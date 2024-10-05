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موجز "سبق" الأسبوعي: دعم سعودي ثابت لفلسطين ولبنان.. وانخفاض تاريخي لمعدل البطالة.. وإنجازات بارزة للرؤية

تصاعُد حدة التوتر الإقليمي بين إيران وإسرائيل.. و"أوبك" تنفي مزاعم "وول ستريت"
موجز "سبق" الأسبوعي: دعم سعودي ثابت لفلسطين ولبنان.. وانخفاض تاريخي لمعدل البطالة.. وإنجازات بارزة للرؤية
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واصلت "سبق" طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية، المحلية والعالمية، عبر فريقها التحريري، وكانت سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.

وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث، كان أبرزها إعلان المملكة تقديم دعم مالي شهري للشعب الفلسطيني؛ للمساهمة في معالجة الأوضاع الإنسانية في غزة ومحيطها، كما صدرت توجيهات القيادة بتقديم المساعدات الطبية والإغاثية للشعب اللبناني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها في الآونة الأخيرة.

ومن بين الأحداث التي شهدها الأسبوع صدور نشرة سوق العمل للربع الثاني من 2024، التي حملت أخبارًا سعيدة بمواصلة البطالة في السعودية تراجعها؛ لتسجل أدنى مستوياتها تاريخيًّا عند 7.1%. كما صدر البيان التمهيدي للميزانية حاملاً أرقامًا متفائلة عن الوضع الاقتصادي والمالي للمملكة.

وعلى الصعيد الدولي تزايدت حدة التوتر بين إيران وإسرائيل، إثر استهداف طهران المناطق الإسرائيلية بوابل من الصواريخ، فيما تعهد "نتنياهو" بالرد، وشَنِّ ضربة إسرائيلية على المرافق الإيرانية.

وفي السطور الآتية موجز لأبرز أحداث الأسبوع الماضي:

دعم مالي للشعب الفلسطيني

أعلنت السعودية تقديم دعم مالي شهري للأشقاء في فلسطين؛ للمساهمة في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها؛ وذلك استمرارًا للعناية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله-، بالشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصًا منهما - أيدهما الله - على تقديم أشكال المساعدات والدعم كافة لدولة فلسطين وشعبها الشقيق؛ بهدف تخفيف آثار المعاناة التي سبَّبها الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته الصارخة للقوانين والأعراف الدولية كافة، منها القانون الدولي الإنساني.

موجز "سبق" الأسبوعي: دعم سعودي ثابت لفلسطين ولبنان.. وانخفاض تاريخي لمعدل البطالة.. وإنجازات بارزة للرؤية
المملكة تعلن تقديم دعم مالي شهري للشعب الفلسطيني.. وتؤكد استمرار جهودها لوقف إطلاق النار وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية

إغاثة لبنان

صدرت توجيهات قيادة المملكة -حفظها الله- بتقديم مساعدات طبية وإغاثية للشعب اللبناني الشقيق؛ لمساندته في مواجهة هذه الظروف الحرجة؛ وذلك انطلاقًا من موقف المملكة الداعم للأشقاء في لبنان.

موجز "سبق" الأسبوعي: دعم سعودي ثابت لفلسطين ولبنان.. وانخفاض تاريخي لمعدل البطالة.. وإنجازات بارزة للرؤية
صدور توجيهات القيادة بتقديم مساعدات طبية وإغاثية للشعب اللبناني الشقيق لمساندته في مواجهة الظروف الحرجة

البيان التمهيدي للميزانية

توقَّع البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م أن يبلغ إجمالي النفقات ما يقارب 1.285 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1.184 مليار ريال، مسجلاً عجزًا بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تأكيد استمرار الحكومة بتبنِّي سياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.

موجز "سبق" الأسبوعي: دعم سعودي ثابت لفلسطين ولبنان.. وانخفاض تاريخي لمعدل البطالة.. وإنجازات بارزة للرؤية
النفقات 1.285 مليار ريال والإيرادات 1.184 مليار.. المالية تعلن البيان التمهيدي لميزانية 2025م

انخفاض معدل البطالة

واصلت البطالة في السعودية تراجعها؛ لتُسجِّل أدنى مستوياتها تاريخيًّا عند 7.1% خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم، مقتربة من تحقيق مستهدف رؤية 2030 البالغ 7%.

موجز "سبق" الأسبوعي: دعم سعودي ثابت لفلسطين ولبنان.. وانخفاض تاريخي لمعدل البطالة.. وإنجازات بارزة للرؤية
انخفاض معدل البطالة بين السعوديين عند أدنى مستوياتها خلال الربع الثاني

"أوبك" تنفي مزاعم "وول ستريت"

ردًّا على المقال المنشور في عدد صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ)، الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 2024م بعنوان "حسبما قالته مصادر: وزير البترول السعودي قال إن الأسعار قد تنخفض إلى 50 دولارًا للبرميل إذا غش الآخرون"، أكدت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) رفضها التام للمزاعم الواردة في المقال، واصفة إياها بأنها غير دقيقة، ومضللة بالكامل.

