موجز "سبق": الحياة تدب بـ30 مسجدًا تاريخيًّا.. وإعادة توقيف حارقة زوجها النائم.. والثلوج تغطي مرتفعات تبوك

إيران تعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية.. وإحالة "التركي" لص آثار الحرمين لـ"الجزائية"

شهد الأسبوع الثاني من العام الميلادي الجديد 2020 عددًا من الأحداث على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ونشرتها سبق لحظة بلحظة؛ لتضع القارئ في قلب الحدث.

وكان أبرز الأحداث مباركة خادم الحرمين الشريفين تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والتوقيع على ميثاق المجلس، وإنجاز مشروع "محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية" بتكلفة 50 مليون ريال، ورحيل سلطان عُمان، واعتراف إيران باستهداف طائرة الركاب الأوكرانية، وإغلاق "تويتر" حساب "خامنئي"، وإيقاف شاعر وصف أهالي إحدى محافظات السعودية بـ"الخيانة"، وإحالة لص آثار الحرمين للجزائية، وغيرها من الأحداث التي تنشرها "سبق" في هذا التقرير الأسبوعي.

الملك يبارك تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

بارك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والتوقيع على ميثاق المجلس. جاء ذلك خلال استقباله -حفظه الله- منتصف الأسبوع الماضي وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

https://sabq.org/LNJGHv

الحياة تدب في 30 مسجدًا تاريخيًّا

أنجز مشروع "محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية" تطوير وتأهيل كامل مساجد المرحلة الأولى من المشروع التي بلغ عددها 30 مسجدًا تاريخيًّا في 10 مناطق مختلفة في السعودية، بتكلفة 50 مليون ريال، خلال 423 يومًا، بتوجيه ومتابعة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- ضمن التوجيه الكريم بتطوير وتأهيل 130 مسجدًا تاريخيًّا على مراحل عدة.

https://sabq.org/J4Z9rW

سجن 16 متورطًا بغسل الأموال

أعلنت النيابة العامة سجن 16 متورطًا بغسل الأموال والتستر لـ57 عامًا، وغرامة مالية 25 مليون ريال، منتصف الأسبوع الماضي، وضبط أكثر من 60 دليلاً وقرينة ضد تنظيم عصابي، يُدار من خلال عدد من الوافدين. وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أن التحقيق مع مجموعة مع المتهمين في قضية تستر وغسل الأموال أسفر عن وجود تنظيم عصابي مكون من ستة عشر متورطًا، ويدار عن طريق عدد من الوافدين.

https://sabq.org/ShGNtg

إحالة "التركي" لص آثار الحرمين للجزائية

أحالت النيابة العامة بمكة المكرمة الوافد التركي الذي حاول سرقة بعض الآثار الكائنة في معرض عمارة الحرمين الشريفين إلى المحكمة الجزائية بمكة. وكانت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة قد قبضت في شهر نوفمبر من عام 2019 على وافد من الجنسية التركية؛ حاول سرقة بعض الآثار الكائنة في معرض عمارة الحرمين الشريفين.

https://sabq.org/8zspwW

"ترامب": أيام التسامح مع تصرفات إيران انتهت

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "إن أيام التسامح مع تصرفات إيران انتهت". مؤكدًا أن الضربات الصاروخية الإيرانية أسفرت عن حد أدنى من الأضرار، ولم تؤدِّ إلى وقوع خسائر في صفوف الجنود الأمريكيين في القواعد العسكرية العراقية التي تعرضت للضربة.

https://sabq.org/wj8nYW

إيران تعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية

اعترفت إيران رسميًّا بمسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الأوكرانية في كارثة أودت بحياة 176 شخصًا، وزعمت أنه "عن غير قصد"، ونتيجة "خطأ بشري". ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر عسكري أن الطائرة الأوكرانية أُسقطت في إيران "عن غير قصد" يوم الأربعاء الماضي؛ وذلك نتيجة "خطأ بشري".

https://sabq.org/STBmCq

وفاة السلطان قابوس بن سعيد

نعت سلطنة عُمان فجر أمس الأول الجمعة حاكم السلطنة السلطان قابوس بن سعيد -رحمه الله-. جاء ذلك في بيان صدر عن البلاط السلطاني.

https://sabq.org/V8kCJS

جمعية خيرية تقاضي رجل أعمال

رفعت جمعية خيرية شهيرة بالمنطقة الشرقية دعوى قضائية وشكوى رسمية لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) ضد رجل أعمال؛ اتهمته بارتكاب مخالفات وتجاوزات مالية إبان عضويته في مجلس إدارة الجمعية.

https://sabq.org/369Lh5

"تويتر" يغلق حساب "خامنئي"

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أغلق الحساب الخاص بالمرشد الأعلى للثورة في إيران علي خامنئي.

https://sabq.org/wXYfyq

اعتقال أمريكية هاجمت طالبة سعودية

أعلنت السلطات الأمنية في ولاية أوريغون الأمريكية اعتقالها فتاة أمريكية (23 عامًا) بتهم عدة بعد اعتدائها على طالبة سعودية (24 عامًا) بسبب الحجاب.

