موجز "سبق" الأسبوعي: برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يصدر حزمة قرارات واتفاقية دفاع مشترك مع باكستان
حفل الأسبوع الماضي بعدد من الأحداث المحلية والإقليمية والدولية، التي نالت اهتمام قراء "سبق" ومتابعتهم، ويأتي في مقدمتها جلسة مجلس الوزراء، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حزمة من القرارات التي شملت إدانة الاعتداءات الإسرائيلية وتأكيد التضامن الكامل مع دولة قطر، والدعوة إلى تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة، إضافة إلى دعم البيان المشترك بشأن استعادة السلام في السودان، والموافقة على تقديم منحة نفطية لسوريا لتحسين الظروف المعيشية لشعبها، كما نال خبر التوقيع على اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين المملكة وباكستان، متابعة استثنائية من القراء.
وفي الشأنَيْن الإقليمي والدولي كان تصدُّر خبر انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة لبحث العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، مؤكدين أن ما حدث يُعد انتهاكًا صارخًا لسيادتها، وتهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
كما حظي خبر اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مشروع قرار شفهي تقدمت به المملكة العربية السعودية، يقضي بالموافقة على مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في المؤتمر رفيع المستوى حول تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين، المقرر عقده في 22 سبتمبر الجاري، بالكثير من الاهتمام والمتابعة، فضلًا عن الأحداث الرياضية، وهنا التفاصيل:
مجلس الوزراء
أصدر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم في الرياض برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حزمة من القرارات التي شملت إدانة الاعتداءات الإسرائيلية وتأكيد التضامن الكامل مع دولة قطر، والدعوة إلى تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة، إضافة إلى دعم البيان المشترك بشأن استعادة السلام في السودان، والموافقة على تقديم منحة نفطية لسوريا لتحسين الظروف المعيشية لشعبها.
كما رحّب المجلس باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان نيويورك" لتسوية القضية الفلسطينية، واستعرض مشاركة المملكة في الاجتماع الـ69 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدًا المضي في مشروعها الوطني للطاقة النووية. وأشاد باستضافة الرياض لمؤتمر "موني 20/20 الشرق الأوسط" كخطوة تعكس التزام المملكة بدعم الابتكار وريادة الأعمال.
وأقر مجلس الوزراء مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع إندونيسيا، ونيجيريا، والصين، والأردن، وتركيا في مجالات الثقافة، ومكافحة المخدرات، والغطاء النباتي، وتنمية الصادرات، والتدريب التقني، إضافة إلى الموافقة على تخصيص مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية، وإقرار عدد من الترقيات بالمرتبة الرابعة عشرة، فضلًا عن مناقشة تقارير وزارات وجهات حكومية عدة.
اتفاقية الدفاع المشترك
توجت السعودية وباكستان شراكتهما التاريخية وتعاونهما الدفاعي بالتوقيع على اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بحضور كلٍ من سمو ولي العهد، رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.
وجاء توقيع الرياض وإسلام آباد للاتفاقية خلال زيارة رئيس الوزراء الباكستاني للعاصمة السعودية، انطلاقًا من الشراكة التاريخية والتعاون الدفاعي الوثيق عبر تاريخ العلاقات الثنائية بينهما، وفي إطار سعيهما لتطوير القدرات الدفاعية المشتركة والردع الاستراتيجي ورفع الجاهزية، والعمل على تطوير وتكامل القدرات الدفاعية للبلدين في التصدي المشترك لأي تهديد لأمن وسلامة أراضيهما.
ويجمع البلدين الشقيقين تاريخًا دفاعيًا وثيقًا مشتركًا، فقد سبق أن شكّلا لجنة التعاون العسكري المشتركة التي تعقد اجتماعات دورية لبحث مجالات التعاون العسكري، كما لديهما منذ ثمانينات القرن الماضي اتفاقيات عسكرية للتدريب والتطوير.
عدوان إسرائيل على قطر انتهاك خطير ومرفوض
شهدت العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين الماضي، انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، وذلك بدعوة من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وبرئاسته، بمشاركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية.
وصدر عن القمة بيان ختامي من 25 بندًا، عبّر فيه القادة عن موقف موحد في إدانة العدوان الإسرائيلي الجبان على قطر، والتضامن المطلق معها، مؤكدين أن ما حدث يُعد انتهاكًا صارخًا لسيادتها، وتهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
الجمعية العامة للأمم المتحدة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مشروع قرار شفهي تقدمت به المملكة العربية السعودية، يقضي بالموافقة على مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في المؤتمر رفيع المستوى حول تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين، المقرر عقده في 22 سبتمبر الجاري.
وبموجب القرار، ستكون مشاركة ولي العهد إما عبر دائرة اتصال عن بُعد أو برسالة مسجلة مسبقًا، في خطوة تعكس الدور المحوري للمملكة في دعم القضية الفلسطينية ودفع جهود الحل العادل والشامل.
إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان
وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله- بإطلاق اسم "الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز" -حفظه الله- على طريق المطار الذي يربط المسجد النبوي وصولًا إلى طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز المؤدي إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، والصالة الملكية في المنفذ الجوي، مرورًا بمشروع رؤى المدينة الذي يُعد أكبر مشروع ضيافة في العالم.
دوري أبطال آسيا للنخبة
انطلقت منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 بإثارة كبيرة، حيث شهدت الجولة الأولى 12 مباراة أبرزت العديد من الأحداث، فيما سلط الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي الضوء على خمس محطات بارزة من جولة الافتتاح.
الأندية السعودية وجدت نفسها تحت الضغط، إذ اضطر حامل اللقب الأهلي والهلال إلى قلب تأخرهما لتحقيق الفوز، بينما تلقى الاتحاد خسارة مفاجئة 1-2 أمام الوحدة الإماراتي، ما يؤشر إلى صعوبة مهمة الثلاثي السعودي هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي الذي شهد بلوغهم المربع الذهبي.
صندوق الاستثمارات
أعلنت مجموعة إم بي سي، إتمام صندوق الاستثمارات العامة صفقة الاستحواذ على 54% من إجمالي رأس مال الشركة بقيمة 7.47 مليار ريال، حيث قام الصندوق بإشعار الشركة بذلك.
وأضافت "إم بي سي" أنه تم إتمام الصفقة بعد الحصول على جميع الموافقات وإفادات عدم الممانعة اللازمة من الجهات ذات العلاقة، كما أنه نتيجة للصفقة أصبحت حصة الصندوق تمثل 54% من إجمالي رأس مال المجموعة بالكامل، مبينة أن الحصة التي استحوذ عليها الصندوق كانت مملوكة لـ"شركة الاستدامة".
المملكة تقدّم دعمًا اقتصاديًا لليمن
بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –أيده الله–، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله–، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم دعم اقتصادي وتنموي جديد للجمهورية اليمنية الشقيقة بقيمة مليار وثلاثمائة وثمانين مليونًا ومائتين وخمسين ألف ريال سعودي.