الجزائية العامة التي أقامتها النيابة العامة ضد المتهمين في جريمة "غسل الأموال والتستر التجاري" أمام المحكمة الجزائية بالرياض؛ أسفرت عن استصدار أحكام قضائية بحقهم، تثبت إدانتهم بغسل الأموال والتستر التجاري، وحكم عليهم بالسجن مددًا مختلفة تصل في مجملها إلى 28 سنة، وغرامات مالية بلغت 20 مليون ريال.

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"الموارد" تُطلق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للوافدين.. تسهيلات في الخروج والعودة ونقل الكفالة

في قرارٍ وُصف بأنه خطوة جيدة في سبيل تطوير النظام العمالي وخلق بيئة مرنة؛ أطلقت وزارة الموارد البشرية، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية لموظفي القطاع الخاص، حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والنهائي، وتشمل جميع الوافدين في القطاع الخاص.

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الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات بعد 7 أيام في 3 مدن

أعلن المرور أنه سيبدأ الرصد الآلي لمخالفة "عدم الالتزام بحدود المسارات المحدّدة على الطرق"، وذلك بعد أيام في ثلاث مدن، وهي: الرياض والدمام وجدة.

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وزير الرياضة: جدة تستضيف إحدى جولات سباق "فورمولا 1" نوفمبر العام المقبل

بدعم مباشر من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أعلنت وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، استضافة المملكة لسباق "فورمولا 1 السعودية" للسيارات بجدة في نوفمبر المقبل 2021م، في إطار شراكة تمتد 15 سنة مقبلة مع "الفورمولا 1".

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"نزاهة": مواطن استغل ثغرة في النظام الإلكتروني لـ"هدف" وصرف أكثر من 39 مليونًا بطريقة غير نظامية

صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، بأن الهيئة تلقت بلاغًا من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" يتضمَّن صرف مبالغ مالية بطريقة غير نظامية من أحد برامج دعم المنشآت التجارية في الصندوق من خلال إعادة استخدام أوامر صرف جرى صرفها خلال فترة سابقة، وتحويل مبالغها لحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية مملوكة لأحد المواطنين.

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خادم الحرمين يُوجّه مركز الملك سلمان بتقديم مساعدات عاجلة لتركيا

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بإرسال المساعدات الطبية والإنسانية والإيوائية العاجلة للمتضررين من الأشقاء في تركيا؛ من جراء الزلزال الذي ضرب بحر إيجة أخيرًا، مخلفًا أضرارًا مادية بالغة بولاية أزمير التركية.

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