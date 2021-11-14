"موجز سبق الأسبوعي": الاحتفاء بذكرى بيعة الملك.. تجنيس أصحاب الكفاءات.. وانطلاق دوري النساء

التحالف يدكُّ مواقع الحوثيين بضربات ليلية ونهارية.. وولي العهد يطمئن على "الكاظمي"

حفل الأسبوع الماضي بالكثير من الأحداث المحلية، التي تصدرها الاحتفاء بالذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين قائدًا للمملكة، وقرار مجلس الوزراء تكليف "الموارد البشرية" بالإشراف على عقود التعاقدات بين الموظفين ومنشآت القطاع الخاص، فضلاً عن القرار السامي بتجنيس أصحاب المهن النادرة، والاتصال الذي أجراه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برئيس الوزراء العراقي الكاظمي للاطمئنان عليه ودعم برامجه، بعد المحاولة الفاشلة لاغتياله.



وكان للشأن الاقتصادي نصيبه في أحداث الأسبوع، التي رصدتها "سبق"، ومن أبرزها مواصلة أسعار النفط ارتفاعها، ورياضيًاً تصدر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، وانطلاق دوري النساء...



وعلى مستوى الحرب في اليمن، أعلن تحالف دعم الشرعية تنفيذ 30 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية في صرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية.. وهنا تفاصيل الرصد كاملاً..



الموارد البشرية

عقد مجلس الوزراء، جلسته عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء. ووافق المجلس على قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل (السعودي/الوافد)، بداية من تسجيل وتوثيق العقد إلى إنهاء العلاقة التعاقدية، بما في ذلك تحديث بيانات المهن والرواتب والمؤهلات والأجور باستمرار، بما يتفق مع التصنيفات المعيارية المعتمدة، وقيام وزارة الخارجية بتطبيق إجراء إصدار تأشيرة دخول بغرض العمل لحاملي تأشيرة العمل لمن لديهم عقود عمل موثقة فقط.

https://sabq.org/R93Cwp



ذكرى البيعة

أصدر مركز القرار للدراسات الإعلامية بمناسبة ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، دراسة جديدة تُعنى بتحليل تفاعلية الحساب الرسمي لخادم الحرمين الشريفين على منصة التدوينات القصيرة "تويتر"، ونشاط واتجاهات هاشتاق (#خادم_الحرمين_الشريفين) الأكثر تصدرًا للترند السعودي بذكرى البيعة كل عام.

وتفصيلاً، ذكرت الدراسة أن أسس العلاقة الوطيدة بين المواطن السعودي وقيادته الرشيدة تتمثل في الحب والاعتزاز والثقة في القيادة والاصطفاف خلفها، وهو الأمر الذي يتضح جليًا من خلال مضامين تغريدات المواطنين في ذكرى البيعة، والتي اشتملت على المدح والثناء، وعرض الإنجازات، إضافة إلى اقتباس مقولات الملك سلمان- أيده الله-، فضلاً عن الاحتفاء والتقدير.

https://sabq.org/sPC8TZ



تجنيس الكفاءات

صدرت الموافقة السامية الكريمة على منح الجنسية السعودية لعددٍ من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة.

ويأتي ذلك، في ضوء الأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يُسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة، تماشيًا مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين.

https://sabq.org/4BhQmM



التوأم المصري

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يصل خلال أيام التوأم السيامي المصري "سلمى وسارة" برفقة والدَيْهما إلى الرياض قادمين من جمهورية مصر العربية الشقيقة؛ لدراسة حالتهما، والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني.

ويعد هذا التوأم هو الحالة رقم (118) التي وردت من (22) دولة حول العالم، جرت دراستها في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم.

https://sabq.org/rgpNFh



الدور الإنساني

عبّر والد التوأم السيامي المصري سارة وسلمى عن فرحته وتقديره للمملكة بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين بعملية الفصل. وثمّن الأب الدور الإنساني لحكومة خادم الحرمين الشريفين التي استجابت لمناشدته لإجراء عملية فصل التوأم بأحد المستشفيات المتخصصة بالمملكة.

