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موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية ترفض التصعيد العسكري بالمنطقة.. و"الإعلام" تلاحق المحتوى "المخل".. والتضخم يتباطأ

استدعاء صانعة محتوى أساءت لدولةٍ شقيقةٍ.. وبدء تطبيق تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية ترفض التصعيد العسكري بالمنطقة.. و"الإعلام" تلاحق المحتوى "المخل".. والتضخم يتباطأ

حمل الأسبوع الماضي جملة من الأحداث التي نالت نصيبًا من الانتشار والنقاشات على صدر صفحات مواقع التواصل، أبرزها نافذة (X).

بداية، أسهمت الجهود الحكومية في الحد من التضخم السنوي؛ إذ سجلت الأسعار انخفاضًا طفيفًا، بنسبة 0.1%، مع تباطؤ التضخم السنوي بالسعودية إلى 1.6% في مارس الماضي.

وفي الشأن السياسي حضرت السعودية بثقلها على المسرح العالمي برفضها التصعيد العسكري بالمنطقة، ومتابعتها الأوضاع الإنسانية في غزة من جراء آلة الحرب الإسرائيلية. وهي الدبلوماسية الذكية التي تسلكها السعودية في تعاملها مع قضايا الأمن والسلم الدوليَّين، فتلجأ للغة الحوار لتجنيب الشعوب آثار الحروب.

وداخليًّا، بدأ تطبيق تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها قبل تاريخ 18/ 04/ 2024م بنسبة 50%.

كذلك تحركت هيئة تنظيم الإعلام بتغريم 4 مشهورات، وتوقيف تراخيص "موثوق" الخاصة بهن، كما استدعت صانعة محتوى؛ أساءت لدولة شقيقة عبر محادثة خاصة مسربة بتطبيق سناب سات.

كما تفاعل الجهاز الأمني بالقبض على مواطن؛ قام بإتلاف العملة، كذلك قبض على امرأة؛ نشرت محتوى ذا إيحاءات جنسية مخالفة للآداب العامة.

واقتصاديًّا، زاد صندوق النقد الدولي من توقعاته الإيجابية الصادرة مؤخرًا لأداء الاقتصاد في السعودية، وقام برفع معدل النمو لعام 2025م للمرة الثانية على التوالي.

وفي الملف الرياضي أوقف نادي العين سلسلة انتصارات الهلال التاريخية، ووضع قدمًا في النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا؛ وذلك عقب تغلُّبه على الهلال.

وفيما يأتي أبرز العناوين:

موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية ترفض التصعيد العسكري بالمنطقة.. و"الإعلام" تلاحق المحتوى "المخل".. والتضخم يتباطأ
المملكة تعرب عن قلقها البالغ جرّاء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته وتدعو كافّة الأطراف للتحلّي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية ترفض التصعيد العسكري بالمنطقة.. و"الإعلام" تلاحق المحتوى "المخل".. والتضخم يتباطأ
انخفاض طفيف للأسعار بنسبة 0.1% وتباطؤ التضخم السنوي بالمملكة إلى 1.6% في مارس المنصرم
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية ترفض التصعيد العسكري بالمنطقة.. و"الإعلام" تلاحق المحتوى "المخل".. والتضخم يتباطأ
الأمن العام: القبض على شخص تعمَّد إتلاف العملة في محتوى مرئي
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية ترفض التصعيد العسكري بالمنطقة.. و"الإعلام" تلاحق المحتوى "المخل".. والتضخم يتباطأ
تاركاً إرثاً من الكرم امتد أكثر من 4 عقود.. وفاة السوري "أبو السباع" الذي عُرف بتوزيع الشاي والقهوة على الزوّار بالمدينة
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية ترفض التصعيد العسكري بالمنطقة.. و"الإعلام" تلاحق المحتوى "المخل".. والتضخم يتباطأ
تفتقد الأمانة وتنتهك الحقوق.. جامعة أم القرى تحقق مع معيدة نشرت ورقة علمية
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية ترفض التصعيد العسكري بالمنطقة.. و"الإعلام" تلاحق المحتوى "المخل".. والتضخم يتباطأ
بدءاً من اليوم.. تطبيق تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها قبل تاريخ 18/ 04/ 2024م بنسبة 50%
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية ترفض التصعيد العسكري بالمنطقة.. و"الإعلام" تلاحق المحتوى "المخل".. والتضخم يتباطأ
للمرة الثانية على التوالي.. "النقد الدولي" يرفع توقعاته لآفاق الاقتصاد السعودي ليصبح الثاني عالميًّا
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية ترفض التصعيد العسكري بالمنطقة.. و"الإعلام" تلاحق المحتوى "المخل".. والتضخم يتباطأ
المملكة تأسف لفشل مجلس الأمن في قبول العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية ترفض التصعيد العسكري بالمنطقة.. و"الإعلام" تلاحق المحتوى "المخل".. والتضخم يتباطأ
شرطة الشرقية تقبض على امرأة نشرت محتوى ذا إيحاءات جنسية مخالفة للآداب العامة
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية ترفض التصعيد العسكري بالمنطقة.. و"الإعلام" تلاحق المحتوى "المخل".. والتضخم يتباطأ
"هيئة العقار" تستدعي معلنين لتسويقهم مشروعًا قبل حصولهم على تراخيص
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية ترفض التصعيد العسكري بالمنطقة.. و"الإعلام" تلاحق المحتوى "المخل".. والتضخم يتباطأ
دوري أبطال آسيا: العين يوقف سلسلة انتصارات الهلال التاريخية ويضع قدمًا في النهائي
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية ترفض التصعيد العسكري بالمنطقة.. و"الإعلام" تلاحق المحتوى "المخل".. والتضخم يتباطأ
تسجيل الخصائص الحيوية ضمن حزمة تعديلات بنظام الأحوال المدنية
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية ترفض التصعيد العسكري بالمنطقة.. و"الإعلام" تلاحق المحتوى "المخل".. والتضخم يتباطأ
بسبب التعري.. هيئة تنظيم الإعلام تغرّم 4 مشهورات وتوقف تراخيص موثوق الخاص بهن
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية ترفض التصعيد العسكري بالمنطقة.. و"الإعلام" تلاحق المحتوى "المخل".. والتضخم يتباطأ
استدعاء صانعة محتوى أساءت لدولة شقيقة عبر محادثة خاصة مسربة بتطبيق سناب شات

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