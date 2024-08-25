موجز "سبق" الأسبوعي: رباعية هلالية في كأس "الدرعية".. وافتتاح دوري "روشن".. وحراك إنساني وإغاثي تقوده السعودية

حمل الأسبوع الماضي جملة أحداث، حققت تداولاً واسعًا في منصات الفضاء الافتراضي، منها المنجزات السعودية التي تُترجم جدوى ونجاعة الإصلاحات التي تقودها رؤية 2030.
وهنا تستعرض "سبق" أبرز الموضوعات والأخبار الرئيسية، كإعلان الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 10.5% في الربع الثاني من عام 2024م مقارنة بالربع الثاني 2023م. وكذلك ارتفاع التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 49.6%؛ لتصل إلى 2.7 ألف ترخيص، مقارنة بنحو 1.8% ترخيص في الفترة المماثلة من العام السابق.
وفي الملف الإنساني صدر عن مجموعة "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان"، التي تُعدُّ السعودية عضوًا فيها، بيانٌ من أجل التحرك لإيجاد حلول مثمرة، تخفف معاناة الشعب السوداني.
وبعد التعديلات في الأنظمة، كان نظام العمل حديث شبكات التواصل بعد أن نشرت الجريدة الرسمية تفاصيله؛ ليبدأ العمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.
ورياضيًّا، انطلقت يوم الخميس الماضي منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم "دوري روشن" للموسم الرياضي 2024-2025م، وسط حراك كبير في المشهد الكروي السعودي، ومتابعة عالمية مميزة.
كما نجح فريق الهلال الأول لكرة القدم في افتتاح موسمه الجديد بتحقيق بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي؛ وذلك بعد أن تغلَّب على النصر في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة بأبها.