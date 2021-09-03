أسبوع رياضي حافل: "الأخضر" ينتصر على فيتنام وعودة "رونالدو" لمانشستر يونايتد.. تعرف على التفاصيل
شهدت المملكة والعالم الأسبوع الماضي العديد من الأحداث الرياضية الساخنة التي أحدثت صدىً في مختلف وسائل الإعلام العالمية، وتنوعت بين مختلف أنواع الرياضات، والإثارة والتشويق كانت حاضرة.
ففي الشأن المحلي كانت هناك أخبار كثيرة طغت على المشهد المحلي أبرزها: فوز المنتخب الوطني على فيتنام في تصفيات كأس العالم، وتتويج البطل عبدالرحمن القرشي بالميدالية البرونزية في الألعاب البارالمبية.
أما في الشأن العالمي، بالتأكيد كان خبر عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ناديه مانشستر يونايتد مالئ الدنيا وشاغل الناس محور اهتمام الصحافة العالمية، إلى جانب ظهور "ميسي" للأول مرة بقميص باريس سان جيرمان.
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية، وربما لم تتحْ لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى، حيث كانت "سبق" تغطي ما يجري، لذلك نسهّل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.
إليكم أبرز الأحداث
تدشين المنتخب السعودي انطلاقة قوية في التصفيات النهائية للمونديال
أسبوع رياضي حافل: "الأخضر" ينتصر على فيتنام وعودة "رونالدو" لمانشستر يونايتد.. تعرف على التفاصيل
محمود الحمدسبق2021-09-03
شهدت المملكة والعالم الأسبوع الماضي العديد من الأحداث الرياضية الساخنة التي أحدثت صدىً في مختلف وسائل الإعلام العالمية، وتنوعت بين مختلف أنواع الرياضات، والإثارة والتشويق كانت حاضرة.
ففي الشأن المحلي كانت هناك أخبار كثيرة طغت على المشهد المحلي أبرزها: فوز المنتخب الوطني على فيتنام في تصفيات كأس العالم، وتتويج البطل عبدالرحمن القرشي بالميدالية البرونزية في الألعاب البارالمبية.
أما في الشأن العالمي، بالتأكيد كان خبر عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ناديه مانشستر يونايتد مالئ الدنيا وشاغل الناس محور اهتمام الصحافة العالمية، إلى جانب ظهور "ميسي" للأول مرة بقميص باريس سان جيرمان.
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية، وربما لم تتحْ لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى، حيث كانت "سبق" تغطي ما يجري، لذلك نسهّل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.
إليكم أبرز الأحداث
تدشين المنتخب السعودي انطلاقة قوية في التصفيات النهائية للمونديال
شهدت المملكة والعالم الأسبوع الماضي العديد من الأحداث الرياضية الساخنة التي أحدثت صدىً في مختلف وسائل الإعلام العالمية، وتنوعت بين مختلف أنواع الرياضات، والإثارة والتشويق كانت حاضرة.
ففي الشأن المحلي كانت هناك أخبار كثيرة طغت على المشهد المحلي أبرزها: فوز المنتخب الوطني على فيتنام في تصفيات كأس العالم، وتتويج البطل عبدالرحمن القرشي بالميدالية البرونزية في الألعاب البارالمبية.
أما في الشأن العالمي، بالتأكيد كان خبر عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ناديه مانشستر يونايتد مالئ الدنيا وشاغل الناس محور اهتمام الصحافة العالمية، إلى جانب ظهور "ميسي" للأول مرة بقميص باريس سان جيرمان.
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية، وربما لم تتحْ لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى، حيث كانت "سبق" تغطي ما يجري، لذلك نسهّل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.
إليكم أبرز الأحداث
تدشين المنتخب السعودي انطلاقة قوية في التصفيات النهائية للمونديال