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وزير داخلية لبنان يعلن اعتقال 9 متورطين في الاختطاف.. و"بخاري": الفحوصات أثبتت أن المواطن السعودي المحرَّر بخير

وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي
وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي
سبق
سبق

أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، أن واقعة اختطاف المواطن السعودي حظيت باهتمام بالغ؛ واصفًا ما حدث بأنه "جريمة كاملة"؛ فيما علق السفير السعودي في لبنان وليد بخاري بقوله: تم إجراء فحوصات طبية للمواطن السعودي وهو بخير".

وتابع الوزير في مؤتمر صحفي: مختطفو المواطن السعودي رصدوا تحركاته واتصالاته، والجيش اللبناني قام بعمليات تفتيش في البقاع الشمالي لتحريره، وتم اعتقال 9 أشخاص على خلفية اختطاف المواطن السعودي.

وأضاف وزير الداخلية اللبناني: العلاقات مع السعودية ثابتة، ولا يستطيع أحد زعزعتها، وسنواجه أي أحد يحاول تعكير علاقتنا مع الأشقاء.

يذكر أنه وفي وقت سابق اليوم كشف الجيش اللبناني بعض تفاصيل تحرير المواطن السعودي .

وقال الجيش: تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري؛ بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية - السورية، كما تمّ توقيف عددٍ من المتورّطين في عملية الخطف.

وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي
لبنان.. اختطاف مواطن سعودي على طريق مطار بيروت
وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي
وزير الداخلية اللبناني: اختطاف مواطن سعودي يمس علاقاتنا مع الأشقاء
وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي
اختطاف "سعودي" في بيروت.. والخاطفون يطالبون بفدية 400 ألف دولار.. ووزير الداخلية اللبناني: عقابهم سيكون قاسيًا
وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي
وزير الداخلية اللبناني: لم يتأكد لنا أن عملية اختطاف المواطن السعودي أهدافها سياسية
وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي
الجيش اللبناني يعلن تحرير المواطن السعودي المختطف وإيقاف بعض المتورّطين
وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي
تحرير المطيري في لبنان.. عملية نوعية على الحدود السورية والخاطفون 7 أشخاص
لبنان
وليد بخاري
الجيش اللبناني
وزير الداخلية اللبناني
بسام مولوي
اختطاف مواطن سعودي في لبنان

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