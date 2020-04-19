"سبق" ترصد أحداث أسبوع ساخن: تمديد منع التجوُّل.. وقتل "الإرهابي".. وتصعيد الطلاب.. وخروقات وانتهاكات لـ"الحوثي" وقطر

الأمن يطيح بمغرد مسيء ويضبط مزوِّري "تصاريح التنقُّل" ولاعبَيْن "متهكمَيْن".. وإجمالي إصابات "كورونا" 8274

بين مخالفي منع التجوّل في قبضة رجال الأمن وقتل الإرهاب، وفك قضية "خاطفة الدمام"، هكذا كانت العناوين العريضة لأحداث الأسبوع الماضي، ومع ضخ أخبار الفيروس التاجي، جاء تصعيد ونقل الطلاب للمراحل التالية في التعليم العام كانفراجة وسعادة كانت تقلق الأسر، وهناك على المستوى الدولي جاء دعم المملكة للمنظمات العالمية بمبلغ 500 مليون دولار لمواجهة كورونا مع خروقات كارثية ارتكبها الحوثي وانتهاكات سجلتها قطر بحقوق العمال محاور مهمة.

القبض على 3 مواطنين خالفوا منع التجول بالرياض.. وآخر في حائل واثنين في ضمد

ألقت الجهات الأمنية القبض على مجموعة خالفوا نظام منع التجول في الرياض وحائل وضمد ضمن جهود الدولة لتطويق كورونا.

https://sabq.org/TG5JSp

http://sabq.org/hm6tTd

بأمر الملك.. الموافقة على تمديد العمل بمنع التجول حتى إشعار آخر

صدر أمر خادم الحرمين بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول، وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية وحتى إشعار آخر.

https://sabq.org/t8Bx6D

القبض على مغرِّد سوري أساء للسعوديين على "تويتر"

نجحت الجهات الأمنية في القبض على وافد سوري أساء للسعوديين عبر حسابه على موقع "تويتر"، حيث أصدر الوافد إساءات متعددة قبل أن يتجه لحذف حسابه في محاولة للتخفي.

https://sabq.org/dp2rHS

"الداخلية" تبادر بتحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئات المستثناة

بادرت وزارة الداخلية بتحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول، حيث تم اعتماد نموذج موحد للعمل بموجبه، وتتولى كل جهة حكومية إصدار التصاريح اللازمة لمنسوبيها أو منسوبي القطاعات التابعة أو المرتبطة بها.

http://sabq.org/xHyhTw

"التحالف": إطلاق صاروخ باليستي من قِبل الميليشيا الحوثية باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في "مأرب"

أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن تصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية باستخدام الصواريخ الباليستية والمتعمد في استهداف المدنيين والأعيان المدنية يؤكد رفضها لجهود ومبادرات وقف إطلاق النار وخفض التصعيد، وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد كشف قبل أيام أن إجمالي الخروقات من قِبل الميليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار خلال الأيام الماضية بلغت 241 اختراقًا.

https://sabq.org/HbZz5r

"ترامب": يشكر الملك سلمان بعد "اتفاق أوبك".. وولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأمريكي

شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه في "تويتر" خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بعد التوصّل إلى اتفاق مع "أوبك بلس" بشأن تخفيض إنتاج النفط، قائلاً: "أود أن أشكر وأهنئ الرئيس الروسي بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان، لقد تحدثت إليهما للتو من المكتب الأبيض. اتفاق عظيم للجميع".

https://sabq.org/fcNJq2

https://sabq.org/28NyJp

"الشورى" يُؤيد استثناء مشاركي العمليات العسكرية من إيقاف الخدمات والحبس

أيّد مجلس الشورى، مقترح استثناء العسكريين المشاركين في الحرب والعمليات العسكرية، من إيقاف الخدمات والحبس والمنع من السفر؛ الواردة في المادة ٤٦ من نظام التنفيذ.

https://sabq.org/9CsMWq

"هيئة الموانئ" تعلن توقيع أكبر عقد إسناد تشغيل في الموانئ السعودية

وقّعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" أكبر عقد تخصيص منفرد في المملكة؛ وذلك لتطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام مع الشركة السعودية العالمية للموانئ "SGP"، بقيمة استثمارات تتجاوز سبعة مليارات ريال؛ وفقًا لصيغة البناء والتشغيل والنقل "BOT" بعقود تمتد 30 عامًا.

http://sabq.org/xGmVHr

"سبق" داخل "أجمل حجر منزلي" في السعودية.. وهذه قصة انتشار صورة الحجر

زارت "سبق" منزل صاحب الصورة المتداولة، والتقته من داخل حجره، والذي سرد قصة الصورة المنتشرة لحجره المنزلي، وردود الأفعال التي وصفها بالإيجابية.

http://sabq.org/XzVYSG

"متحدث أمن الدولة": وفاة أحد المطلوبين لدى قيام الجهة المختصة بمهام القبض عليه بتبوك

