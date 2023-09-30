موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يطلق "قمم السودة".. وقرارات مهمة "للوزراء".. وهذا موقف السعودية من الطاقة النووية

انطلقت فعاليّات معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت شعار "وجهة ملهمة" في رحاب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض، ويمتد حتى السابع من أكتوبر المقبل، وتحل سلطنة عُمان كضيف شرف لهذا العام، لتقدِّم تجربة ثقافية فريدة، تستعرض فيها تراثها وتاريخها وفنونها وثقافتها الأصيلة في المعرض الذي يشارك فيه ما يزيد على 1800 دار نشر من 32 دولة موزعة على أكثر من 800 جناح عرض.