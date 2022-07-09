موجز "سبق" الأسبوعي: أوامر ملكية بإعفاء وتعيين مسؤولين.. ونجاحات مبهرة في تنظيم أعمال الحج

واستهل الأسبوع أحداثه المهمة بصدور عدد من الأوامر الملكية، من بينها إعفاء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف آل مقرن، أمين مجلس الوزراء، من منصبه، وتعيينه مستشارًا في الديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور بندر بن عبيد بن حمود الرشيد سكرتيرًا لسمو ولي العهد بمرتبة وزير إضافة إلى مهامه الأخرى. وفي إطار الاستعدادات للحج فعَّلت رئاسة شؤون الحرمين الأحد برنامج "طفلك معنا بأمان" لاستقبال أطفال قاصدي المسجد الحرام، وتوزيع أساور لتفادي ضياعهم في الازدحام، وذلك ضمن حملة الرئاسة لحج هذا العام "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في عامها العاشر، تحت شعار "الجودة والريادة في حُسن الهداية وتميُّز الرفادة وكرم الوفادة"، وإثراء تجربة ضيف الرحمن.