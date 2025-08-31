موجز "سبق" الأسبوعي: 10 قرارات وزارية وولي العهد يطلق حملة للتبرع بالدم ورسالة حاسمة من وزير الخارجية

حفل الأسبوع الماضي بعدد من الأحداث المحلية والإقليمية والدولية، التي نالت اهتمام قراء "سبق" ومتابعتهم، ويأتي في مقدمتها جلسة مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفيها تم اتخاذ 10 قرارات ، شملت الموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة، كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، كما نال خبر تبرع سمو ولي العهد بالدم واطلاق الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم بمتابعة استثنائية من القراء ، كما حقق خبر اعلن البلديات خرائط النطاقات الجغرافية لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض الكثير من الاهتمام.
وفي الشأنَيْن الإقليمي والدولي كان لتصريح وزير الخارجية بأن لا مكان لـ"رؤية إسرائيل الكبرى" وحق الفلسطينيين بدولة مستقلة ثابت وراسخ ، بالكثير من الاهتمام من القراء ، وكذلك وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ60 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة إذ يعكس مكانة المملكة، ودورها التاريخي في مساندة أهالي غزة.
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
وفي مستهل الجلسة؛ أحاط خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، بفحوى الرسالة التي تلقاها -أيده الله- من فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وتتصل بالعلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
واطّلع المجلس إثر ذلك على نتائج استقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وعلى ما تضمن الاتصال الهاتفي بين سموه وفخامة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين من تثمين دور المملكة العربية السعودية ومساعيها البناءة لإحلال السلام العالمي، وتعزيز الحوار بوصفه سبيلًا لحل الأزمات الدولية.
وتابع مجلس الوزراء مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مشددًا مطالبة المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإسراع في التدخل لإنهاء حالة المجاعة بقطاع غزة، ووقف حرب الإبادة والجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.
في بادرة إنسانية كريمة، تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بالدم، وذلك ضمن حملة سنوية للتبرع بالدم أطلقها سموه، امتدادًا لرعايته الكريمة للعمل الإنساني، وتشجيعًا لجميع فئات المجتمع على المبادرة بالتبرع، امتثالًا لقوله تعالى: {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا}، وتجسيدًا لحرصه على تعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ ثقافة التبرع الطوعي، ودعم الجهود الوطنية في القطاع الصحي، وصولًا إلى رفع نسبة التبرع الطوعي إلى 100% من إجمالي المتبرعين، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع حيوي يتمتع بحياة صحية متكاملة.
توج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فريق "فالكونز" السعودي بلقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية للمرة الثانية في تاريخه، وذلك في إنجاز عالمي جديد يعكس مكانة المملكة المتنامية في هذه الرياضة الحديثة.
وجاء التتويج ضمن النسخة الأضخم والأكثر تنافسية من البطولة العالمية، التي تحتضنها المملكة، في إطار سعيها لترسيخ ريادتها عالميًا في مجال الرياضات الإلكترونية، ودعم المواهب الوطنية في تحقيق إنجازات على الساحة الدولية.
شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الوزاري الاستثنائي الواحد والعشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، المنعقد بمقر المنظمة في جدة.
وعبر عن إدانة المملكة وشجبها للتصريحات الإسرائيلية الصادرة مؤخرًا حيال ما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى" ورفضها التام للمشاريع الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتأكيدها على الحق التاريخي للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، والسعي لبلورة إجماع دولي عريض لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم الجهود المصرية والقطرية لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة ودعم سرعة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدًا في هذا السياق استمرار جهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المنبثقة عن القمتين العربية الإسلامية الاستثنائيتين المنعقدتين في الرياض في التواصل مع جميع دول العالم المؤثرة.
إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - يحفظه الله -، لتحقيق التوازن في السوق العقاري؛ أعلنت وزارة البلديات والإسكان خرائط النطاقات الجغرافية الخاضعة لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، في خطوة محورية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتمكين الملاك والمطورين من معرفة التزاماتهم، وتحفيز تطوير الأراضي داخل النطاق العمراني.
في خطوة تنسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، أعلنت وزارة التعليم بالشراكة مع وزارة السياحة عن إدراج منهج "السياحة والضيافة" لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، ضمن المجال الاختياري لمسار التعليم العام، بهدف تعزيز الثقافة السياحية لدى الأجيال القادمة، وتمكينهم بمهارات تطبيقية تدعم الالاقتصاد الوطني.
وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ60 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع وسفارة المملكة في جمهورية مصر العربية، وتحمل على متنها سلالًا غذائية تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة.
