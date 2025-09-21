موجز "سبق" الأسبوعي: برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يصدر حزمة قرارات واتفاقية دفاع مشترك مع باكستان

حفل الأسبوع الماضي بعدد من الأحداث المحلية والإقليمية والدولية، التي نالت اهتمام قراء "سبق" ومتابعتهم، ويأتي في مقدمتها جلسة مجلس الوزراء، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حزمة من القرارات التي شملت إدانة الاعتداءات الإسرائيلية وتأكيد التضامن الكامل مع دولة قطر، والدعوة إلى تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة، إضافة إلى دعم البيان المشترك بشأن استعادة السلام في السودان، والموافقة على تقديم منحة نفطية لسوريا لتحسين الظروف المعيشية لشعبها، كما نال خبر التوقيع على اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين المملكة وباكستان، متابعة استثنائية من القراء.