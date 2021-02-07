رصد "سبق" الأسبوعي: "بايدن" يساند "الرياض" ضد تهديدات إيران.. وهجمات "كوفيد" القاتلة تُقلق العالم

كان الأسبوع الماضي متخمًا بالأحداث المحلية والدولية على رأسها ما يعيشه العالم اليوم من تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا، ومسارعة السعودية كغيرها من الدول بفرض مزيدٍ من الإجراءات التحوّطية شملت إيقاف المناشط الاجتماعية والترفيهية ضمن جهودها لمحاصرة تفشي المرض وخطورة الضغط على النظام الصحي. أيضًا حظي خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالترحيب من الجانب السعودي، إذ كان منصفًا ومتزنًا حاملاً إشاراته على حق المملكة بالدفاع عن أراضيها من هجمات الجماعات المدعومة من إيران، ووقوف إدارته مع السعودية، كذلك شغلت جريمة اغتيال الكاتب اللبناني لقمان سليم الصحافة العالمية، وهو خصم "حزب الله" والناقد لجرائهم وتكريسهم لثقافة الدم والموت. الربيعة محذّرًا: عدم الالتزام سيضطرنا إلى اتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع دعا وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الجميع إلى المحافظة على المكتسبات التي تَحققت في التصدي لجائحة كورونا؛ مؤكدًا أن ذلك ما كان ليتحقق إلا بفضل الله، ثم بالتزامهم وبدعم متواصل وبذل سخي من القيادة الحكيمة التي جعلت صحة المواطن وسلامته أولاً وقبل كل شيء. https://sabq.org/FtynQs طريق المنافسة.. 24 شركة عالمية تؤسس مقارها الإقليمية بالرياض جذبت المملكة العربية السعودية أخيرًا عددًا كبيرًا من الشركات من بينها 24 شركة عالمية لتأسيس مقراتها الإقليمية في الرياض، وتحويلها إلى العاصمة كمركز أعمال منافس خليجيًّا وعربيًّا. https://sabq.org/TXxPqV الموارد البشرية: قصر مهن ووظائف خدمة العملاء العاملين "عن بُعد" على السعوديين أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ قرارًا بقصر الاستعانة بالعاملين في مهن ووظائف خدمة العملاء للعمل "عن بُعد" على السعوديين من خلال التعاقد المباشر أو غير المباشر، ويشمل ذلك عقود العمل أو تعهيد الخدمات التي يلتزم بمقتضاها تقديم عمل "عن بُعد"، يخص الأعمال المتعلقة بالمنشأة. https://sabq.org/y9S6mg برئاسة الملك.. "الوزراء" يُقرّ إنشاء المنصة الموحدة للتوظيف وينوِّه بإستراتيجية تطوير الرياض أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة إنشاء منصة وطنية موحدة باسم "المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف"، تشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص وفق الاستبانة المصممة لذلك. https://sabq.org/bCjBv7 توجيه ولي العهد بإحالة المتورطين في حرائق الرياض للقضاء ومحاسبة المسؤولين المقصرين والملاك المخالفين أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، توجيهًا بإحالة المتورطين للقضاء وإعادة دراسة الاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية ومحاسبة المسؤولين المقصرين والملاك المخالفين. https://sabq.org/7NCrWX تطبيق "توكلنا": نواجه مشكلة تقنية مؤقتة تسبّبت بانقطاعات في الخدمة أكدت إدارة تطبيق "توكلنا" أنهم قد واجهوا مشكلة تقنية مؤقتة، تسببت بانقطاعات في الخدمة، وأصدرت الشركة بيانًا حول هذا التوقف. https://sabq.org/wZpPyL مسؤولٌ بـ"الداخلية" :إغلاق السينما وإيقاف كل حفلات الزواج والأنشطة الترفيهية لمدة شهر قابلة للتمديد‏ صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقًا بالبيان الصادر في 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) ، وتزامنًا مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية، فقد تقرر إيقاف المناسبات الاجتماعية والترفيهية وإيقاف خدمة الطلبات الداخلية بالمطاعم والمقاهي وغيرها من الإجراءات الوقائية. https://sabq.org/mZpg4b مقتولاً برصاصتين في الرأس.. العثور على جثة ناشط لبناني معارض لحزب الله كشفت مصادر أمنية في لبنان أن الباحث والناشط السياسي لقمان سليم عُثِر عليه مقتولاً، الخميس الماضي، بعد ساعات من اختفائه. https://sabq.org/YL5nt7 المملكة ترحب بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي حيال التزام بلاده بالتعاون مع السعودية رحبت المملكة بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن حيال التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها. https://sabq.org/39FKHg

رصد "سبق" الأسبوعي: "بايدن" يساند "الرياض" ضد تهديدات إيران.. وهجمات "كوفيد" القاتلة تُقلق العالم بدر العتيبي سبق 2021-02-07 كان الأسبوع الماضي متخمًا بالأحداث المحلية والدولية على رأسها ما يعيشه العالم اليوم من تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا، ومسارعة السعودية كغيرها من الدول بفرض مزيدٍ من الإجراءات التحوّطية شملت إيقاف المناشط الاجتماعية والترفيهية ضمن جهودها لمحاصرة تفشي المرض وخطورة الضغط على النظام الصحي.



