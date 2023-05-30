وزير داخلية لبنان يعلن اعتقال 9 متورطين في الاختطاف.. و"بخاري": الفحوصات أثبتت أن المواطن السعودي المحرَّر بخير

أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، أن واقعة اختطاف المواطن السعودي حظيت باهتمام بالغ؛ واصفًا ما حدث بأنه "جريمة كاملة"؛ فيما علق السفير السعودي في لبنان وليد بخاري بقوله: تم إجراء فحوصات طبية للمواطن السعودي وهو بخير".
وتابع الوزير في مؤتمر صحفي: مختطفو المواطن السعودي رصدوا تحركاته واتصالاته، والجيش اللبناني قام بعمليات تفتيش في البقاع الشمالي لتحريره، وتم اعتقال 9 أشخاص على خلفية اختطاف المواطن السعودي.
وأضاف وزير الداخلية اللبناني: العلاقات مع السعودية ثابتة، ولا يستطيع أحد زعزعتها، وسنواجه أي أحد يحاول تعكير علاقتنا مع الأشقاء.
يذكر أنه وفي وقت سابق اليوم كشف الجيش اللبناني بعض تفاصيل تحرير المواطن السعودي .
وقال الجيش: تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري؛ بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية - السورية، كما تمّ توقيف عددٍ من المتورّطين في عملية الخطف.