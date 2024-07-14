موجز "سبق" الأسبوعي: الرياض تحتضن أطول برج رياضي في العالم.. والسعودية تتفوق على أمريكا في هذا القطاع

وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث، كان أبرزها إعلان تصاميم البرج الرياضي، أحد أبرز معالم مشروع المسار الرياضي، على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في مدينة الرياض، كما حلَّت السعودية في المركز الثالث عالميًّا ضمن أعلى الاقتصادات التي حققت فائضًا تجاريًّا خلال العام الماضي 2023 متفوقة على الولايات المتحدة والهند.