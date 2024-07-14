موجز "سبق" الأسبوعي: الرياض تحتضن أطول برج رياضي في العالم.. والسعودية تتفوق على أمريكا في هذا القطاع
واصلت "سبق" طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية، المحلية والعالمية، عبر فريقها التحريري، وكانت سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.
وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث، كان أبرزها إعلان تصاميم البرج الرياضي، أحد أبرز معالم مشروع المسار الرياضي، على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في مدينة الرياض، كما حلَّت السعودية في المركز الثالث عالميًّا ضمن أعلى الاقتصادات التي حققت فائضًا تجاريًّا خلال العام الماضي 2023 متفوقة على الولايات المتحدة والهند.
ومن بين الأحداث التي شهدها الأسبوع إعلان تنظيم دورة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية في السعودية عام 2025، ونُسَخ إضافية من الدورة في أعوام لاحقة، كما أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي نمو القطاع في النصف الأول من عام 2024م.
وفي السطور الآتية موجز لأبرز أحداث الأسبوع الماضي:
أطول برج رياضي في العالم
أعلن مجلس إدارة مؤسسة المسار الرياضي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اعتماد تصاميم البرج الرياضي، أحد أبرز معالم مشروع المسار الرياضي، على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في مدينة الرياض.
السعودية تتفوق عالميًا
حلّت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث عالميًا ضمن أعلى الاقتصادات التي حققت فائضًا تجاريًا خلال العام الماضي 2023، حيث جاءت المملكة بعد الصين وروسيا ضمن قائمة الدول المصدرة والمستوردة للسلع والبضائع، مع استثناء الاتحاد الأوروبي ككتلة تجارية أو مجموعة واحدة.
نمو القطاع غير الربحي
أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، نمو القطاع في النصف الأول من عام 2024م، إذ شهد القطاع تسجيل 46 جمعية أهلية و5 مؤسسات أهلية و10 صناديق عائلية، في مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية، وفي مختلف مناطق المملكة؛ ليكون إجمالي المنظمات غير الربحية المسجلة بالمملكة 4942 منظمة، فيما شهد القطاع تنامي أعداد المتطوعين ليبلغ 105 آلاف متطوع.
أول نسخة للألعاب الأولمبية الإلكترونية
أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم، عقد شراكة مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية لمدة 12 عامًا، لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية في المملكة عام 2025، ونسخ إضافية من الدورة في أعوام لاحقة، وذلك امتدادًا لسلسلة البطولات العالمية المتنوعة التي نجحت المملكة في استضافتها في الآونة الأخيرة، وتشديدًا على موقعها الريادي بصفتها مركزًا عالميًا للرياضات الإلكترونية.
إشادة عالمية بالسعودية
أشادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية "WMO" ـ بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العواصف الرملية والترابية الذي يصادف 12 يوليو من كل عام ـ ؛ بجهود المملكة العربية السعودية ممثلة في المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية، وذلك في بناء القدرات وتعزيز التعاون الإقليمي لإيجاد حلول مستدامة.
القتل لإرهابي
نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حُكم القتل تعزيرًا بجانٍ -سعودي الجنسية- في المنطقة الشرقية، أقدم على ارتكاب جريمة إرهابية تضمنت تمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية، وانضمامه إلى خلية إرهابية، واشتراكه بإطلاق النار على مراكز الشرط والنقاط والدوريات الأمنية.
انتهك خصوصية المرضى فنال جزاءه
أنهت نيابة الاعتداء على الأشخاص إجراءات التحقيق بتوجيه الاتهام لمواطن قام بانتحال صفة ممارس صحي. وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بانتحال صفة الممارس الصحي، بارتداء الزي الخاص بمنسوبي وزارة الصحة مدعيًا صفة ممرض، حاملاً بطاقة خاصة بذلك، والتي مكنته من الدخول للمستشفى وانتهاك خصوصيات المرضى.
الصحافة تفقد "آل الشيخ"
تُوفي الكاتب الصحفي محمد بن عبداللطيف آل الشيخ؛ اليوم الثلاثاء، بعد معاناة طويلة مع المرض. وتميَّز آل الشيخ؛ في أسلوبه الكتابي، بحدته في نقد تجار القضايا وانتهازيي المواقف، وتموجت ظلال مقالاته على مساحات واسعة من الموضوعات الشائكة والحساسة التي تناولها بجرأةٍ ووضوحٍ وحدة.
لغز المرأة المتوفاة
أعلنت شرطة المنطقة الشرقية عن عثورها على مواطنة خليجية متوفاة في منطقة صحراوية، حيث قال المتحدث باسم شرطة المنطقة، إلى أنه إشارة لما تمّ تداوله عن اختفاء مواطنة خليجية بأحد الطرق في أثناء عبور الأراضي السعودية مع زوجها، فإنه جرى العثور عليها متوفاة في منطقة صحراوية شمال محافظة الجبيل، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.
تشكيل عصابي
كشفت النيابة العامة عن صدور حكم على تشكيل عصابي من 8 وافدين يقضي بالسجن والغرامة والإبعاد؛ لسرقتهم كيابل كهرباء. وجرى إيقاف المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة والقرائن الدالة على اتهامهم، وصدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، ومعاقبتهم بأحكام قضائية تصل إلى السجن 10 سنوات، وإلزامهم بالتعويض عن الأضرار الناتجة من الجريمة، وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء محكوميتهم.
القبض على باكستانيات
قالت وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية إنها ألقت القبض على ثماني نساء في مطار ملتان، وهن متوجهات إلى المملكة العربية السعودية، لممارسة التسول.
ضغوط على "بايدن"
تتصاعد الضغوط من ديمقراطيين على الرئيس الأمريكي جو بايدن للانسحاب من سباق الرئاسة بعد أدائه الذي وصف بـ"الكارثي" في المناظرة ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب.