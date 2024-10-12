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موجز "سبق" الأسبوعي: فرحة شعب محب بسلامة خادم الحرمين.. والاحتفال بالبيعة العاشرة.. والسعودية الرابعة عالميًّا في السير ليلاً بأمان

بدء تنفيذ "الجسر البري والمراكز اللوجستية" بـ7 مليارات دولار.. وإطلاق "تمكين" لتمديد السداد 30 عامًا لمستفيدي "سكني".. وإقرار نظام ضريبة التصرفات العقارية
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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حمل الأسبوع الماضي جملة من الأحداث، نالت انتشارًا واسعًا في المنصات الاجتماعية.

وفي زاوية "سبق" الأسبوعية نتناول أهم الموضوعات؛ لوضع القارئ في الصورة.

ومن هذه الأحداث احتفال السعوديين بذكرى مرور عشر سنوات على تولِّي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم. إنه عقد من الزمن، كان عنوانًا للتنمية الشاملة على كل الأصعدة.

كذلك، شكر السعوديون الله -سبحانه وتعالى- على تعافي خادم الحرمين الشريفين من الالتهاب الذي حصل له في الرئة بعد إجرائه بعض الفحوصات اللازمة، بحسب ما ذكر الديوان الملكي.

كما كشف استطلاع للرأي، أجرته مؤسسة "غالوب" الشهيرة، ضمن تقريرها للأمان عالميًّا، عن تبوُّؤ السعودية المرتبة الرابعة عالميًّا في مؤشر "الشعور بالأمان أثناء السير ليلاً".

وكرويًّا، كانت خسارة المنتخب السعودي أمام اليابان حدثًا بارزًا الأسبوع الماضي.. وقد خرج مدرب الأخضر السعودي الإيطالي روبرتو مانشيني قائلاً: "لاعبو الأخضر قدموا مباراة جيدة أمام أحد أقوى المنتخبات في آسيا".

البيعة العاشرة لخادم الحرمين.. نمو وتطور وإنجازات لا تنتهي مع قائد تجاوز كل التحديات

في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لا تمرُّ أيام على البلاد إلا وهناك إنجاز، تحققه المملكة في مجال ما، ويشهد به العالم، الذي يقر ويعترف بأن رحلة التطور السعودية هي الأسرع والأكبر من نوعها في القرن الحادي والعشرين.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
البيعة العاشرة لخادم الحرمين.. نمو وتطور وإنجازات لا تنتهي مع قائد تجاوز كل التحديات

الديوان الملكي: خادم الحرمين استكمل الفحوصات الطبية من جراء الالتهاب الذي حصل في الرئة

استكمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يوم الأربعاء 6 ربيع الآخر 1446هـ، الموافق 9 أكتوبر 2024م، الفحوصات الطبية من جراء الالتهاب الذي حصل في الرئة، وقد تماثل -ولله الحمد- للشفاء.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
الديوان الملكي: خادم الحرمين استكمل الفحوصات الطبية من جراء الالتهاب الذي حصل في الرئة

النيابة العامة: السجن 15 سنة لوافدَيْن متورطَيْن بـ 177 عملية احتيال استوليا خلالها على 22 مليونًا

باشرت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع وافدَيْن متورطَيْن في تشكيل عصابي للاحتيال المالي، استهدف ضحايا داخل المملكة وخارجها.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
النيابة العامة: السجن 15 سنة لوافدين متورطين بـ 177 عملية احتيال مالي استوليا خلالها على 22 مليون ريال

وزير الخارجية يستقبل نظيره الإيراني ويبحثان العلاقات الثنائية

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
وزير الخارجية يستقبل نظيره الإيراني ويبحثان العلاقات الثنائية

إطلاق برنامج "تمكين" لتمديد السداد لـ30 عامًا لمستفيدي "سكني"

أعلن صندوق التنمية العقارية السعودي إطلاق برنامج "تمكين"، الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة لمستفيدي برنامج "سكني" لتمديد فترة سداد التمويل العقاري إلى 30 عامًا.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
إطلاق برنامج "تمكين" لتمديد السداد لـ30 عاماً لمستفيدي "سكني"

بـ7 مليارات دولار.. السعودية تبدأ تنفيذ مشروع "الجسر البري والمراكز اللوجستية" في 2025

تستعد المملكة العربية السعودية لإطلاق مشروع "الجسر البري"، الذي يُتوقع أن تصل تكلفته إلى 7 مليارات دولار، بحلول عام 2025، كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية بالمملكة. وقد دخلت المفاوضات حول التكاليف النهائية وتمويل المشروع مراحلها الأخيرة.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
بـ7 مليارات دولار.. السعودية تبدأ تنفيذ مشروع "الجسر البري والمراكز اللوجستية" في 2025

بعد الخسارة أمام اليابان: لاعبو "الأخضر" قدَّموا مباراة جيدة أمام أحد أقوى المنتخبات بآسيا

أكد مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب مباراة المنتخب السعودي ونظيره الياباني، أن بعض لاعبي الفريق فقدوا الأداء البدني؛ ما تسبَّب في فقدان التركيز خلال الهدف الثاني.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
بعد الخسارة أمام اليابان بثنائية "مانشيني": لاعبو الأخضر قدموا مباراة جيدة أمام أحد أقوى المنتخبات في آسيا

في استطلاع "غالوب" للسير ليلاً بأمان.. السعودية الرابعة عالميًّا

كشف استطلاع للرأي، أجرته مؤسسة "غالوب" الشهيرة، ضمن تقريرها للأمان عالميًّا، عن تبوُّؤ السعودية المرتبة الرابعة عالميًّا، وذلك في مؤشر "الشعور بالأمان أثناء السير ليلاً".

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
في استطلاع "غالوب" للسير ليلاً بأمان.. السعودية في المرتبة الرابعة عالمياً

نظام ضريبة التصرفات العقارية الجديد: 20 مادة.. والعمل به بعد 180 يومًا

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية. ويتكون النظام من 20 مادة، وسيبدأ العمل به بعد (180) يومًا من تاريخ نشره.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
نظام ضريبة التصرفات العقارية الجديد : 20 مادة والعمل به بعد 180 يوماً

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