موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية ترفض التصعيد العسكري بالمنطقة.. و"الإعلام" تلاحق المحتوى "المخل".. والتضخم يتباطأ

وفي الشأن السياسي حضرت السعودية بثقلها على المسرح العالمي برفضها التصعيد العسكري بالمنطقة، ومتابعتها الأوضاع الإنسانية في غزة من جراء آلة الحرب الإسرائيلية. وهي الدبلوماسية الذكية التي تسلكها السعودية في تعاملها مع قضايا الأمن والسلم الدوليَّين، فتلجأ للغة الحوار لتجنيب الشعوب آثار الحروب.