أيضًا حظي خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالترحيب من الجانب السعودي، إذ كان منصفًا ومتزنًا حاملاً إشاراته على حق المملكة بالدفاع عن أراضيها من هجمات الجماعات المدعومة من إيران، ووقوف إدارته مع السعودية، كذلك شغلت جريمة اغتيال الكاتب اللبناني لقمان سليم الصحافة العالمية، وهو خصم "حزب الله" والناقد لجرائهم وتكريسهم لثقافة الدم والموت.



الربيعة محذّرًا: عدم الالتزام سيضطرنا إلى اتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع

دعا وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الجميع إلى المحافظة على المكتسبات التي تَحققت في التصدي لجائحة كورونا؛ مؤكدًا أن ذلك ما كان ليتحقق إلا بفضل الله، ثم بالتزامهم وبدعم متواصل وبذل سخي من القيادة الحكيمة التي جعلت صحة المواطن وسلامته أولاً وقبل كل شيء.

https://sabq.org/FtynQs



طريق المنافسة.. 24 شركة عالمية تؤسس مقارها الإقليمية بالرياض

جذبت المملكة العربية السعودية أخيرًا عددًا كبيرًا من الشركات من بينها 24 شركة عالمية لتأسيس مقراتها الإقليمية في الرياض، وتحويلها إلى العاصمة كمركز أعمال منافس خليجيًّا وعربيًّا.

https://sabq.org/TXxPqV



الموارد البشرية: قصر مهن ووظائف خدمة العملاء العاملين "عن بُعد" على السعوديين

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ قرارًا بقصر الاستعانة بالعاملين في مهن ووظائف خدمة العملاء للعمل "عن بُعد" على السعوديين من خلال التعاقد المباشر أو غير المباشر، ويشمل ذلك عقود العمل أو تعهيد الخدمات التي يلتزم بمقتضاها تقديم عمل "عن بُعد"، يخص الأعمال المتعلقة بالمنشأة.

https://sabq.org/y9S6mg



برئاسة الملك.. "الوزراء" يُقرّ إنشاء المنصة الموحدة للتوظيف وينوِّه بإستراتيجية تطوير الرياض

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة إنشاء منصة وطنية موحدة باسم "المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف"، تشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص وفق الاستبانة المصممة لذلك.

https://sabq.org/bCjBv7



توجيه ولي العهد بإحالة المتورطين في حرائق الرياض للقضاء ومحاسبة المسؤولين المقصرين والملاك المخالفين

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، توجيهًا بإحالة المتورطين للقضاء وإعادة دراسة الاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية ومحاسبة المسؤولين المقصرين والملاك المخالفين.

https://sabq.org/7NCrWX



تطبيق "توكلنا": نواجه مشكلة تقنية مؤقتة تسبّبت بانقطاعات في الخدمة

أكدت إدارة تطبيق "توكلنا" أنهم قد واجهوا مشكلة تقنية مؤقتة، تسببت بانقطاعات في الخدمة، وأصدرت الشركة بيانًا حول هذا التوقف.

https://sabq.org/wZpPyL



مسؤولٌ بـ"الداخلية" :إغلاق السينما وإيقاف كل حفلات الزواج والأنشطة الترفيهية لمدة شهر قابلة للتمديد‏

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقًا بالبيان الصادر في 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) ، وتزامنًا مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية، فقد تقرر إيقاف المناسبات الاجتماعية والترفيهية وإيقاف خدمة الطلبات الداخلية بالمطاعم والمقاهي وغيرها من الإجراءات الوقائية.

https://sabq.org/mZpg4b



مقتولاً برصاصتين في الرأس.. العثور على جثة ناشط لبناني معارض لحزب الله

كشفت مصادر أمنية في لبنان أن الباحث والناشط السياسي لقمان سليم عُثِر عليه مقتولاً، الخميس الماضي، بعد ساعات من اختفائه.

https://sabq.org/YL5nt7



المملكة ترحب بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي حيال التزام بلاده بالتعاون مع السعودية

رحبت المملكة بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن حيال التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها.

https://sabq.org/39FKHg

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442 03:00 AM

رصد "سبق" الأسبوعي: "بايدن" يساند "الرياض" ضد تهديدات إيران.. وهجمات "كوفيد" القاتلة تُقلق العالم اغتيال "لقمان".. واستحداث منصة التوظيف.. و"الربيعة" يحذّر: عدم الالتزام سيضطرنا إلى إجراءات احترازية لحماية المجتمع





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كان الأسبوع الماضي متخمًا بالأحداث المحلية والدولية على رأسها ما يعيشه العالم اليوم من تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا، ومسارعة السعودية كغيرها من الدول بفرض مزيدٍ من الإجراءات التحوّطية شملت إيقاف المناشط الاجتماعية والترفيهية ضمن جهودها لمحاصرة تفشي المرض وخطورة الضغط على النظام الصحي.



أيضًا حظي خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالترحيب من الجانب السعودي، إذ كان منصفًا ومتزنًا حاملاً إشاراته على حق المملكة بالدفاع عن أراضيها من هجمات الجماعات المدعومة من إيران، ووقوف إدارته مع السعودية، كذلك شغلت جريمة اغتيال الكاتب اللبناني لقمان سليم الصحافة العالمية، وهو خصم "حزب الله" والناقد لجرائهم وتكريسهم لثقافة الدم والموت.



الربيعة محذّرًا: عدم الالتزام سيضطرنا إلى اتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع

دعا وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الجميع إلى المحافظة على المكتسبات التي تَحققت في التصدي لجائحة كورونا؛ مؤكدًا أن ذلك ما كان ليتحقق إلا بفضل الله، ثم بالتزامهم وبدعم متواصل وبذل سخي من القيادة الحكيمة التي جعلت صحة المواطن وسلامته أولاً وقبل كل شيء.

https://sabq.org/FtynQs



طريق المنافسة.. 24 شركة عالمية تؤسس مقارها الإقليمية بالرياض

جذبت المملكة العربية السعودية أخيرًا عددًا كبيرًا من الشركات من بينها 24 شركة عالمية لتأسيس مقراتها الإقليمية في الرياض، وتحويلها إلى العاصمة كمركز أعمال منافس خليجيًّا وعربيًّا.

https://sabq.org/TXxPqV



الموارد البشرية: قصر مهن ووظائف خدمة العملاء العاملين "عن بُعد" على السعوديين

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ قرارًا بقصر الاستعانة بالعاملين في مهن ووظائف خدمة العملاء للعمل "عن بُعد" على السعوديين من خلال التعاقد المباشر أو غير المباشر، ويشمل ذلك عقود العمل أو تعهيد الخدمات التي يلتزم بمقتضاها تقديم عمل "عن بُعد"، يخص الأعمال المتعلقة بالمنشأة.

https://sabq.org/y9S6mg



برئاسة الملك.. "الوزراء" يُقرّ إنشاء المنصة الموحدة للتوظيف وينوِّه بإستراتيجية تطوير الرياض

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة إنشاء منصة وطنية موحدة باسم "المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف"، تشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص وفق الاستبانة المصممة لذلك.

https://sabq.org/bCjBv7



توجيه ولي العهد بإحالة المتورطين في حرائق الرياض للقضاء ومحاسبة المسؤولين المقصرين والملاك المخالفين

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، توجيهًا بإحالة المتورطين للقضاء وإعادة دراسة الاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية ومحاسبة المسؤولين المقصرين والملاك المخالفين.

https://sabq.org/7NCrWX



تطبيق "توكلنا": نواجه مشكلة تقنية مؤقتة تسبّبت بانقطاعات في الخدمة

أكدت إدارة تطبيق "توكلنا" أنهم قد واجهوا مشكلة تقنية مؤقتة، تسببت بانقطاعات في الخدمة، وأصدرت الشركة بيانًا حول هذا التوقف.

https://sabq.org/wZpPyL



مسؤولٌ بـ"الداخلية" :إغلاق السينما وإيقاف كل حفلات الزواج والأنشطة الترفيهية لمدة شهر قابلة للتمديد‏

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقًا بالبيان الصادر في 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) ، وتزامنًا مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية، فقد تقرر إيقاف المناسبات الاجتماعية والترفيهية وإيقاف خدمة الطلبات الداخلية بالمطاعم والمقاهي وغيرها من الإجراءات الوقائية.

https://sabq.org/mZpg4b



مقتولاً برصاصتين في الرأس.. العثور على جثة ناشط لبناني معارض لحزب الله

كشفت مصادر أمنية في لبنان أن الباحث والناشط السياسي لقمان سليم عُثِر عليه مقتولاً، الخميس الماضي، بعد ساعات من اختفائه.

https://sabq.org/YL5nt7



المملكة ترحب بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي حيال التزام بلاده بالتعاون مع السعودية

رحبت المملكة بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن حيال التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها.

https://sabq.org/39FKHg