موجز "سبق" الأسبوعي: فرحة شعب محب بسلامة خادم الحرمين.. والاحتفال بالبيعة العاشرة.. والسعودية الرابعة عالميًّا في السير ليلاً بأمان

حمل الأسبوع الماضي جملة من الأحداث، نالت انتشارًا واسعًا في المنصات الاجتماعية.
وفي زاوية "سبق" الأسبوعية نتناول أهم الموضوعات؛ لوضع القارئ في الصورة.
ومن هذه الأحداث احتفال السعوديين بذكرى مرور عشر سنوات على تولِّي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم. إنه عقد من الزمن، كان عنوانًا للتنمية الشاملة على كل الأصعدة.
كذلك، شكر السعوديون الله -سبحانه وتعالى- على تعافي خادم الحرمين الشريفين من الالتهاب الذي حصل له في الرئة بعد إجرائه بعض الفحوصات اللازمة، بحسب ما ذكر الديوان الملكي.
كما كشف استطلاع للرأي، أجرته مؤسسة "غالوب" الشهيرة، ضمن تقريرها للأمان عالميًّا، عن تبوُّؤ السعودية المرتبة الرابعة عالميًّا في مؤشر "الشعور بالأمان أثناء السير ليلاً".
وكرويًّا، كانت خسارة المنتخب السعودي أمام اليابان حدثًا بارزًا الأسبوع الماضي.. وقد خرج مدرب الأخضر السعودي الإيطالي روبرتو مانشيني قائلاً: "لاعبو الأخضر قدموا مباراة جيدة أمام أحد أقوى المنتخبات في آسيا".
في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لا تمرُّ أيام على البلاد إلا وهناك إنجاز، تحققه المملكة في مجال ما، ويشهد به العالم، الذي يقر ويعترف بأن رحلة التطور السعودية هي الأسرع والأكبر من نوعها في القرن الحادي والعشرين.
استكمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يوم الأربعاء 6 ربيع الآخر 1446هـ، الموافق 9 أكتوبر 2024م، الفحوصات الطبية من جراء الالتهاب الذي حصل في الرئة، وقد تماثل -ولله الحمد- للشفاء.
باشرت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع وافدَيْن متورطَيْن في تشكيل عصابي للاحتيال المالي، استهدف ضحايا داخل المملكة وخارجها.
استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي.
أعلن صندوق التنمية العقارية السعودي إطلاق برنامج "تمكين"، الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة لمستفيدي برنامج "سكني" لتمديد فترة سداد التمويل العقاري إلى 30 عامًا.
تستعد المملكة العربية السعودية لإطلاق مشروع "الجسر البري"، الذي يُتوقع أن تصل تكلفته إلى 7 مليارات دولار، بحلول عام 2025، كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية بالمملكة. وقد دخلت المفاوضات حول التكاليف النهائية وتمويل المشروع مراحلها الأخيرة.
أكد مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب مباراة المنتخب السعودي ونظيره الياباني، أن بعض لاعبي الفريق فقدوا الأداء البدني؛ ما تسبَّب في فقدان التركيز خلال الهدف الثاني.
كشف استطلاع للرأي، أجرته مؤسسة "غالوب" الشهيرة، ضمن تقريرها للأمان عالميًّا، عن تبوُّؤ السعودية المرتبة الرابعة عالميًّا، وذلك في مؤشر "الشعور بالأمان أثناء السير ليلاً".
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية. ويتكون النظام من 20 مادة، وسيبدأ العمل به بعد (180) يومًا من تاريخ نشره.