موجز "سبق" الأسبوعي: دعم سعودي ثابت لفلسطين ولبنان.. وانخفاض تاريخي لمعدل البطالة.. وإنجازات بارزة للرؤية
أوبك تنفي بشدة مزاعم وول ستريت جورنال حول تحذيرات وزير الطاقة السعودي بشأن أسعار النفط

قرارات "الوزراء"

وافق مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد رئيس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، على اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت، والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة. كما فوَّض وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة المملكة وحكومة مصر، وذلك ضمن 9 قرارات تضمنتها الجلسة.

موجز "سبق" الأسبوعي: دعم سعودي ثابت لفلسطين ولبنان.. وانخفاض تاريخي لمعدل البطالة.. وإنجازات بارزة للرؤية
برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت ضمن 9 قرارات

إنجازات الرؤية في 2024

أعلنت وزارة المالية أبرز إنجازات برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 لعام 2024، التي تُمثل تطورات كبيرة نحو تحقيق أهداف المملكة الطموحة في مختلف المجالات التنموية. وتأتي هذه الإنجازات كجزء من رؤية المملكة الرامية إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التحول الوطني والمالي، وتطوير قطاعات الصناعة، الإسكان، جودة الحياة والتعليم.

موجز "سبق" الأسبوعي: دعم سعودي ثابت لفلسطين ولبنان.. وانخفاض تاريخي لمعدل البطالة.. وإنجازات بارزة للرؤية
إنجازات بارزة في برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 للعام 2024: خطوات استراتيجية نحو مستقبل مستدام

متانة الاقتصاد السعودي

أصدر البنك المركزي السعودي "ساما" تقرير الاستقرار المالي لعام 2024م، الذي يبرز تطورات الاقتصاد العالمي والمحلي، إضافة إلى أبرز التطورات في النظام المالي السعودي.

وبحسب التقرير، أثبت الاقتصاد السعودي متانته خلال عام 2023م مدعومًا بالدور المحوري للقطاع المالي، وذلك على الرغم من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

وحققت السعودية تقدمًا في تحقيق رؤية السعودية 2030 الطموحة، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد المحلي.

موجز "سبق" الأسبوعي: دعم سعودي ثابت لفلسطين ولبنان.. وانخفاض تاريخي لمعدل البطالة.. وإنجازات بارزة للرؤية
"المركزي السعودي": الاقتصاد السعودي أثبت متانته خلال 2023م مدعومًا بالدور المحوري للقطاع المالي

استدعاء وتغريم

استدعت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام 6 مقيمات ومقيمين مارسوا الإعلان دون ترخيص، وقررت تغريمهم بما مجموعه 300 ألف ريال.

موجز "سبق" الأسبوعي: دعم سعودي ثابت لفلسطين ولبنان.. وانخفاض تاريخي لمعدل البطالة.. وإنجازات بارزة للرؤية
"تنظيم الإعلام" تستدعي وتغرّم 6 مقيمين ومقيمات لممارستهم الإعلان دون ترخيص

تصاعُد التوتر بين إيران وإسرائيل

سادت حالة من التوتر الشديد بين إيران وإسرائيل بعد إطلاق طهران نحو 200 صاروخ تجاه مناطق إسرائيلية متفرقة؛ أدت إلى إصابتين، بحسب الجانب الإسرائيلي، فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي (الكابينيت) قرر تنفيذ رد قاسٍ على الهجوم الإيراني.

وقالت هيئة البث إن نقاشات تجري الآن على المستويَيْن السياسي والأمني حول طبيعة الرد الإسرائيلي.

موجز "سبق" الأسبوعي: دعم سعودي ثابت لفلسطين ولبنان.. وانخفاض تاريخي لمعدل البطالة.. وإنجازات بارزة للرؤية
إيران تُطلق صواريخ تجاه إسرائيل.. والجيش الإسرائيلي يؤكد: 200 صاروخ أُطلقت نحونا
موجز "سبق" الأسبوعي: دعم سعودي ثابت لفلسطين ولبنان.. وانخفاض تاريخي لمعدل البطالة.. وإنجازات بارزة للرؤية
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موجز "سبق" الأسبوعي: دعم سعودي ثابت لفلسطين ولبنان.. وانخفاض تاريخي لمعدل البطالة.. وإنجازات بارزة للرؤية
كيف سترد إسرائيل على إيران؟.. هذه خياراتها التي قد تؤدي إلى "حرب مفتوحة"

إسرائيل تستهدف بيروت والحديدة

هاجمت طائرات إسرائيلية محطة للطاقة وميناء الحديدة ردًّا على صواريخ الحوثيين الأخيرة، في الوقت الذي تستمر فيه تل أبيب في قصف مُدمِّر ومتواصل للضاحية الجنوبية ببيروت؛ لتدمير البنية التحتية لحزب الله، وشل حركة عناصره.

موجز "سبق" الأسبوعي: دعم سعودي ثابت لفلسطين ولبنان.. وانخفاض تاريخي لمعدل البطالة.. وإنجازات بارزة للرؤية
"إسرائيل" تهاجم ميناء الحديدة ومحطة الطاقة رداً على هجمات الحوثي

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