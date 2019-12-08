المملكة في أسبوع: تخصيص "أسهم أرامكو" ورحيل "متعب" و"أزمة تبغ" أبرز الأحداث

الضريبة الانتقائية وتأهُّل "الأخضر" يشعلان الوسطَيْن الاقتصادي والرياضي

حفل الأسبوع الماضي، بأحداث محلية كثيرة، كان الشأن الاقتصادي بارزًا فيها، بدءًا من قرار مجلس الوزراء بإشراك القطاع الخاص في مشروعات إنتاج المياه المُحلاة ومشروعات معالجة مياه الصرف الصحي ذات الأولوية، وإعلان السوق المالية السعودية "تداول" إدراج وبدء تداول أسهم شركة أرامكو ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل، بعد الإعلان عن إتمام عملية تخصيص أسهم المكتتبين الأفراد، بواقع 1,500 سهم لكل مكتتب، وإلغاء النطاق الأصفر من وزارة العمل، وتوضيح أكبر شركة تبغ عالمية عن نوعية التبغ الموجود في أسواق المملكة.

ولم تخل أحداث الأسبوع من أحداث رياضية جلبت السعادة للشعب السعودي، إثر صعود المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لملاقاة نظيره البحريني على نهائي كأس الخليج، بعد تغلبه على منتخب قطر.

وبجانب هذا وذاك، كانت هناك أحداث سياسية، كان أبرزها مطالبة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لإيران، بوقف الانتهاكات ضد المتظاهرين السلميين.

مشروعات المياه

أصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، والمنعقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 15 قرارًا تضمنت الموافقة على طرح عددٍ من مشروعات إنتاج المياه المحلاة ذات الأولوية، ومشروعات معالجة مياه الصرف الصحي ذات الأولوية، وترسيتها والتعاقد عليها بالمشاركة مع القطاع الخاص.

https://sabq.org/2tTfFq

رحيل الأمير متعب

صدر عن الديوان الملكي هذا الأسبوع البيان التالي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الاثنين 5 / 4 / 1441هـ الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله- بعد صلاة العشاء الثلاثاء الموافق 6 / 4 / 1441هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

https://sabq.org/fykBcb

تداول أسهم أرامكو

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل بالرمز 2222؛ على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10%. كما سيتم في اليوم الأول فقط للإدراج، تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) لمدة 30 دقيقة إضافية.

وبالتالي تبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح ليوم الأربعاء في تمام الساعة 9:30 صباحًا، وتنتهي في الساعة 10:30 صباحًا، وتبدأ جلسة التداول المستمر الساعة 10:30 صباحًا، كما تبدأ جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد الساعة 3:00 مساءً.

https://sabq.org/nXwFgH

عملية تخصيص الأسهم

أعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال"، بصفتها مدير الاكتتاب لشركة أرامكو السعودية، إتمام عملية تخصيص أسهم المكتتبين الأفراد، حيث أكملت جميع البنوك المستلمة عمليات التسوية والتدقيق بعد إغلاق الاكتتاب لشريحة الأفراد مساء يوم الخميس غرة ربيع الآخر.

وأوضحت سامبا كابيتال أنه تم تحديد السعر النهائي عند 32 ريالاً سعوديًا للسهم الواحد، وسيتم تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها حتى 1,500 سهم لكل مكتتب، وهو ما يمثل نسبة تخصيص كاملة إلى 97.5 % من إجمالي عدد المكتتبين، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بما يعادل 10.941%.

https://sabq.org/FThnb7

أسلحة الدمار الشامل

أكدت المملكة العربية السعودية في كلمتها أمام اجتماع الدول الأطراف في اتفاق حظر الأسلحة البيولوجية المنعقد في جنيف دعمها بيانات المجموعات المنضمة إليها. كما أكدت دعمها الكامل لجهود تنظيم وإدارة أعمال الاجتماع، ووجّهت الشكر لوحدة دعم تنفيذ الاتفاقية على جهودها في دعم أعمال الاتفاقية، وكذا على مجهوداتها الأخرى لتسهيل جدول أعمال الاتفاقية، وتجهيز ما يلزم من الوثائق التحضيرية، والمشاركة في المؤتمر الأممي بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.

https://sabq.org/g83TLz

أقسى العبارات

طالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، إيران بوقف الانتهاكات ضد المتظاهرين السلميين، وأعربت "باشليه" عن الفزع مع الكشف عن المزيد من المعلومات عن أعداد الضحايا، مطالبة السلطات الإيرانية بالشفافية والإفصاح عن أعداد الإصابات والاعتقالات الدائرة في جميع أنحاء البلاد.

