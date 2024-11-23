موجز "سبق" الأسبوعي: فك ارتباط علاوة المعلمين السنوية بالرخصة.. ورفع التصنيف الائتماني للمملكة يُثبت قوة الاقتصاد السعودي

حمل الأسبوع الماضي جملة أحداث، حققت انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي زاوية موجز "سبق" الأسبوعي نتناول أهم الموضوعات؛ لوضع القارئ في الصورة.
من أبرز الأحداث المحلية خلال هذا الأسبوع إعلان وزارة التعليم فك ارتباط العلاوة السنوية للمعلمين بشرط الحصول على الرخصة المهنية، وهي البشارة التي سجلت تناقلاً واسعًا في الأوساط التعليمية.
وفي الملف الاقتصادي أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" رفع تصنيف السعودية الائتماني عند "Aa3"؛ ما يدل على قوة واستقرار الاقتصاد السعودي.
ودوليًّا، وقَّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا مثيرًا للجدل، يعيد تعريف السياسة النووية الروسية بشكل جذري في سياق التوترات المتصاعدة مع الغرب. ويتيح هذا المرسوم استخدام الأسلحة النووية.
كما قاسم السعوديون أشقاءهم العمانيين فرحتهم بمناسبة اليوم الوطني العماني الرابع والخمسين، وذلك في مشاعر تعكس مدى الترابط بين السعودية والسلطنة حكومة وشعبًا.
ورياضيًّا، تعثَّر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام مستضيفه الإندونيسي بالعاصمة جاكرتا بنتيجة 0/ 2 في اللقاء الذي جمع منتخبَي البلدين مساء الثلاثاء الماضي على أرض ملعب "غيلورا بونغ كارنو - جاكرتا".
وفي السطور الآتية موجز لأبرز أحداث الأسبوع الماضي: