موجز "سبق" الأسبوعي: دعم سعودي ثابت لفلسطين ولبنان.. وانخفاض تاريخي لمعدل البطالة.. وإنجازات بارزة للرؤية

أعلنت السعودية تقديم دعم مالي شهري للأشقاء في فلسطين؛ للمساهمة في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها؛ وذلك استمرارًا للعناية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله-، بالشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصًا منهما - أيدهما الله - على تقديم أشكال المساعدات والدعم كافة لدولة فلسطين وشعبها الشقيق؛ بهدف تخفيف آثار المعاناة التي سبَّبها الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته الصارخة للقوانين والأعراف الدولية كافة، منها القانون الدولي الإنساني.