موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يطالب بإنهاء الاحتلال.. وعودة المدارس.. والبطالة تنحسر في الرياض

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وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث، كان أبرزها مطالبة سمو ولي العهد رئيس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، في القمة العربية الإسلامية غير العادية بإنهاء الاحتلال، وتأكيد سموه الوقوف إلى جوار الأشقاء في لبنان وفلسطين، فيما صدرت مجموعة من القرارات عن القمة التي عُقدت في الرياض.
ومن بين الأحداث التي شهدها الأسبوع إعلان تحقيق منطقة الرياض قفزة كبيرة في معدلات مشاركة القوى العاملة على مستوى السعودية.
كذلك أوقعت وزارة الداخلية بشبكة لتهريب السموم البيضاء، كما نفَّذت "الداخلية" حكم القتل في مواطنَيْن؛ أقدما على ارتكاب أفعال مجرَّمة، تنطوي على خيانة وطنهما، والتخابر مع عناصر إرهابية.
فيما قررت إيران تأجيل ردها المزعوم على استهداف إسرائيل لأراضيها.
وفي السطور الآتية موجز لأبرز أحداث الأسبوع الماضي:
رأس سمو ولي العهد رئيس الوزراء في القمة العربية الإسلامية غير العادية التي عقدت في الرياض. وشدد ولي العهد في كلمته خلال افتتاح القمة على المطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وأكد سموه وقوف المملكة إلى جوار الأشقاء في لبنان وفلسطين.
أكد قادة الدول العربية والإسلامية مركزية القضية الفلسطينية، والدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وذلك في ختام القمة العربية الإسلامية غير العادية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض.
أعربت وزارة الخارجية عن تحذير المملكة العربية السعودية الشديد من خطورة التصريحات المتطرفة لمسؤول إسرائيلي بشأن فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، وبناء المستوطنات وتوسيعها.
صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بتمكن الوزارة من كشف وضبط شبكة إجرامية تمتهن تهريب المخدرات من خارج المملكة، وإدخالها عبر مطار الجوف الدولي. وأوضح المصدر أنه تم القبض على (9) مواطنين، بينهم (1) من وزارة الداخلية و(4) من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك و(1) من الشركة السعودية للكهرباء، تعددت أدوارهم الإجرامية في تهريب المخدرات إلى المملكة مع شبكة تهريب خارجية، وذلك باستقبال الكميات المهربة وإدخالها في حقائب دون إخضاعها لإجراءات التفتيش، ونقلها، وإخفائها في مواقع ومنازل، وترويجها، والإتجار بها.
رأس سمو ولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في الرياض، وشهدت 7 قرارات مهمة.
تستقبل مدارس المملكة اليوم الأحد، أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم الحكومي والأهلي والعالمي بعد انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول.
حققت منطقة الرياض، قفزة كبيرة في معدلات مشاركة القوى العاملة على مستوى المملكة؛ حيث بلغت نسبة مشاركتها بالقوى العاملة السعودية خلال الربع الثاني من عام 2024 نحو 56.8 %؛ مما يعكس التطور المستمر في سوق العمل بالمنطقة.
تواصل الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى لبنان، حيث تستمر الطائرات الإغاثية في مغادرة الرياض إلى مطار رفيق الحريري الدولي بمدينة بيروت، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ استمرارًا للحملة السعودية لإغاثة لبنان في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر.
أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا، بشأن تنفيذ حُكم القتل في مواطنيْن أقدما على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما، والتخابر مع عناصر إرهابية.
حذَّر الأمن العام من عقوبة كل مَن يسهّل دخول مخالفي أمن الحدود إلى المملكة أو نقلهم داخلها أو تشغيلهم أو يوفّر لهم المأوى أو يقدّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال.
اتفق الجانبان السعودي والهندي على إنشاء مجلس الشراكة السعودي الهندي برئاسة ولي العهد ورئيس وزراء الهند. وأشار وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم إلى أهمية التنسيق والتعاون بشأن القضايا المشتركة مع الهند، وذلك على هامش زيارته إلى العاصمة الهندية نيودلهي.
كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية قد بلغ 1.9 % في شهر أكتوبر 2024، مقارنة بنظيره من العام الماضي. ويُعد معدل التضخم في المملكة ضمن أقل معدلات التضخم بين دول مجموعة العشرين.
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 05 /05/ 1446هـ؛ الموافق 07 /11/ 2024م إلى 11 /05/ 1446هـ؛ الموافق 13 /11/ 2024م، عن ضبط (20124) مخالفًا، منهم (11607) مخالفين لنظام الإقامة، و(5285) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(3232) مخالفًا لنظام العمل.
كشفت مصادر إيرانية مطلعة، عن قرار طهران بتأجيل الرد الموعود على إسرائيل عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتحديدًا فيما يتعلق بتنفيذ عملية "الوعد الصادق 3". ويأتي هذا القرار على الرغم من تعهدات المرشد الإيراني، علي خامنئي، باتخاذ موقف حازم ضد كل من الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب سياساتها تجاه إيران وحلفائها الإقليميين.