وقالت الشرطة إن المتهمة ياسمين رينيه كامبل تهربت من حضور جلسات المحاكمة، وقامت بتغيير مقر إقامتها، وصدر بحقها أمر اعتقال من قِبل المحكمة، وتمكنت الجهات الأمنية مساء يوم الاثنين من إلقاء القبض عليها.

https://sabq.org/3dgRbD

إعادة توقيف حارقة زوجها النائم

كشف المواطن الذي اتهم زوجته بسكب سائل "الأسيت" عليه أثناء نومه، ونشرت "سبق" تفاصيل الحادثة قبل يومين، أن الزوجة أُعيدت للتوقيف للتحقيق في القضية والتهم الموجَّهة لها.

وتفصيلاً، أوضح الزوج أن الحادثة أدت لحروق عميقة وسطحية، وكان سببها خلافات، وأنه ما زال يرقد بسببها في المستشفى.

https://sabq.org/h5BN6V

رحيل "خميس العويران"

انتقل إلى رحمة الله اللاعب السابق خميس العويران بعد معاناة مع المرض نهاية الأسبوع الماضي، ونعته مواقع التواصل.

https://sabq.org/r4wzfv

إيقاف شاعر وصف أهالي إحدى محافظات السعودية بـ"الخيانة"

أكدت مصادر مطلعة أن الجهات الأمنية بمنطقة الرياض أوقفت شاعرًا بعد تداول فيديو مصوَّر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه إلقاء الشاعر قصيدة شعبية في مناسبة عامة، تنطوي على وصف أبناء إحدى المحافظات بالخيانة.

https://sabq.org/3CFwpv

تونس ترفض طلب أنقرة عبور قوتها إلى ليبيا

أعلنت تونس رفضها طلبًا من أنقرة للسماح للقوات التركية بالعبور من تونس إلى ليبيا. وقالت المستشارة الإعلامية للرئاسة التونسية رشيدة النيفر إن بلادها ترفض بشكل قطعي استخدام أي طرف أراضيها للتدخل في الصراع الليبي.

https://sabq.org/zm9DXL

إسدال الستار على قضية "طفل مدرسة جدة المتوفى".. الأب يعفو

أكد علي عسيري، والد الطفل الذي لقي مصرعه إثر مشاجرة في مدرسة بمحافظة جدة قبل أشهر عدة، لـ"سبق" تفاصيل التنازل عن المتسبب في وفاة ابنه، مبينًا أنه تم التنازل والعفو شرعًا.

وقال: "انتهت فصول القضية بتنازلي لوجه الله جل وعلا، وطمعًا فيما عند الله سبحانه وتعالى".

https://sabq.org/BDfhv3

كارثة أستراليا تصل الفضاء

كدليل على حجم الكارثة التي تواجه بلاد الكنغر، وصلت الحرائق المستعرة التي تلتهم مناطق شاسعة في أستراليا إلى الفضاء. وأظهرت صور، التقطتها أقمار صناعية ورواد فضاء، الحرائق وهي تأتي على مناطق في جنوب شرقي البلاد، والدخان يتصاعد إلى السماء.

https://sabq.org/pLDjxH

السفارة الأمريكية بليبيا تدين "التدخل التركي"

انتقدت السفارة الأمريكية في ليبيا تركيا لإرسالها مقاتلين سوريين إلى البلاد، ووصفت ما قامت به أنقرة بالتدخل الأجنبي. وبحسب ما قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، فإن السفارة أصدرت بيانًا، قالت فيه إن هذا التدهور في الأمن يسلط الضوء على مخاطر التدخل الأجنبي في ليبيا، مثل وصول مقاتلين سوريين مدعومين من تركيا، وأيضًا نشر مرتزقة روس.

https://sabq.org/ZWknKV

الثلوج تغطي مرتفعات تبوك

غطت الثلوج مساحات واسعة من مرتفعات مراكز تبوك نهاية الأسبوع الماضي، شملت "اللوز وعلقان والقرى القريبة من الزيتة والحرة ورحيب". وقصد أهالي المنطقة أماكن تساقط الثلوج للاستمتاع بالأجواء الخلابة في مثل هذا الوقت من كل عام.

ووثقت "سبق" صورًا لأماكن تساقط الثلوج في منطقتَي علقان والظهر؛ إذ اكتست الأرض بالبياض، فيما حرص المتنزهون وهواة الطقس على التقاط الصور، وصناعة مجسمات من الثلوج.

https://sabq.org/G2LjgH