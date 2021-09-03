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أسبوع رياضي حافل: "الأخضر" ينتصر على فيتنام وعودة "رونالدو" لمانشستر يونايتد.. تعرف على التفاصيل

شهدت المملكة والعالم الأسبوع الماضي العديد من الأحداث الرياضية الساخنة التي أحدثت صدىً في مختلف وسائل الإعلام العالمية، وتنوعت بين مختلف أنواع الرياضات، والإثارة والتشويق كانت حاضرة.

ففي الشأن المحلي كانت هناك أخبار كثيرة طغت على المشهد المحلي أبرزها: فوز المنتخب الوطني على فيتنام في تصفيات كأس العالم، وتتويج البطل عبدالرحمن القرشي بالميدالية البرونزية في الألعاب البارالمبية.

أما في الشأن العالمي، بالتأكيد كان خبر عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ناديه مانشستر يونايتد مالئ الدنيا وشاغل الناس محور اهتمام الصحافة العالمية، إلى جانب ظهور "ميسي" للأول مرة بقميص باريس سان جيرمان.

وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية، وربما لم تتحْ لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى، حيث كانت "سبق" تغطي ما يجري، لذلك نسهّل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.

إليكم أبرز الأحداث

تدشين المنتخب السعودي انطلاقة قوية في التصفيات النهائية للمونديال

https://sabq.org/QFgKZD

فوز عبدالرحمن القرشي الميدالية بالبرونزية

https://sabq.org/dL6x52

الدوري السعودي الأول آسيويا.. و"النصر" النادي الأغلى في القارة

https://sabq.org/y7dFMh

محترف "الهلال" أغلى الصفقات العالمية متقدماً على "رونالدو"

https://sabq.org/gW9hfz

رالي حائل يعود بحلة جديدة

https://sabq.org/85cM9L

إغلاق الميركاتو الصيفي للأندية السعودية

https://sabq.org/72FQVY

أنسيلمو نصراوي

https://sabq.org/ZGqJQv

وزارة الرياضة تُطلق "استراتيجية دعم الأندية" للموسم للجديد

https://sabq.org/9ypJ3K

مجموعة نارية لأخضر السلة بتصفيات المونديال

https://sabq.org/Hp4P3R

أخضر الطائرة يتوج بـ"ذهب الخليج"

https://sabq.org/5ZY6pP

نياكاتي اتحادياً

https://sabq.org/jPJGNT

الانضباط تغرم النصر والأهلي

https://sabq.org/CZB73K

وزارة الرياضة تكشف تفاصيل ما تم سداده من الالتزامات المالية من أندية دوري المحترفين

https://sabq.org/Gvj63F

الروماني كوزمين كونترا مدرباً للاتحاد

https://sabq.org/2DX5Tx

"رونالدو" ينتقل إلى مانشستر يونايتد

https://sabq.org/xY9K3b

"ميسي" يظهر للمرة الأولى بقميص سان جيرمان

https://sabq.org/K8V4SF

ريال مدريد يحصن نجمه البرازيلي بعقد جديد

https://sabq.org/QThbwJ

إيقاف "شيكابالا" 8 أشهر

https://sabq.org/j8pLQH

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أسبوع رياضي حافل: "الأخضر" ينتصر على فيتنام وعودة "رونالدو" لمانشستر يونايتد.. تعرف على التفاصيل
سبق

شهدت المملكة والعالم الأسبوع الماضي العديد من الأحداث الرياضية الساخنة التي أحدثت صدىً في مختلف وسائل الإعلام العالمية، وتنوعت بين مختلف أنواع الرياضات، والإثارة والتشويق كانت حاضرة.

ففي الشأن المحلي كانت هناك أخبار كثيرة طغت على المشهد المحلي أبرزها: فوز المنتخب الوطني على فيتنام في تصفيات كأس العالم، وتتويج البطل عبدالرحمن القرشي بالميدالية البرونزية في الألعاب البارالمبية.

أما في الشأن العالمي، بالتأكيد كان خبر عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ناديه مانشستر يونايتد مالئ الدنيا وشاغل الناس محور اهتمام الصحافة العالمية، إلى جانب ظهور "ميسي" للأول مرة بقميص باريس سان جيرمان.

وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية، وربما لم تتحْ لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى، حيث كانت "سبق" تغطي ما يجري، لذلك نسهّل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.

إليكم أبرز الأحداث

تدشين المنتخب السعودي انطلاقة قوية في التصفيات النهائية للمونديال

https://sabq.org/QFgKZD

فوز عبدالرحمن القرشي الميدالية بالبرونزية

https://sabq.org/dL6x52

الدوري السعودي الأول آسيويا.. و"النصر" النادي الأغلى في القارة

https://sabq.org/y7dFMh

محترف "الهلال" أغلى الصفقات العالمية متقدماً على "رونالدو"

https://sabq.org/gW9hfz

رالي حائل يعود بحلة جديدة

https://sabq.org/85cM9L

إغلاق الميركاتو الصيفي للأندية السعودية

https://sabq.org/72FQVY

أنسيلمو نصراوي

https://sabq.org/ZGqJQv

وزارة الرياضة تُطلق "استراتيجية دعم الأندية" للموسم للجديد

https://sabq.org/9ypJ3K

مجموعة نارية لأخضر السلة بتصفيات المونديال

https://sabq.org/Hp4P3R

أخضر الطائرة يتوج بـ"ذهب الخليج"

https://sabq.org/5ZY6pP

نياكاتي اتحادياً

https://sabq.org/jPJGNT

الانضباط تغرم النصر والأهلي

https://sabq.org/CZB73K

وزارة الرياضة تكشف تفاصيل ما تم سداده من الالتزامات المالية من أندية دوري المحترفين

https://sabq.org/Gvj63F

الروماني كوزمين كونترا مدرباً للاتحاد

https://sabq.org/2DX5Tx

"رونالدو" ينتقل إلى مانشستر يونايتد

https://sabq.org/xY9K3b

"ميسي" يظهر للمرة الأولى بقميص سان جيرمان

https://sabq.org/K8V4SF

ريال مدريد يحصن نجمه البرازيلي بعقد جديد

https://sabq.org/QThbwJ

إيقاف "شيكابالا" 8 أشهر

https://sabq.org/j8pLQH

03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
03:58 PM

أسبوع رياضي حافل: "الأخضر" ينتصر على فيتنام وعودة "رونالدو" لمانشستر يونايتد.. تعرف على التفاصيل

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محمود الحمد - الرياض
0
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شهدت المملكة والعالم الأسبوع الماضي العديد من الأحداث الرياضية الساخنة التي أحدثت صدىً في مختلف وسائل الإعلام العالمية، وتنوعت بين مختلف أنواع الرياضات، والإثارة والتشويق كانت حاضرة.

ففي الشأن المحلي كانت هناك أخبار كثيرة طغت على المشهد المحلي أبرزها: فوز المنتخب الوطني على فيتنام في تصفيات كأس العالم، وتتويج البطل عبدالرحمن القرشي بالميدالية البرونزية في الألعاب البارالمبية.

أما في الشأن العالمي، بالتأكيد كان خبر عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ناديه مانشستر يونايتد مالئ الدنيا وشاغل الناس محور اهتمام الصحافة العالمية، إلى جانب ظهور "ميسي" للأول مرة بقميص باريس سان جيرمان.

وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية، وربما لم تتحْ لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى، حيث كانت "سبق" تغطي ما يجري، لذلك نسهّل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.

إليكم أبرز الأحداث

تدشين المنتخب السعودي انطلاقة قوية في التصفيات النهائية للمونديال

https://sabq.org/QFgKZD

فوز عبدالرحمن القرشي الميدالية بالبرونزية

https://sabq.org/dL6x52

الدوري السعودي الأول آسيويا.. و"النصر" النادي الأغلى في القارة

https://sabq.org/y7dFMh

محترف "الهلال" أغلى الصفقات العالمية متقدماً على "رونالدو"

https://sabq.org/gW9hfz

رالي حائل يعود بحلة جديدة

https://sabq.org/85cM9L

إغلاق الميركاتو الصيفي للأندية السعودية

https://sabq.org/72FQVY

أنسيلمو نصراوي

https://sabq.org/ZGqJQv

وزارة الرياضة تُطلق "استراتيجية دعم الأندية" للموسم للجديد

https://sabq.org/9ypJ3K

مجموعة نارية لأخضر السلة بتصفيات المونديال

https://sabq.org/Hp4P3R

أخضر الطائرة يتوج بـ"ذهب الخليج"

https://sabq.org/5ZY6pP

نياكاتي اتحادياً

https://sabq.org/jPJGNT

الانضباط تغرم النصر والأهلي

https://sabq.org/CZB73K

وزارة الرياضة تكشف تفاصيل ما تم سداده من الالتزامات المالية من أندية دوري المحترفين

https://sabq.org/Gvj63F

الروماني كوزمين كونترا مدرباً للاتحاد

https://sabq.org/2DX5Tx

"رونالدو" ينتقل إلى مانشستر يونايتد

https://sabq.org/xY9K3b

"ميسي" يظهر للمرة الأولى بقميص سان جيرمان

https://sabq.org/K8V4SF

ريال مدريد يحصن نجمه البرازيلي بعقد جديد

https://sabq.org/QThbwJ

إيقاف "شيكابالا" 8 أشهر

https://sabq.org/j8pLQH

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