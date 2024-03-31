موجز "سبق": القيادة تتبرّع بـ 150 مليون ريال لـ "جود المناطق".. الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات.. توطين مهن الخدمات الاستشارية

شهد الأسبوع الماضي، أحداثاً مهمة على الصعيدَيْن المحلي والدولي، ومن أبرز هذه الأحداث دعم خادم الحرمين، وولي العهد، لحملة "جود المناطق" بتبرعَيْن سخيَّيْن بمبلغ 150 مليون ريال، وموافقة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد، على قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات أو الاشتراك في تأسيسها، وإعلان "حساب المواطن" تقديم موعد إيداع دفعة شهر أبريل.