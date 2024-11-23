محليات

موجز "سبق" الأسبوعي: فك ارتباط علاوة المعلمين السنوية بالرخصة.. ورفع التصنيف الائتماني للمملكة يُثبت قوة الاقتصاد السعودي

العقيدة النووية الروسية تُربك العالم.. وإشغال الفنادق بالرياض يتجاوز 95%.. و"الأخضر" يتعثَّر في جاكرتا
موجز "سبق" الأسبوعي: فك ارتباط علاوة المعلمين السنوية بالرخصة.. ورفع التصنيف الائتماني للمملكة يُثبت قوة الاقتصاد السعودي
تم النشر في

حمل الأسبوع الماضي جملة أحداث، حققت انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي زاوية موجز "سبق" الأسبوعي نتناول أهم الموضوعات؛ لوضع القارئ في الصورة.

من أبرز الأحداث المحلية خلال هذا الأسبوع إعلان وزارة التعليم فك ارتباط العلاوة السنوية للمعلمين بشرط الحصول على الرخصة المهنية، وهي البشارة التي سجلت تناقلاً واسعًا في الأوساط التعليمية.

وفي الملف الاقتصادي أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" رفع تصنيف السعودية الائتماني عند "Aa3"؛ ما يدل على قوة واستقرار الاقتصاد السعودي.

ودوليًّا، وقَّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا مثيرًا للجدل، يعيد تعريف السياسة النووية الروسية بشكل جذري في سياق التوترات المتصاعدة مع الغرب. ويتيح هذا المرسوم استخدام الأسلحة النووية.

كما قاسم السعوديون أشقاءهم العمانيين فرحتهم بمناسبة اليوم الوطني العماني الرابع والخمسين، وذلك في مشاعر تعكس مدى الترابط بين السعودية والسلطنة حكومة وشعبًا.

ورياضيًّا، تعثَّر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام مستضيفه الإندونيسي بالعاصمة جاكرتا بنتيجة 0/ 2 في اللقاء الذي جمع منتخبَي البلدين مساء الثلاثاء الماضي على أرض ملعب "غيلورا بونغ كارنو - جاكرتا".

وفي السطور الآتية موجز لأبرز أحداث الأسبوع الماضي:

موجز "سبق" الأسبوعي: فك ارتباط علاوة المعلمين السنوية بالرخصة.. ورفع التصنيف الائتماني للمملكة يُثبت قوة الاقتصاد السعودي
بالتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي.. "السياحة": إشغال الفنادق في الرياض تجاوز 95%
موجز "سبق" الأسبوعي: فك ارتباط علاوة المعلمين السنوية بالرخصة.. ورفع التصنيف الائتماني للمملكة يُثبت قوة الاقتصاد السعودي
بأشد العبارات.. المملكة تدين مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية استهدافها الممنهج لـ"الأونروا"
موجز "سبق" الأسبوعي: فك ارتباط علاوة المعلمين السنوية بالرخصة.. ورفع التصنيف الائتماني للمملكة يُثبت قوة الاقتصاد السعودي
فك ارتباط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية في لائحة الوظائف التعليمية المحدثة بوزارة التعليم
موجز "سبق" الأسبوعي: فك ارتباط علاوة المعلمين السنوية بالرخصة.. ورفع التصنيف الائتماني للمملكة يُثبت قوة الاقتصاد السعودي
في رحلة "الطريق إلى كأس العالم 2026".. الأخضر السعودي يتعثر في محطة إندونيسيا
موجز "سبق" الأسبوعي: فك ارتباط علاوة المعلمين السنوية بالرخصة.. ورفع التصنيف الائتماني للمملكة يُثبت قوة الاقتصاد السعودي
وكالة التصنيف الائتماني "موديز" ترفع تصنيف السعودية الائتماني عند "Aa3" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"
موجز "سبق" الأسبوعي: فك ارتباط علاوة المعلمين السنوية بالرخصة.. ورفع التصنيف الائتماني للمملكة يُثبت قوة الاقتصاد السعودي
اختتام منتدى مسك العالمي بمشاركة أكثر من 27 ألف مستفيد من المملكة وحول العالم
موجز "سبق" الأسبوعي: فك ارتباط علاوة المعلمين السنوية بالرخصة.. ورفع التصنيف الائتماني للمملكة يُثبت قوة الاقتصاد السعودي
"أمير تبوك" يستقبل المواطن "العطوي" المتنازل عن قاتل أخيه لوجه الله
موجز "سبق" الأسبوعي: فك ارتباط علاوة المعلمين السنوية بالرخصة.. ورفع التصنيف الائتماني للمملكة يُثبت قوة الاقتصاد السعودي
سلطنة عمان في يومها الوطني الـ54.. مسيرة بناء ونهضة شاملة تؤطرها "رؤية 2040"
موجز "سبق" الأسبوعي: فك ارتباط علاوة المعلمين السنوية بالرخصة.. ورفع التصنيف الائتماني للمملكة يُثبت قوة الاقتصاد السعودي
العقيدة النووية الروسية الجديدة: هل تدفع بالعالم نحو الهلاك النووي؟
موجز "سبق" الأسبوعي: فك ارتباط علاوة المعلمين السنوية بالرخصة.. ورفع التصنيف الائتماني للمملكة يُثبت قوة الاقتصاد السعودي
نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يرأس وفد السعودية بالجلسة الثانية لقمة العشرين

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org