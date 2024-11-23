موجز "سبق" الأسبوعي: فك ارتباط علاوة المعلمين السنوية بالرخصة.. ورفع التصنيف الائتماني للمملكة يُثبت قوة الاقتصاد السعودي

من أبرز الأحداث المحلية خلال هذا الأسبوع إعلان وزارة التعليم فك ارتباط العلاوة السنوية للمعلمين بشرط الحصول على الرخصة المهنية، وهي البشارة التي سجلت تناقلاً واسعًا في الأوساط التعليمية.