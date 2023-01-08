موجز "سبق" الأسبوعي: لا كحول بـ"الحرة" وكاميرات أمنية بالمساجد والهيئات.. وفوز لـ"الأخضر"

كان الأسبوع الماضي، حافلًا بالأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، ومن أبرز هذه الأحداث رئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمجلس الوزراء، وموافقة المجلس على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية.
كما شهد الأسبوع كشف حقيقة الفيديو المتداول لسقوط الثلوج في الحرم المكي، ودشن الأخضر السعودي مشاركته في "خليجي 25" بثنائية اليمن، وفي التقرير التالي تستعرض "سبق" لكم أبرز أحداث الأسبوع:
قصر اليمامة.. خادم الحرمين يترأس جلسة "الوزراء"، والمجلس يصدر 11 قرارًا
ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، واستعرض مجلس الوزراء عددًا من الموضوعات الهامة ووافق على عدد من القرارات.
متحدث "الأرصاد" يوضح حقيقة الفيديو المتداول لتساقط الثلوج على "المسجد الحرام"
كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن الفيديو المتداول لتساقط الثلوج على المسجد الحرام، غير صحيح، وهو معالج بمؤثرات إضافية.
"الداخلية": أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية تُطَبَّق في المساجد والهيئات الحكومية
نوهت وزارة الداخلية بأن أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية ستطبق في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة، وأوضحت الوزارة أن أحكام النظام ستطبق كذلك على مستوى المساجد والجوامع، كما ستشمل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: لن يتم السماح ببيع الكحول في الأسواق الحرة
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه لن يتم السماح ببيع الكحول في الأسواق الحرة؛ وذلك وفقًا لقواعد واشتراطات إنشاء الأسواق الحرة، وقالت الهيئة في رد على استفسار بهذا الخصوص: يُعد الكحول من المواد التي لا يسمح ببيعها في الأسواق الحرة؛ وذلك وفقًا لقواعد واشتراطات إنشاء الأسواق الحرة.
"الحج" تتيح الحجز الإلكتروني المبكر لحجاج الداخل
أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إتاحة التسجيل المبكر للحجاج من داخل المملكة، عبر موقع الوزارة وتطبيق "نسك"، للراغبين في أداء مناسك الحج للعام الجاري 1444هـ؛ وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتسهيل إجراءات التقديم لأداء مناسك الحج ضمن خطوات سهلة وميسرة؛ بهدف رفع جودة الخدمات، وإثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن؛ تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.
الفريق المشترك يباشر التحقيق والمعاينات الميدانية لمواقع الادعاءات باليمن
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث، بزيارة ميدانية للجمهورية اليمنية خلال الأسبوع الماضي، تضمنت مدينتي (عدن) و(المنصورة)، ومحافظة (أبين)؛ حيث تتم معاينة عدد من المواقع من بينها (مبنى الأمن المركزي) في زنجبار وملعب (22 مايو) في الشيخ عثمان.
الأخضر السعودي يدشن مشاركته في "خليجي 25" بثنائية اليمن
دشن المنتخب السعودي لكرة القدم مشاركته في بطولة كأس الخليج (خليجي 25 في محافظة البصرة العراقية)، بانتصار ثمين على شقيقه اليمني بنتيجة 2/ 0؛ وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الجمعة على أرض ملعب البصرة الدولي، بقيادة الحكم القطري سلمان فلاحي.
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