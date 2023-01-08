موجز "سبق" الأسبوعي: لا كحول بـ"الحرة" وكاميرات أمنية بالمساجد والهيئات.. وفوز لـ"الأخضر"

قصر اليمامة.. خادم الحرمين يترأس جلسة "الوزراء"، والمجلس يصدر 11 قرارًا

ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، واستعرض مجلس الوزراء عددًا من الموضوعات الهامة ووافق على عدد من القرارات.