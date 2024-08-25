محليات

موجز "سبق" الأسبوعي: رباعية هلالية في كأس "الدرعية".. وافتتاح دوري "روشن".. وحراك إنساني وإغاثي تقوده السعودية

نجاحات الملف الاقتصادي وتعديلات نظام العمل حديث شبكات التواصل.. ومكافأة مليونية للمُبلِّغين عن التهرُّب الضريبي
موجز "سبق" الأسبوعي: رباعية هلالية في كأس "الدرعية".. وافتتاح دوري "روشن".. وحراك إنساني وإغاثي تقوده السعودية
تم النشر في

حمل الأسبوع الماضي جملة أحداث، حققت تداولاً واسعًا في منصات الفضاء الافتراضي، منها المنجزات السعودية التي تُترجم جدوى ونجاعة الإصلاحات التي تقودها رؤية 2030.

وهنا تستعرض "سبق" أبرز الموضوعات والأخبار الرئيسية، كإعلان الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 10.5% في الربع الثاني من عام 2024م مقارنة بالربع الثاني 2023م. وكذلك ارتفاع التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 49.6%؛ لتصل إلى 2.7 ألف ترخيص، مقارنة بنحو 1.8% ترخيص في الفترة المماثلة من العام السابق.

وفي الملف الإنساني صدر عن مجموعة "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان"، التي تُعدُّ السعودية عضوًا فيها، بيانٌ من أجل التحرك لإيجاد حلول مثمرة، تخفف معاناة الشعب السوداني.

وبعد التعديلات في الأنظمة، كان نظام العمل حديث شبكات التواصل بعد أن نشرت الجريدة الرسمية تفاصيله؛ ليبدأ العمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.

ورياضيًّا، انطلقت يوم الخميس الماضي منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم "دوري روشن" للموسم الرياضي 2024-2025م، وسط حراك كبير في المشهد الكروي السعودي، ومتابعة عالمية مميزة.

كما نجح فريق الهلال الأول لكرة القدم في افتتاح موسمه الجديد بتحقيق بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي؛ وذلك بعد أن تغلَّب على النصر في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة بأبها.

موجز "سبق" الأسبوعي: رباعية هلالية في كأس "الدرعية".. وافتتاح دوري "روشن".. وحراك إنساني وإغاثي تقوده السعودية
تضم المملكة وأمريكا.. "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح في السودان" تصدر بيانًا يكشف نتائج اجتماعات الـ10 أيام
موجز "سبق" الأسبوعي: رباعية هلالية في كأس "الدرعية".. وافتتاح دوري "روشن".. وحراك إنساني وإغاثي تقوده السعودية
مملكة الخير.. السعودية تحتضن مؤتمر المانحين لدعم منطقة الساحل وبحيرة تشاد
موجز "سبق" الأسبوعي: رباعية هلالية في كأس "الدرعية".. وافتتاح دوري "روشن".. وحراك إنساني وإغاثي تقوده السعودية
"هيئة الإحصاء": ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 10.5% في الربع الثاني من 2024
موجز "سبق" الأسبوعي: رباعية هلالية في كأس "الدرعية".. وافتتاح دوري "روشن".. وحراك إنساني وإغاثي تقوده السعودية
رسمياً.. وزير الموارد البشرية يدشّن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات"
موجز "سبق" الأسبوعي: رباعية هلالية في كأس "الدرعية".. وافتتاح دوري "روشن".. وحراك إنساني وإغاثي تقوده السعودية
النيابة العامة تحقق مع مواطن تسبب في انقطاع أطفاله عن التعليم وتُوجه بإعادتهم إلى المدرسة
موجز "سبق" الأسبوعي: رباعية هلالية في كأس "الدرعية".. وافتتاح دوري "روشن".. وحراك إنساني وإغاثي تقوده السعودية
تعرَّف على تفاصيل تعديل مواد نظام العمل.. يبدأ العمل بها بعد 180 يومًا
موجز "سبق" الأسبوعي: رباعية هلالية في كأس "الدرعية".. وافتتاح دوري "روشن".. وحراك إنساني وإغاثي تقوده السعودية
متحدث "الزكاة": مكافأة تصل إلى مليون ريال لمن يبلغ عن التهرب الضريبي
موجز "سبق" الأسبوعي: رباعية هلالية في كأس "الدرعية".. وافتتاح دوري "روشن".. وحراك إنساني وإغاثي تقوده السعودية
2.7 ألف ترخيص.. نمو التراخيص الاستثمارية بالربع الثاني بنسبة 49%
موجز "سبق" الأسبوعي: رباعية هلالية في كأس "الدرعية".. وافتتاح دوري "روشن".. وحراك إنساني وإغاثي تقوده السعودية
استدعاء وسيط عقاري معروف بمهنيته لمساءلته في عملية احتيال.. تفاصيل يكشفها "المفرج"
موجز "سبق" الأسبوعي: رباعية هلالية في كأس "الدرعية".. وافتتاح دوري "روشن".. وحراك إنساني وإغاثي تقوده السعودية
غداً الخميس.. انطلاق الدوري السعودي للمحترفين.. نحوم عالمية ومنافسات مثيرة
موجز "سبق" الأسبوعي: رباعية هلالية في كأس "الدرعية".. وافتتاح دوري "روشن".. وحراك إنساني وإغاثي تقوده السعودية
برباعية.. الزعيم يخطف كأس الدرعية بـ"ريمونتادا" تاريخية.. الهلال أمام النصر "سوبر"

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org