موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية ترفض التصعيد العسكري بالمنطقة.. و"الإعلام" تلاحق المحتوى "المخل".. والتضخم يتباطأ

حمل الأسبوع الماضي جملة من الأحداث التي نالت نصيبًا من الانتشار والنقاشات على صدر صفحات مواقع التواصل، أبرزها نافذة (X).
بداية، أسهمت الجهود الحكومية في الحد من التضخم السنوي؛ إذ سجلت الأسعار انخفاضًا طفيفًا، بنسبة 0.1%، مع تباطؤ التضخم السنوي بالسعودية إلى 1.6% في مارس الماضي.
وفي الشأن السياسي حضرت السعودية بثقلها على المسرح العالمي برفضها التصعيد العسكري بالمنطقة، ومتابعتها الأوضاع الإنسانية في غزة من جراء آلة الحرب الإسرائيلية. وهي الدبلوماسية الذكية التي تسلكها السعودية في تعاملها مع قضايا الأمن والسلم الدوليَّين، فتلجأ للغة الحوار لتجنيب الشعوب آثار الحروب.
وداخليًّا، بدأ تطبيق تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها قبل تاريخ 18/ 04/ 2024م بنسبة 50%.
كذلك تحركت هيئة تنظيم الإعلام بتغريم 4 مشهورات، وتوقيف تراخيص "موثوق" الخاصة بهن، كما استدعت صانعة محتوى؛ أساءت لدولة شقيقة عبر محادثة خاصة مسربة بتطبيق سناب سات.
كما تفاعل الجهاز الأمني بالقبض على مواطن؛ قام بإتلاف العملة، كذلك قبض على امرأة؛ نشرت محتوى ذا إيحاءات جنسية مخالفة للآداب العامة.
واقتصاديًّا، زاد صندوق النقد الدولي من توقعاته الإيجابية الصادرة مؤخرًا لأداء الاقتصاد في السعودية، وقام برفع معدل النمو لعام 2025م للمرة الثانية على التوالي.
وفي الملف الرياضي أوقف نادي العين سلسلة انتصارات الهلال التاريخية، ووضع قدمًا في النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا؛ وذلك عقب تغلُّبه على الهلال.
وفيما يأتي أبرز العناوين: