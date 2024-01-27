موجز "سبق" الأسبوعي: 17 قرارًا في مجلس الوزراء.. و1.3 مليار دولار إجمالي الاستثمار الجريء السعودي

وأعلن البنك الدولي مؤخرًا عبر موقعه الرسمي نتائج تقييم نضج وأداء الأنظمة الإحصائية (SPI)، الذي شمل 186 دولة، ويتناول خمسة محاور رئيسية موزعة على أكثر من 52 مؤشرًا، تغطي مصادر وخدمات البيانات والمنتجات الإحصائية ومصادر البيانات والبنية التحتية، موضحًا أن المملكة حققت 100 % في محور استخدام البيانات، كما حققت في التقييم نسبة 80,8 % بقفزة كبيرة عن التقييم السابق الذي بلغ 63,4 % في عام 2019م، وكانت الأعلى تقدمًا بين دول مجموعة العشرين بمعدل تقدم بلغ 17,4 %.