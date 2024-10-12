موجز "سبق" الأسبوعي: فرحة شعب محب بسلامة خادم الحرمين.. والاحتفال بالبيعة العاشرة.. والسعودية الرابعة عالميًّا في السير ليلاً بأمان

في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لا تمرُّ أيام على البلاد إلا وهناك إنجاز، تحققه المملكة في مجال ما، ويشهد به العالم، الذي يقر ويعترف بأن رحلة التطور السعودية هي الأسرع والأكبر من نوعها في القرن الحادي والعشرين.