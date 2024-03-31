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موجز "سبق": القيادة تتبرّع بـ 150 مليون ريال لـ "جود المناطق".. الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات.. توطين مهن الخدمات الاستشارية

مجلس الأمن يتبنى قراراً بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
موجز "سبق": القيادة تتبرّع بـ 150 مليون ريال لـ "جود المناطق".. الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات.. توطين مهن الخدمات الاستشارية

شهد الأسبوع الماضي، أحداثاً مهمة على الصعيدَيْن المحلي والدولي، ومن أبرز هذه الأحداث دعم خادم الحرمين، وولي العهد، لحملة "جود المناطق" بتبرعَيْن سخيَّيْن بمبلغ 150 مليون ريال، وموافقة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد، على قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات أو الاشتراك في تأسيسها، وإعلان "حساب المواطن" تقديم موعد إيداع دفعة شهر أبريل.

كما شهد الأسبوع تحويل الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات؛ تطبيقاً لنظام الأحوال الشخصية، وفي حالة نادرة مالك إبل يُفاجَأ بناقته تلد توأماً "بكرتَيْن" في تيماء، ودخول المرحلة الثانية من قرار توطين مهن الخدمات الاستشارية حيّز التنفيذ.

وخلال الأسبوع، استخدم مواطن مركبته درعاً في موقفٍ بطولي لإنقاذ حياة طفل، وإعلان مجلس الأمن تبنيه قراراً بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وفي التقرير التالي تستعرض "سبق" لكم أبرز أحداث الأسبوع:

موجز "سبق": القيادة تتبرّع بـ 150 مليون ريال لـ "جود المناطق".. الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات.. توطين مهن الخدمات الاستشارية
خادم الحرمين وولي العهد يدعمان حملة جود المناطق بتبرعين سخيين بمبلغ 150 مليون ريال
موجز "سبق": القيادة تتبرّع بـ 150 مليون ريال لـ "جود المناطق".. الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات.. توطين مهن الخدمات الاستشارية
انعقد برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على "قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات أو الاشتراك في تأسيسها"
موجز "سبق": القيادة تتبرّع بـ 150 مليون ريال لـ "جود المناطق".. الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات.. توطين مهن الخدمات الاستشارية
الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات.. تطبيقًا لنظام الأحوال الشخصية
موجز "سبق": القيادة تتبرّع بـ 150 مليون ريال لـ "جود المناطق".. الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات.. توطين مهن الخدمات الاستشارية
الصحة" تغلق قسم عمليات اليوم الواحد بمنشأة طبية وتحيل المخالفين إلى النيابة العامة
موجز "سبق": القيادة تتبرّع بـ 150 مليون ريال لـ "جود المناطق".. الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات.. توطين مهن الخدمات الاستشارية
"انتهاكٌ صارخ".. المملكة تدين إعلان الاحتلال مصادرة أراضٍ من الأغوار في فلسطين
موجز "سبق": القيادة تتبرّع بـ 150 مليون ريال لـ "جود المناطق".. الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات.. توطين مهن الخدمات الاستشارية
في حالة نادرة.. مالك إبل يُفاجَأ بناقته تلد توأمًا "بكرتين" في تيماء
موجز "سبق": القيادة تتبرّع بـ 150 مليون ريال لـ "جود المناطق".. الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات.. توطين مهن الخدمات الاستشارية
"الثقافة" تُطلق مشروعًا يوثّق المواقع السعودية التي عاش فيها أشهر شعراء العرب عبر التاريخ
موجز "سبق": القيادة تتبرّع بـ 150 مليون ريال لـ "جود المناطق".. الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات.. توطين مهن الخدمات الاستشارية
الاحتيال ومشاركة المعلومات.. عمليات الاختراق في "تنبيه من سفارة فرنسا بالرياض"
موجز "سبق": القيادة تتبرّع بـ 150 مليون ريال لـ "جود المناطق".. الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات.. توطين مهن الخدمات الاستشارية
"التعليم" تعلن المرشحين على الوظائف "التعاقدية"
موجز "سبق": القيادة تتبرّع بـ 150 مليون ريال لـ "جود المناطق".. الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات.. توطين مهن الخدمات الاستشارية
استخدم مركبته درعاً.. موقف بطولي لمواطن ينقذ حياة طفل "فيديو من الخرج"
موجز "سبق": القيادة تتبرّع بـ 150 مليون ريال لـ "جود المناطق".. الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات.. توطين مهن الخدمات الاستشارية
دخول المرحلة الثانية من قرار توطين مهن الخدمات الاستشارية حيّز التنفيذ
موجز "سبق": القيادة تتبرّع بـ 150 مليون ريال لـ "جود المناطق".. الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات.. توطين مهن الخدمات الاستشارية
شاهد.. "معجزة ربانية" تنقذ طفلة سقطت من الطابق الرابع
موجز "سبق": القيادة تتبرّع بـ 150 مليون ريال لـ "جود المناطق".. الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات.. توطين مهن الخدمات الاستشارية
35 يومًا فقط لصنع القنبلة النووية.. "ترامب" يتوعّد إيران ويخشى أزمة الوقت
موجز "سبق": القيادة تتبرّع بـ 150 مليون ريال لـ "جود المناطق".. الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات.. توطين مهن الخدمات الاستشارية
مجلس الأمن يتبنى قراراً بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
محمد بن سلمان
خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد
الملك سلمان بن عبدالعزيز
حملة جود المناطق

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