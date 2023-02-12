 موجز "سبق" الأسبوعي.. مأساة إنسانية في تركيا وسوريا تقابلها فزعة سعودية و"الهلال" يكتب التاريخ

شهد الأسبوع الماضي، أحداثاً مهمة على الصعيدَيْن المحلي والدولي زفَّ بعضها الفرح للبعض، وأحزنت الأخرى العالم أجمع، ومن أبرز هذه الأحداث وصول نادي الهلال إلى نهائي كأس العالم ليواجه ريال مدريد الإسباني، والكشف عن أول روبوت سعودي يتحدث باللهجة العامية، وإطلاق منصة "نسك حج"؛ لتيسير إجراءات القدوم لأكثر من 58 دولة من أوروبا وأمريكا وأستراليا.