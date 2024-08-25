موجز "سبق" الأسبوعي: رباعية هلالية في كأس "الدرعية".. وافتتاح دوري "روشن".. وحراك إنساني وإغاثي تقوده السعودية

وهنا تستعرض "سبق" أبرز الموضوعات والأخبار الرئيسية، كإعلان الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 10.5% في الربع الثاني من عام 2024م مقارنة بالربع الثاني 2023م. وكذلك ارتفاع التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 49.6%؛ لتصل إلى 2.7 ألف ترخيص، مقارنة بنحو 1.8% ترخيص في الفترة المماثلة من العام السابق.