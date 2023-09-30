موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يطلق "قمم السودة".. وقرارات مهمة "للوزراء".. وهذا موقف السعودية من الطاقة النووية

واصلت "سبق" طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.
وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث كان أبرزها، إطلاق سمو ولي العهد المخطط العام لمشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع تحت مسمى "قمم السودة"، فيما عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة الأمير محمد بن سلمان شهدت الموافقة على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري، ومشروع الربط السككي مع الكويت.
كما تضمنت أحداث الأسبوع، انطلاق فعاليّات معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت شعار "وجهة ملهمة"، فيما أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار السعودية للهجوم الغادر الذي تعرّضت له قوة دفاع مملكة البحرين الشقيقة، المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة، كما بعثت القيادة تعازيها للقيادة البحرينية.
وفي السطور الآتية موجز لأبرز أحداث الأسبوع الماضي:
أطلق سمو ولي العهد، رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان المخطط العام لمشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع تحت مسمى "قمم السودة"، الذي يهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في المملكة العربية السعودية على ارتفاع يصل إلى 3015 مترًا عن سطح البحر، في بيئة طبيعية وثقافية فريدة من نوعها في منطقة عسير جنوب غرب المملكة بما يتماشى مع جهود صندوق الاستثمارات العامة في تمكين القطاعات الحيوية الواعدة، ودعم استراتيجية تطوير منطقة عسير "قمم وشيم".
رأس ولي العهد، رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في نيوم، والتي شهدت الموافقة على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري، ومشروع الربط السككي مع الكويت، وإقرار الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة.
أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في كلمة المملكة في اجتماع الدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام السعودية بسياستها الوطنية للطاقة النووية التي تضمن أعلى معايير الشفافية والموثوقية، وتطبيق أعلى مستويات الأمان، كما أوضح أن المملكة تؤمن بالإسهامات الإيجابية للطاقة النووية في أمن الطاقة، وبفوائدها الاجتماعية والاقتصادية.
أكّدت دارة الملك عبدالعزيز أن مقطع الفيديو المتداول عن الملك عبدالعزيز آل سعود -طيّب الله ثراه-، وتوحيد المملكة، الأمر يحتوي على "مغالطات تاريخية". وأصدرت الدارة بيانًا يحتوي على 7 نقاط في ردّها على مقطع الفيديو المتداول؛ لافتة إلى أنه يحتوي على "مغالطات تاريخية".
حقق معدل البطالة بين النساء السعوديات انخفاضًا ملحوظًا في الربع الثاني من عام 2023 بمقدار 0.4 نقطة مئوية، ليصل إلى 15.7 % تزامنًا مع التوسع في المشاركة الاقتصادية للنساء وزيادة معدلات توظيفهن في مختلف المجالات، مقارنة بالربع السابق من العام نفسه.
انطلقت فعاليّات معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت شعار "وجهة ملهمة" في رحاب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض، ويمتد حتى السابع من أكتوبر المقبل، وتحل سلطنة عُمان كضيف شرف لهذا العام، لتقدِّم تجربة ثقافية فريدة، تستعرض فيها تراثها وتاريخها وفنونها وثقافتها الأصيلة في المعرض الذي يشارك فيه ما يزيد على 1800 دار نشر من 32 دولة موزعة على أكثر من 800 جناح عرض.
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية للهجوم الغادر الذي تعرّضت له قوة دفاع مملكة البحرين الشقيقة، المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة، الذي أسفر عنه استشهاد عددٍ من جنودها البواسل وإصابة آخرين.
كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تعازي، وأجرى ولي العهد اتصالاً تليفونيًا لتقديم واجب العزاء للقيادة البحرينية؛ إثر الهجوم الإرهابي الذي تعرّضت له قوة دفاع البحرين.
احتفلت مجموعة لوسيد بإطلاق مصنعها بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة، كأول مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.
أكدت إدارة المرور أن رصد مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة، الذي سيدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل، سيكون مرة كل 15 يومًا، موضحة أنه سيُطبَّق في جميع مدن ومحافظات المملكة، ومشيرة إلى أن قيمة المخالفة ستتراوح بين "100- 150ريالاً".
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية تكرار الممارسات الاستفزازية التي يقوم بها مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدَيْن؛ لإقدام إحدى الجماعات المتطرفة على تمزيق نُسخ من المصحف الشريف أمام عددٍ من السفارات في لاهاي.