أعلن "متحدث أمن الدولة" وفاة أحد المطلوبين لدى قيام الجهة المختصة بمهام القبض عليه بتبوك بعد تحصنه بمنزله خلف سواتر عبارة عن أكياس رملية، وعدم استجابته لكل الدعوات التي وُجهت له بتسليم نفسه من قِبل رجال الأمن ومن أحد أشقائه، ونتيجة لاستمراره في إطلاق النار وإلقاء زجاجات حارقة (مولوتوف)؛ اقتضى الموقف التعامل معه لتحييد خطره، ما نتج عنه وفاته وإصابة اثنين من رجال الأمن اللذين جرى نقلهما إلى المستشفى في حينه، وحالتهما الصحية مستقرة، فيما أكد مشايخ من الحويطات أن "الفرد لا يمثل القبيلة، ونحن مع القيادة".

http://sabq.org/CFMK5R

http://sabq.org/CB24nV

http://sabq.org/D8KQ7M

برئاسة الملك.. مجلس الوزراء يعقد جلسته عبر الاتصال المرئي ويصدر 16 قرارًا

وافق مجلس الوزراء على تحويل إدارة مشروع جدة التاريخية إلى برنامج يهدف إلى إعادة تأهيل جدة التاريخية وتطويرها وغيرها من القرارات.

http://sabq.org/2VHRLd

ضبط لاعبَيْن تهكَّما على رجال الأمن إثر تلقي أحدهما مخالفة منع التجول في جدة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويُظهر فيه لاعبان ينتميان لأحد الأندية الرياضية، وهما يتهكمان على رجال الأمن إثر تلقي أحدهما مخالفة منع التجول بمحافظة جدة؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن ضبطهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وإيقافهما، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

http://sabq.org/wWgCQ4

‏المملكة تتخذ عددًا من المبادرات الإضافية لتخفيف آثار تداعيات "كورونا" على الأنشطة الاقتصادية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- أمره الكريم بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.

http://sabq.org/rKW8Yt

بشهادات موثقة.. "العفو الدولية" تتهم قطر بطرد العمال بشكل غير قانوني بسبب كورونا

نقلت منظمة العفو الدولية شهاداتٍ موثقة عن 20 رجلاً نيباليًّا، أكدوا فيها أن الشرطة القطرية ألقت في 12 و13 مارس الماضي القبض على مئات العمال المهاجرين في الشارع، ثم احتجزتهم لعدة أيام، قبل نقلهم جوًا إلى نيبال.

http://sabq.org/WGK9X7

تنفيذ "حد الحرابة" في "اليمني" منفذ الهجوم الإرهابي على الفرقة الاستعراضية بموسم الرياض

نفذت وزارة الداخلية حد الحرابة بجانٍ يمني الجنسية بمدينة الرياض كان قد أقدم بالهجوم الإرهابي المسلح بآلة حادة على إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض، وطعن أفراد الفرقة وأحد حراس الأمن، وترويع الناس وإحداث الفوضى والرعب في الحضور، بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وانتمائه لذلك التنظيم واشتراكه معه في القتال.

http://sabq.org/sq8FGY

"التجارة" تعلن منع دخول الصغار ممن هم أقل من 15 سنة لكل المتاجر

كشف متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين عن منع دخول الصغار ممن هم أقل من 15 سنة لكل المتاجر؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية صحة الأبناء.

http://sabq.org/v5KsP6

شرطة الرياض تطيح بـ 4 أشخاص روجوا لبيع تصاريح تنقل خلال فترة منع التجول

ألقت شرطة الرياض القبض على مواطنين ومقيمين من الجنسية المصرية، في العقدين الرابع والخامس من العمر بعد ترويجهم لبيع تصاريح تنقل خلال فترة منع التجول بقيمة (3000) ريال للتصريح الواحد، وتم القبض عليهم في كمينٍ محكم وضبط بحوزتهم (31) تصريحًا مزيفًا بأسماء مطابقة لما تم الاتفاق عليه بقيمة 93 ألف ريال.

https://sabq.org/J946kP

وزير التعليم يعلن: نقل جميع الطلاب والطالبات للصفوف التي تليها

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ نقل جميع الطلاب والطالبات، في التعليم العام إلى الصفوف التي تليها في ظل أزمة كورونا الاستثنائية.

http://sabq.org/7Xbkqr

المملكة تدعو لتمويل 8 مليارات دولار لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة "جائحة كورونا" وتُسهم بمبلغ 500 مليون دولار

أعلنت المملكة العربية السعودية، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020، مساهمتها بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، حيث سيُسهم هذا التبرع للمنظمات الدولية المختصة في تعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة.

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"الصحة": 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 8274 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. والإجمالي يرتفع إلى 8274، كما نفذت "المسح النشط" لمحاصرة الوباء الذي بدوره كشف الكثير من الحالات.

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