موجز "سبق" الأسبوعي: 17 قرارًا في مجلس الوزراء.. و1.3 مليار دولار إجمالي الاستثمار الجريء السعودي

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث المحلية، على رأسها مجلس الوزراء الذي اتخذ 17 قرارًا مهمًّا، إلى جانب قيام ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في القطاع، وتوطين الصناعات الواعدة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وحفل الأسبوع نفسه بأخبار ذات طابع اقتصادي، من بينها إعلان قيمة الاستثمار الجريء في المملكة، الذي بلغ 1383 مليون دولار خلال عام 2023.
وسياحيًّا، ارتفع إنفاق السياح في الرياض بمقدار الضعف بعد موسم الرياض.
وبجانب الأحداث الاجتماعية والاقتصادية كانت هناك أحداث رياضية، تخص مشاركة الأخضر في بطولة أمم آسيا، وأحداث صحية تتعلق بالمخاوف من مرض "إكس"، وقرار مجلس الوزراء اعتماد "التصنيف الوطني الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية"، وغيرها من القرارات.
وافق مجلس الوزراء على اعتماد "التصنيف الوطني الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية"، وعلى جدول المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني للعقار.
كما وافق مجلس الوزراء على دمج (مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية) في (مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية)، وإلغاء تنظيم المركز.
وجدد مجلس الوزراء تأكيد رفض المملكة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضرورة وقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات، ومنع التهجير القسري للسكان.
ووافق المجلس على اتفاقية مع جمهورية كوريا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية، كما وافق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.
وقد ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في الرياض.
أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في القطاع. وستركز الاستراتيجية على تحسين الصحة الوطنية، ورفع مستوى جودة الحياة، إضافة إلى حماية البيئة، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعظيم الفرص الاقتصادية، وتوطين الصناعات الواعدة؛ وهو ما سيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويهدف إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية إلى معالجة التحديات، واغتنام الفرص في قطاع سريع النمو. وتمثل هذه الاستراتيجية خارطة طريق شاملة؛ لتصبح المملكة مركزًا عالميًّا للتقنية الحيوية بحلول عام 2040م.
طمأنت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين في المملكة بشأن تصريحات منظمة الصحة العالمية خلال مشاركتها في منتدى دافوس 2024م الاقتصادي عن مرض خطير قادم باسم "X"، قد يكون أكثر فتكًا من كورونا، مبينة أن تصريحات المنظمة هي سيناريو افتراضي ومحاكاة افتراضية لما قد يحدث، وأن الأمر ليس خطيرًا بحجم السياق الذي ورد فيه.
ولفتت النظر إلى أن مثل هذه الأخبار تتكرر كل عام، وأن الصحة في ترقب دائم واستعداد تام للمجهول القادم.
وأوضحت "الصحة" أن ما تدعو له منظمة الصحة العالمية، وما دعا إليه العلماء في العقود الماضية، يأتي لتحفيز الأنظمة الصحية والدول عمومًا؛ لرفع قدراتها لرصد الأوبئة ومواجهتها، والتعامل معها بأقل قدر ممكن من الخسائر.
توقّع خبير الطقس والتنبؤات الجوية الباحث في علم المناخ، عبدالله العصيمي، أن تكون الموجات الباردة المتوقعة الأسبوع الماضي، القادمة من مناطق سيبيريا والقطب الشمالي، من الموجات شديدة البرودة.
وأضاف العصيمي: تتزامن هذه الموجات أيضًا مع نشاط المرتفع الآزوري، وستؤثر على أجزاء واسعة، بما فيها المنطقة الغربية، وستنخفض درجات الحرارة إلى أقل من معدلاتها في معظم المناطق.
في سعيه نحو توحيد أسماء الأفعال المجرمة كافة في السعودية بين مؤسسات نظام العدالة الجنائية والجهات الإحصائية، وبشكل يتواءم مع التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية (ICCS)، أعلن مجلس الوزراء اعتماد "التصنيف الوطني الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية".
ويعد "التصنيف الوطني" تصنيفًا للأعمال الإجرامية استنادًا إلى مفاهيم وتعاريف ومبادئ متفق عليها دوليًّا بغية تعزيز الاتساق والقابلية للمقارنة على المستويين الوطني والدولي في إحصائيات الجرائم، وتحسين القدرات على الصعيدين الوطني والدولي، وهو إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج جودة الحياة لرؤية السعودية 2030.
قفز ترتيب المملكة، ممثلة بالهيئة العامة للإحصاء، في مؤشر تقييم أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية (SPI) الصادر عن البنك الدولي 25 مرتبة؛ إذ احتلت المرتبة الأولى خليجيًّا، وتقدمت أربع مراتب في المؤشر ذاته بين دول مجموعة العشرين (G20)؛ إذ جاءت في المرتبة الـ15 بعد أن كانت في المرتبة الـ19 في التقييم السابق عام 2019م.
وأعلن البنك الدولي مؤخرًا عبر موقعه الرسمي نتائج تقييم نضج وأداء الأنظمة الإحصائية (SPI)، الذي شمل 186 دولة، ويتناول خمسة محاور رئيسية موزعة على أكثر من 52 مؤشرًا، تغطي مصادر وخدمات البيانات والمنتجات الإحصائية ومصادر البيانات والبنية التحتية، موضحًا أن المملكة حققت 100 % في محور استخدام البيانات، كما حققت في التقييم نسبة 80,8 % بقفزة كبيرة عن التقييم السابق الذي بلغ 63,4 % في عام 2019م، وكانت الأعلى تقدمًا بين دول مجموعة العشرين بمعدل تقدم بلغ 17,4 %.
