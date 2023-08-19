موجز "سبق" الأسبوعي: صفقة "نيمار" الهلالية "ترند" المشهد الرياضي.. و"السوق المالية" تُصدر عقوبات مليونية

سجَّلت السعودية حضورها في الملعب الكروي العالمي، تلك اللعبة الشعبية التي تلقى اهتمامًا واسعًا بين محبيها؛ وذلك بعد صفقة اللاعب البرازيلي "نيمار"، التي أُعلنت الأسبوع الماضي ضمن مساعي تحسين الرياضة السعودية، وعقد الصفقات مع الأسماء المشهورة والمحترفة؛ ليصبح الدوري السعودي في الصف الأول بين دوريات دول العالم؛ إذ قطعت السعودية شوطًا طويلاً في ميادين الرياضات المتنوعة، علاوة على استضافة الفعاليات الشبابية للنهوض بالسياحة والترفيه، والمشاركة برفع اسم السعودية في المحافل الدولية.