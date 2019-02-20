موجز "سبق" الأسبوعي: نقلات حقوقية نوعية.. وأمير يرسخ العدالة.. و"نزاهة" تضرب مجددًا.. ومدينة سعودية الأكثر أمانًا للنساء عالميًّا

شهد الأسبوع الماضي أحداثًا مهمة على الصعيدَيْن المحلي والدولي، ما بين فصل الرئيس التنفيذي لمنصة "إحسان" بسبب تلميح غير مقبول، وصدور حكم بالسجن لمدد مجموعها 52 عامًا لتشكيل عصابي امتهن غسل الأموال بقيمة 10 مليارات ريال، وإعلان "نزاهة" عن 16 قضية فساد ما بين "جرم مشهود" وإيداعات مليونية ولاسلكي مع مقيمين لتتبع الحوادث. كما شهدت أحداث الأسبوع إعلان أمانة جدة للخطة الزمنية والتنفيذية لإزالة الأحياء العشوائية، وإدراج "تجديد الإقامة للبرماويين" ضمن خدمة "تواصل" على "أبشر". وفي التقرير الآتي تستعرض "سبق" لكم أبرز أحداث الأسبوع: لديهم أمير يرسخ العدالة.. "نيوزويك" ترصد النقلات الحقوقية النوعية بالسعودية والتوقيع لـ "كاتب مرموق" نشرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية مقال رأي لافتًا تحدث فيه الدكتور ماوريتسيو جيري؛ عن الديمقراطية ووضع حقوق الإنسان في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خصوصًا في السعودية، مثنيًا على التطورات والإصلاحات الأخيرة التي شهدتها المملكة في هذا الشأن على يد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في المجالات القانونية والتشريعية واحترام الحقوق والحريات. https://sabq.org/JF7Dbm بسبب تلميح غير مقبول.. "سدايا" تعلن فصل الرئيس التنفيذي لمنصة "إحسان" أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، فصل الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان للعمل الخيري، بسبب توجيه خطابات لبعض الجهات أشار فيها إلى ما يُفهم منه أن التبرعات للمنصة ترفع عنها تقارير بشكل دوري للقيادة بتلميحٍ غير مباشر وغير مقبول، وهذا غير صحيح جملةً وتفصيلاً، حيث لا يُرفع شيء بهذا الخصوص. https://sabq.org/WSQPvj "النيابة العامة": السجن لمدد مجموعها 52 عامًا لتشكيل عصابي امتهن غسل الأموال بقيمة 10 مليارات ريال صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة، كشفت عن ضلوع تشكيل عصابي منظم مكون من (١١) متهمًا (مواطنين وتسعة وافدين) في ارتكاب جرائم غسل أموال ومخالفات نظام مكافحة التستر، عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية وفروعها في تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر من حساباتها البنكية تجاوز مجموعها (10) مليارات ريال. https://sabq.org/5wdrX6 "الجوازات" تدرج "تجديد الإقامة للبرماويين" ضمن خدمة "تواصل" على "أبشر" أعلنت المديرية العامة للجوازات إدراج خدمة "تجديد إقامة البرماويين" ضمن قائمة خدمة تواصل على منصة أبشر؛ تسهيلاً على المستفيدين، واختصارًا للوقت، وتوفيرًا للجهد، ودون