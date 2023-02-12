 موجز "سبق" الأسبوعي.. مأساة إنسانية في تركيا وسوريا تقابلها فزعة سعودية و"الهلال" يكتب التاريخ

شهد الأسبوع الماضي، أحداثاً مهمة على الصعيدَيْن المحلي والدولي زفَّ بعضها الفرح للبعض، وأحزنت الأخرى العالم أجمع، ومن أبرز هذه الأحداث وصول نادي الهلال إلى نهائي كأس العالم ليواجه ريال مدريد الإسباني، والكشف عن أول روبوت سعودي يتحدث باللهجة العامية، وإطلاق منصة "نسك حج"؛ لتيسير إجراءات القدوم لأكثر من 58 دولة من أوروبا وأمريكا وأستراليا.
كما شهد الأسبوع حدوث الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا وأوقع عديداً من الضحايا، والمساعدات التي قدّمتها المملكة للبلدَيْن لتدارك الأزمة، ومن بينها الجسر الجوي السعودي، ومنصة ساهم لجمع التبرعات لضحايا الزلزال.
وأعلنت سفارة المملكة في تركيا العثور على جثمان مواطنة سعودية تحت أنقاض منزلها في أنطاكيا، وفي التقرير التالي تستعرض "سبق" لكم أبرز أحداث الأسبوع:
بلغ نهائي كأس العالم وكتب التاريخ للرياضة السعودية.. وردَّد "كبير آسيا": أنا الوقوف رغم الظروف.. أنا الهلال
"سارة".. أول روبوت سعودي يتحدّث باللهجة العامية
"الحج" تُطلق منصة "نسك حج" لتيسير إجراءات القدوم لأكثر من 58 دولة من أوروبا وأمريكا وأستراليا
معلم يعتدي على طالب.. و"تعليم حفر الباطن": المدرسة اتخذت الإجراءات النظامية
زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب جنوبي تركيا
بأمر الملك.. تنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا
بالصور.. إنفاذاً لتوجيهات القيادة.. "الشثري" والربيعة" يُطلقان حملة "ساهم" لمنكوبي زلزال سوريا وتركيا
إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. فريق البحث والإنقاذ السعودي يشارك في إغاثة المتضررين في زلزال تركيا وسوريا
جسر جوي سعودي لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا
سفارة المملكة في تركيا: العثور على جثمان مواطنة سعودية تحت أنقاض منزلها في أنطاكيا
"السيسي": مصر تقدّر علاقاتها مع السعودية والأشقاء في الدول العربية وترفض الإساءة إليهم