أعلن وزير السياحة أحمد الخطيب أن إنفاق السياح في الرياض ارتفع بمقدار الضعف بعد موسم الرياض، وأشار إلى أن الغرف الجديدة التي أعلنها تراوحت بين 250 و300 ألف غرفة.
وأضاف خلال مشاركته بفعاليات منتدى "مستقبل العقار": من المهم إدراج العنصر البشري السعو في القطاع السياحي لشرح الثقافة السعودية للزائر الأجنبي.
وأردف: لدينا كل ما يبحث عنه السائح في المملكة، وسنصبح الأهم في القطاع السياحي عالميًّا.
كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، عن أنه خلال 3 سنوات قفزت أعداد المسجلين في التأمينات من 1.7 مليون إلى 2.3 مليون سعودي في القطاع الخاص.
وأضاف الراجحي خلال مشاركته بجلسات منتدى مستقبل العقار: خلال 3 سنوات ارتفعت نسبة أعداد السعوديين العاملين في القطاع العقاري إلى 200%.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، قد دشن أعمال النسخة الثالثة لمنتدى "مستقبل العقار" المقام في الرياض، تحت شعار "قوة المرونة".
دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، أعمال النسخة الثالثة لمنتدى مستقبل العقار، المقام في الرياض تحت شعار "قوة المرونة.. بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر"، بمشاركة أكثر من 85 دولة و300 متحدث، يمثلون القطاعَين الحكومي والخاص، إلى جانب نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصناع القرار وخبراء منظومة القطاع العقاري على المستويَين المحلي والدولي.
وأكد الحقيل خلال كلمته الافتتاحية أن القطاع العقاري يجد كل العناية من القيادة الرشيدة -أيدها الله-؛ لما له من تأثير مباشر في حياة الإنسان، واستقرار الأسر، وتوفير حياة كريمة، تلبي التطلعات، وتحسن من جودة الحياة، إضافة إلى دوره المحوري في الاقتصاد الوطني.
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قرار توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص بنسبة 25%، وذلك ابتداء من تاريخ 21/ 7/ 2024م. وسيتم تطبيق نِسب التوطين الجديدة على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين في المهن الهندسية.
ويأتي هذا القرار ضمن مساعي الوزارتين الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
أظهرت بيانات صادرة عن إحدى المنصات المتخصصة في رصد بيانات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن قيمة الاستثمار الجريء في السعودية بلغت نحو 1383 مليون دولار خلال عام 2023، مرتفعة بنحو 33% عن عام 2022.
وبحسب تقرير عن الاستثمار الجريء في السعودية لعام 2023، بلغ عدد الصفقات التي تمت 125 صفقة.
وأفاد التقرير بأن هذه الزيادة في قيمة الاستثمار الجريء أدت إلى رفع حصة المملكة من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 30% في عام 2022 إلى 52% في عام 2023.
وأظهرت البيانات وفق منصة "ماجنيت" أن السعودية وصلت إلى رقم قياسي من الصفقات الضخمة، مع أربع صفقات جمعت 879 مليون دولار في عام 2023، مسجلة نموًّا سنويًّا قدره 138% مقارنة بعام 2022.
أوضحت وزارة الداخلية أن عقوبة عدم الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية بحسب المدة المنصوص عليها تتمثل في الغرامة 5 آلاف ريال.
وأكدت الوزارة أن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية يتضمن عقوبة كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية أو خاصة يخالف أي حكم من أحكام النظام.
وأضافت الوزارة بأن هناك غرامة قدرها 20 ألف ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام، أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.
وصلت منافسات دور المجموعات في كأس آسيا AFC قطر 2023 إلى نهايتها، وتم تأكيد الفرق الـ16 المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية، بينما تم إقصاء ثمانية منتخبات.
وحدثت دراما متأخرة مذهلة، ومباريات عالية الأهداف، والعديد من المفاجآت، في حين شهدت مباريات الدور الأول إثارة ستظل خالدة في الذاكرة بعدما انطلقت النسخة الثامنة عشرة من البطولة القارية بأسلوب رائع.
والآن مع وجود استراحة قصيرة قبل انطلاق دور الـ16 قام الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإلقاء نظرة على ست من أقوى المواجهات في دور المجموعات. ويمكن للمشجعين المشاركة في التصويت للمباراة المفضلة بالنسبة لهم.
واختار الاتحاد الآسيوي مواجهة المنتخب السعودي مع شقيقه العماني في الجولة الأولى من البطولة ضمن قائمة أقوى مواجهات دور المجموعات.
شهد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية "سار"، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، توقيع الخطوط الحديدية السعودية "سار" ومجموعة أرسينالي الإيطالية المتخصصة في إدارة رحلات القطارات الفاخرة اتفاقية لإطلاق خدمة قطار "حلم الصحراء". ومثل الجانبين خلال التوقيع الرئيس التنفيذي لـ"سار" الدكتور بشار بن خالد المالك، ورئيس مجلس إدارة المجموعة باولو بارليتا، تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقَّعة بين الطرفين بتاريخ 15 مارس 2023م.
وأوضح "الجاسر" أن انطلاق هذه الخدمات الفاخرة في القطارات داخل المملكة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيضيف خدمات نوعية وخيارات إضافية في أنماط التنقل بالمملكة، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تعد إحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لتحسين جودة الحياة ودعم الاستراتيجيات الوطنية الرائدة.