الحاجة إلى مراجعة مقارها. https://sabq.org/VKG8vk أمانة جدة تعلن الخطة الزمنية والتنفيذية لإزالة الأحياء العشوائية أعلنت أمانة محافظة جدة الخطة الزمنية والتنفيذية لإزالة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، حيث اشتملت الخطة على اسم الحي، والمساحة الإجمالية، وتاريخ إشعار السكان، وتاريخ فصل الخدمات، وتاريخ البدء في الإزالة، وتاريخ الانتهاء من أعمال الإزالة لكل حي، وتاريخ رفع الأنقاض. https://sabq.org/2CS57L توافد كبير للكويتيين المسافرين للرياض وجدة.. والسبب إعلان من "آل الشيخ" كشفت مصادر صحفية كويتية عن زيادة كبيرة في أعداد الكويتيين المسافرين إلى الرياض وجدة؛ وذلك تزامنًا مع إعلان رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عن احتفالية غنائية خاصة بالكويت 25 فبراير الجاري، توافق الاحتفاء بالأعياد الوطنية الكويتية. https://sabq.org/r6HWxC "نزاهة" تضرب مجددًا والحصيلة 16 قضية.. "جرم مشهود" وإيداعات مليونية ولاسلكي مع مقيمين لتتبع الحوادث أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، تفاصيل 16 قضية جديدة، حيث كشفت عن إيقاف موظفين بوزارات عدة، منها: "الداخلية والصحة والدفاع والبلديات"، إضافة إلى موظف بنك لحصوله على هدايا عينية ومصروفات سفر وإقامة من مواطن ومقيم تم إيقافهما مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر تصل إلى 7 ملايين ريال بحسابات بنكية عائدة لكيان تجاري. https://sabq.org/KwZWF9 "مكافحة التستر": انتهت الفترة التصحيحية لمخالفي النظام.. وجارٍ معالجة طلبات المستفيدين أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر يوم الأربعاء 16 فبراير 2022م. https://sabq.org/W97Hx6 مدينة سعودية الأولى كأكثر المدن أمانًا للنساء المسافرات بمفردهن احتلت مدينة سعودية المركز الأول عالميًا من بين أكثر المدن أمانًا للمسافرين بمفردهم، فيما حلت العاصمة الفرنسية من بين أقل المدن أمانًا في تصنيف "آمن المدن للسفر للنساء بمفردهن". https://sabq.org/zPJ7Dp بعد إعلان زعيمها الإجلاء.. انفجار عنيف يهز قلب "دونيتسك" شرق أوكرانيا أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية أن انفجارًا عنيفًا دوى وسط مدينة دونيتسك، عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة ذاتيًا في جنوب شرق أوكرانيا. https://sabq.org/9CYspQ شرق أوكرانيا يشتعل.. إعلان عن دولة جديدة وإجلاء سكان وروسيا تدعم! أعلن زعيم انفصاليي شرق أوكرانيا دينيس بوشيلين، عن إجلاء سكان منطقة دونباس إلى جنوب شرق روسيا، يوم الجمعة، وسط تصاعد عمليات القصف. https://sabq.org/ZNFJqS الكويت.. قبول استقالة وزيري الدفاع والداخلية وتكليف "الصباح" بالأولى و"الفارس" بالثانية صدر مرسوم أميري بالكويت يوم الخميس الماضي بقبول استقالة وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور. https://sabq.org/Z73p2y

موجز "سبق" الأسبوعي: نقلات حقوقية نوعية.. وأمير يرسخ العدالة.. و"نزاهة" تضرب مجددًا.. ومدينة سعودية الأكثر أمانًا للنساء عالميًّا بدر الجبل سبق 2022-02-20 شهد الأسبوع الماضي أحداثًا مهمة على الصعيدَيْن المحلي والدولي، ما بين فصل الرئيس التنفيذي لمنصة "إحسان" بسبب تلميح غير مقبول، وصدور حكم بالسجن لمدد مجموعها 52 عامًا لتشكيل عصابي امتهن غسل الأموال بقيمة 10 مليارات ريال، وإعلان "نزاهة" عن 16 قضية فساد ما بين "جرم مشهود" وإيداعات مليونية ولاسلكي مع مقيمين لتتبع الحوادث.



كما شهدت أحداث الأسبوع إعلان أمانة جدة للخطة الزمنية والتنفيذية لإزالة الأحياء العشوائية، وإدراج "تجديد الإقامة للبرماويين" ضمن خدمة "تواصل" على "أبشر".

وفي التقرير الآتي تستعرض "سبق" لكم أبرز أحداث الأسبوع:



لديهم أمير يرسخ العدالة.. "نيوزويك" ترصد النقلات الحقوقية النوعية بالسعودية والتوقيع لـ "كاتب مرموق"

نشرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية مقال رأي لافتًا تحدث فيه الدكتور ماوريتسيو جيري؛ عن الديمقراطية ووضع حقوق الإنسان في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خصوصًا في السعودية، مثنيًا على التطورات والإصلاحات الأخيرة التي شهدتها المملكة في هذا الشأن على يد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في المجالات القانونية والتشريعية واحترام الحقوق والحريات.

https://sabq.org/JF7Dbm



بسبب تلميح غير مقبول.. "سدايا" تعلن فصل الرئيس التنفيذي لمنصة "إحسان"

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، فصل الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان للعمل الخيري، بسبب توجيه خطابات لبعض الجهات أشار فيها إلى ما يُفهم منه أن التبرعات للمنصة ترفع عنها تقارير بشكل دوري للقيادة بتلميحٍ غير مباشر وغير مقبول، وهذا غير صحيح جملةً وتفصيلاً، حيث لا يُرفع شيء بهذا الخصوص.

https://sabq.org/WSQPvj



"النيابة العامة": السجن لمدد مجموعها 52 عامًا لتشكيل عصابي امتهن غسل الأموال بقيمة 10 مليارات ريال

صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة، كشفت عن ضلوع تشكيل عصابي منظم مكون من (١١) متهمًا (مواطنين وتسعة وافدين) في ارتكاب جرائم غسل أموال ومخالفات نظام مكافحة التستر، عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية وفروعها في تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر من حساباتها البنكية تجاوز مجموعها (10) مليارات ريال.

https://sabq.org/5wdrX6



"الجوازات" تدرج "تجديد الإقامة للبرماويين" ضمن خدمة "تواصل" على "أبشر"

أعلنت المديرية العامة للجوازات إدراج خدمة "تجديد إقامة البرماويين" ضمن قائمة خدمة تواصل على منصة أبشر؛ تسهيلاً على المستفيدين، واختصارًا للوقت، وتوفيرًا للجهد، ودون الحاجة إلى مراجعة مقارها.

https://sabq.org/VKG8vk



أمانة جدة تعلن الخطة الزمنية والتنفيذية لإزالة الأحياء العشوائية

أعلنت أمانة محافظة جدة الخطة الزمنية والتنفيذية لإزالة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، حيث اشتملت الخطة على اسم الحي، والمساحة الإجمالية، وتاريخ إشعار السكان، وتاريخ فصل الخدمات، وتاريخ البدء في الإزالة، وتاريخ الانتهاء من أعمال الإزالة لكل حي، وتاريخ رفع الأنقاض.

https://sabq.org/2CS57L



توافد كبير للكويتيين المسافرين للرياض وجدة.. والسبب إعلان من "آل الشيخ"

كشفت مصادر صحفية كويتية عن زيادة كبيرة في أعداد الكويتيين المسافرين إلى الرياض وجدة؛ وذلك تزامنًا مع إعلان رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عن احتفالية غنائية خاصة بالكويت 25 فبراير الجاري، توافق الاحتفاء بالأعياد الوطنية الكويتية.

https://sabq.org/r6HWxC



"نزاهة" تضرب مجددًا والحصيلة 16 قضية.. "جرم مشهود" وإيداعات مليونية ولاسلكي مع مقيمين لتتبع الحوادث

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، تفاصيل 16 قضية جديدة، حيث كشفت عن إيقاف موظفين بوزارات عدة، منها: "الداخلية والصحة والدفاع والبلديات"، إضافة إلى موظف بنك لحصوله على هدايا عينية ومصروفات سفر وإقامة من مواطن ومقيم تم إيقافهما مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر تصل إلى 7 ملايين ريال بحسابات بنكية عائدة لكيان تجاري.

https://sabq.org/KwZWF9



"مكافحة التستر": انتهت الفترة التصحيحية لمخالفي النظام.. وجارٍ معالجة طلبات المستفيدين

أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر يوم الأربعاء 16 فبراير 2022م.

https://sabq.org/W97Hx6



مدينة سعودية الأولى كأكثر المدن أمانًا للنساء المسافرات بمفردهن

احتلت مدينة سعودية المركز الأول عالميًا من بين أكثر المدن أمانًا للمسافرين بمفردهم، فيما حلت العاصمة الفرنسية من بين أقل المدن أمانًا في تصنيف "آمن المدن للسفر للنساء بمفردهن".