وقالت: "المعلومات الواردة تفيد باعتقال 7 آلاف شخص في 31 ولاية إيرانية، ونعرب عن القلق إزاء معاملة المعتقلين والانتهاكات البدنية التي يتعرضون لها، وكذلك انتهاك حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة، وحرمانهم من أن يكون لهم محام يدافع عنهم، واحتمال تلفيق اتهامات لهم بارتكاب جرائم تؤدي إلى الحكم عليهم بالإعدام".

https://sabq.org/PYnz4S

خلطة التبغ

أوضحت أكبر شركات صناعة السجائر العالمية "فيليب موريس"، أن السجائر الموزعة في المملكة العربية السعودية أصلية، وتتماشى مع اللائحة السعودية الجديدة للتعبئة العادية. كما نشرت الشركة البريطانية الأمريكية لصناعة التبغ بيانًا أكدت من خلاله أن خلطة التبغ المستعملة لم يطرأ عليها أي تغيير، وهي ذات النكهة المستخدمة في المنتجات القديمة، وأنها تلتزم بجميع القوانين والأنظمة واللوائح في جميع الدول المستوردة لمنتجاتها.

https://sabq.org/LDB6Qb

"الأخضر" يقصي قطر

أقصى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره المنتخب القطري مستضيف دورة الخليج العربي خليجي 24 بهدف وحيد، نقله مباشرة لمواجهة المنتخب البحريني الأحد المقبل في الدور النهائي من بطولة كأس الخليج العربي. حاول المنتخب القطري تعديل الكفة والعودة للمباراة قبل نهاية الشوط الأول لكن محاولاته اصطدمت بتنظيم خط الدفاع السعودي الذي أحبط كل المواجهات لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي بهدف نظيف.

https://sabq.org/WX8nyc

كسوف حلقي للشمس

تشهد أجزاء من منطقة الخليج ظاهرة فلكية نادرة صبيحة يوم الخميس 26 ديسمبر الحالي، تتمثل في كسوف حلقي للشمس.

وأوضح مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة، لـ"سبق" أنه عند الكسوف الحلقي يقع القمر أمام الشمس، ويكون قُطره الظاهري أصغر من قُطر الشمس الظاهري بقليل؛ فيحجب الشمس ويبقى منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة؛ ولذلك يسمى بالكسوف الحلقي.

https://sabq.org/9Wmx8n

قنوات لكل منطقة

أعلن وزير الإعلام تركي الشبانة عن مشروع لإنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية خاصة في كل منطقة رئيسة في المملكة، وذلك لنقل فعاليات مدن ومحافظات المناطق انطلاقًا من الاهتمام بتطوير الإعلام المحلي.

وخلال حديثه في منتدى الإعلام السعودي الذي أُقيم في الرياض بعنوان "الإعلام السعودي والمرحلة الجديدة"، أكد الوزير الشبانة أن دور وزارة الإعلام هو إبراز جهود وإنجازات المملكة داخليًا وخارجيًا وتفعيل وبناء ومساندة قطاع الإعلام بالمملكة ليكون محترفًا.

https://sabq.org/gqYH9m

تحفيز المنشآت

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، قرارًا يقضي بإلغاء النطاق الأصفر في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات".

وتضمن القرار الذي سيتم العمل به ابتداءً من تاريخ 1 / 6 / 1441هـ، نقل جميع المنشآت في النطاق الأصفر إلى النطاق الأحمر، على أن يطبق على هذه المنشآت معايير النطاق الأحمر الواردة في دليل برنامج نطاقات.

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الثانوية العامة

كشف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عن قرب الانتهاء من مشروع وزاري ضخم، يعنى بتحويل الثانويات إلى أكاديميات ومسارات متعددة، وتطوير المناهج الدراسية، بما يتماشى مع التوجهات المستقبلية للتنمية الوطنية والتغيرات الدولية.

ودعا في كلمته خلال تدشين اللقاء الثالث مع مديري التعليم لمناقشة نتائج الاختبارات الدولية والتحصيلية على مستوى إدارات التعليم ومكاتب التعليم والمدارس والمعلمين والمعلمات وقادة المدارس؛ لتأسيس ميثاق يعنى بتحسين نواتج التعلم.

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الضريبة الانتقائية

تبدأ الهيئة العامة للزكاة والدخل، ابتداءً من 1 ديسمبر 2019، تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة؛ حيث من المقرر أن تطبّق الهيئة ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلاة بنسبة 50 %. وتعرّف الهيئةُ المشروباتِ المحلاة بـ"أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو مُحَلِّيات أخرى، يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب.

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