https://sabq.org/zPJ7Dp



بعد إعلان زعيمها الإجلاء.. انفجار عنيف يهز قلب "دونيتسك" شرق أوكرانيا

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية أن انفجارًا عنيفًا دوى وسط مدينة دونيتسك، عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة ذاتيًا في جنوب شرق أوكرانيا.

https://sabq.org/9CYspQ



شرق أوكرانيا يشتعل.. إعلان عن دولة جديدة وإجلاء سكان وروسيا تدعم!

أعلن زعيم انفصاليي شرق أوكرانيا دينيس بوشيلين، عن إجلاء سكان منطقة دونباس إلى جنوب شرق روسيا، يوم الجمعة، وسط تصاعد عمليات القصف.

https://sabq.org/ZNFJqS



الكويت.. قبول استقالة وزيري الدفاع والداخلية وتكليف "الصباح" بالأولى و"الفارس" بالثانية

صدر مرسوم أميري بالكويت يوم الخميس الماضي بقبول استقالة وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور.

https://sabq.org/Z73p2y



20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443 02:00 AM

موجز "سبق" الأسبوعي: نقلات حقوقية نوعية.. وأمير يرسخ العدالة.. و"نزاهة" تضرب مجددًا.. ومدينة سعودية الأكثر أمانًا للنساء عالميًّا "أمانة جدة" تعلن الخطة الزمنية لإزالة الأحياء العشوائية.. وفصل رئيس "إحسان" بسبب "تصريح غير مقبول"





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شهد الأسبوع الماضي أحداثًا مهمة على الصعيدَيْن المحلي والدولي، ما بين فصل الرئيس التنفيذي لمنصة "إحسان" بسبب تلميح غير مقبول، وصدور حكم بالسجن لمدد مجموعها 52 عامًا لتشكيل عصابي امتهن غسل الأموال بقيمة 10 مليارات ريال، وإعلان "نزاهة" عن 16 قضية فساد ما بين "جرم مشهود" وإيداعات مليونية ولاسلكي مع مقيمين لتتبع الحوادث.



كما شهدت أحداث الأسبوع إعلان أمانة جدة للخطة الزمنية والتنفيذية لإزالة الأحياء العشوائية، وإدراج "تجديد الإقامة للبرماويين" ضمن خدمة "تواصل" على "أبشر".

وفي التقرير الآتي تستعرض "سبق" لكم أبرز أحداث الأسبوع:



لديهم أمير يرسخ العدالة.. "نيوزويك" ترصد النقلات الحقوقية النوعية بالسعودية والتوقيع لـ "كاتب مرموق"

نشرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية مقال رأي لافتًا تحدث فيه الدكتور ماوريتسيو جيري؛ عن الديمقراطية ووضع حقوق الإنسان في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خصوصًا في السعودية، مثنيًا على التطورات والإصلاحات الأخيرة التي شهدتها المملكة في هذا الشأن على يد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في المجالات القانونية والتشريعية واحترام الحقوق والحريات.

https://sabq.org/JF7Dbm



بسبب تلميح غير مقبول.. "سدايا" تعلن فصل الرئيس التنفيذي لمنصة "إحسان"

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، فصل الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان للعمل الخيري، بسبب توجيه خطابات لبعض الجهات أشار فيها إلى ما يُفهم منه أن التبرعات للمنصة ترفع عنها تقارير بشكل دوري للقيادة بتلميحٍ غير مباشر وغير مقبول، وهذا غير صحيح جملةً وتفصيلاً، حيث لا يُرفع شيء بهذا الخصوص.

https://sabq.org/WSQPvj



"النيابة العامة": السجن لمدد مجموعها 52 عامًا لتشكيل عصابي امتهن غسل الأموال بقيمة 10 مليارات ريال

صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة، كشفت عن ضلوع تشكيل عصابي منظم مكون من (١١) متهمًا (مواطنين وتسعة وافدين) في ارتكاب جرائم غسل أموال ومخالفات نظام مكافحة التستر، عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية وفروعها في تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر من حساباتها البنكية تجاوز مجموعها (10) مليارات ريال.

https://sabq.org/5wdrX6



"الجوازات" تدرج "تجديد الإقامة للبرماويين" ضمن خدمة "تواصل" على "أبشر"

أعلنت المديرية العامة للجوازات إدراج خدمة "تجديد إقامة البرماويين" ضمن قائمة خدمة تواصل على منصة أبشر؛ تسهيلاً على المستفيدين، واختصارًا للوقت، وتوفيرًا للجهد، ودون الحاجة إلى مراجعة مقارها.

https://sabq.org/VKG8vk



أمانة جدة تعلن الخطة الزمنية والتنفيذية لإزالة الأحياء العشوائية

أعلنت أمانة محافظة جدة الخطة الزمنية والتنفيذية لإزالة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، حيث اشتملت الخطة على اسم الحي، والمساحة الإجمالية، وتاريخ إشعار السكان، وتاريخ فصل الخدمات، وتاريخ البدء في الإزالة، وتاريخ الانتهاء من أعمال الإزالة لكل حي، وتاريخ رفع الأنقاض.

https://sabq.org/2CS57L



توافد كبير للكويتيين المسافرين للرياض وجدة.. والسبب إعلان من "آل الشيخ"

كشفت مصادر صحفية كويتية عن زيادة كبيرة في أعداد الكويتيين المسافرين إلى الرياض وجدة؛ وذلك تزامنًا مع إعلان رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عن احتفالية غنائية خاصة بالكويت 25 فبراير الجاري، توافق الاحتفاء بالأعياد الوطنية الكويتية.

https://sabq.org/r6HWxC



"نزاهة" تضرب مجددًا والحصيلة 16 قضية.. "جرم مشهود" وإيداعات مليونية ولاسلكي مع مقيمين لتتبع الحوادث

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، تفاصيل 16 قضية جديدة، حيث كشفت عن إيقاف موظفين بوزارات عدة، منها: "الداخلية والصحة والدفاع والبلديات"، إضافة إلى موظف بنك لحصوله على هدايا عينية ومصروفات سفر وإقامة من مواطن ومقيم تم إيقافهما مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر تصل إلى 7 ملايين ريال بحسابات بنكية عائدة لكيان تجاري.

https://sabq.org/KwZWF9



"مكافحة التستر": انتهت الفترة التصحيحية لمخالفي النظام.. وجارٍ معالجة طلبات المستفيدين

أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر يوم الأربعاء 16 فبراير 2022م.

https://sabq.org/W97Hx6



مدينة سعودية الأولى كأكثر المدن أمانًا للنساء المسافرات بمفردهن

احتلت مدينة سعودية المركز الأول عالميًا من بين أكثر المدن أمانًا للمسافرين بمفردهم، فيما حلت العاصمة الفرنسية من بين أقل المدن أمانًا في تصنيف "آمن المدن للسفر للنساء بمفردهن".

https://sabq.org/zPJ7Dp



بعد إعلان زعيمها الإجلاء.. انفجار عنيف يهز قلب "دونيتسك" شرق أوكرانيا

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية أن انفجارًا عنيفًا دوى وسط مدينة دونيتسك، عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة ذاتيًا في جنوب شرق أوكرانيا.

https://sabq.org/9CYspQ



شرق أوكرانيا يشتعل.. إعلان عن دولة جديدة وإجلاء سكان وروسيا تدعم!

أعلن زعيم انفصاليي شرق أوكرانيا دينيس بوشيلين، عن إجلاء سكان منطقة دونباس إلى جنوب شرق روسيا، يوم الجمعة، وسط تصاعد عمليات القصف.

https://sabq.org/ZNFJqS



الكويت.. قبول استقالة وزيري الدفاع والداخلية وتكليف "الصباح" بالأولى و"الفارس" بالثانية

صدر مرسوم أميري بالكويت يوم الخميس الماضي بقبول استقالة وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور.

https://sabq.org/Z73p2y