وأضاف: أحد أصدقائي اقترح عليّ التوجه للمملكة العربية السعودية؛ حيث إن مستشفى الملك سلمان متخصص في تلك الحالات ويمكنه تقديم المساعدة، وتم التواصل معي من قِبل الأطباء لدراسة الحالة.

https://sabq.org/xsp2wZ



العمل الإرهابي

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا بدولة السيد مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء في جمهورية العراق.

واطمأن ولي العهد خلال الاتصال على صحة رئيس الوزراء العراقي إثر العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف دولته، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، ومؤكدًا وقوف السعودية إلى جانب العراق الشقيق، حكومة وشعبًا، بما يعزز أمنه واستقراره. ومن جهة أخرى، عبَّر رئيس الوزراء العراقي -من جهته- عن الشكر لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية النبيلة التي تعكس متانة العلاقة الثنائية بين البلدين الشقيقين.

https://sabq.org/q3hJcX



القدرات الصناعية

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة PIF- إطلاق منشأة تحمل اسم "شركة سامي للمواد المُركَّبة المحدودة" SAMI Composites LLC، لتصنيع وإنتاج الأجزاء المُركَّبة للتركيبات الفرعية الهيكلية الخاصة بالطائرات، إسهامًا منها في تعزيز القدرات الصناعية للمملكة في مجال الصناعات الجوية والدفاعية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد بن عقيل الخطيب: "في إطار التزامنا بدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، فإن تركيزنا في الشركة ينصب على تطوير القدرات السعودية في مجال الطيران والدفاع؛ حيث تمثل المنشأة الجديدة لتصنيع المواد المُركَّبة للطائرات خطوة رئيسة باتجاه تحقيق هذه المهمة.

https://sabq.org/H7f8L3



ارتفاع النفط

ارتفعت أسعار النفط هامشيًا خلال تعاملات الخميس قبل صدور تقرير الإنتاج لدى "أوبك" عن أكتوبر، وبعدما سجلت تراجعًا حادًا عند تسوية تعاملات الأربعاء الماضي.

كما تسببت بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي أظهرت ارتفاعه لأعلى مستوى منذ ديسمبر 1990 في أكتوبر بفعل ارتفاع أسعار الوقود؛ في إثارة مخاوف المستثمرين بشأن إمكانية اتجاه الولايات المتحدة نحو السحب من المخزون الاستراتيجي من الخام لخفض الأسعار.

https://sabq.org/5XjVZx



القدرات النفطية

توقّع الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو، أمين الناصر؛ أن يرتفع الطلب على النفط إلى ما يزيد على 100 مليون برميل يوميًا في العام المقبل.

قال الناصر؛ في منتدى “نيكاي” للإدارة العالمي، إنَّ الطلب على النفط والغاز سيبقى متينًا لعقد من الزمن، متوقِّعًا أن يكون التحوّل في سوق الطاقة (إلى مصادر غير أحفورية) أبطأ مما يظن كثيرون، وفقًا لوكالة بلومبرج. وأكد الناصر؛ أن “أرامكو” واثقة من تحقيقها الحياد الكربوني في 2050، مشيرًا إلى أن الشركة تتباحث مع اليابان وكوريا الجنوبية لبيعهما الهيدروجين الأزرق.

https://sabq.org/gwHn8C



17 آلية عسكرية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 29 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا بالجوبة والكسارة خلال 24 ساعة. وأكد "التحالف" أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 17 آلية عسكرية للحوثي وخسائر بشرية تجاوزت 138 إرهابيًا.

https://sabq.org/Vd4CGK



اتفاق ستوكهولم

أعلنت قيادة التحالف عن تدمير زورق مفخخ مقابل الحديدة تم تجهيزه لتنفيذ عملية هجوم وشيك.

وقالت: ميليشيا الحوثي مستمرة بانتهاك اتفاق ستوكهولم، ووقف إطلاق النار في الحديدة.

https://sabq.org/YXf7Kp



تدمير 17 آلية

أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن التحالف نفّذ (42) عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا في صرواح والبيضاء خلال الساعات 24 الماضية. وأكد التحالف أن عمليات الاستهداف شملت تدمير (17) من الآليات العسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت (186) عنصرًا إرهابيًا.

https://sabq.org/gXhKND



تخزين أسلحة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 30 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية في صرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأكد "التحالف" أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 22 من الآليات العسكرية، وموقع تخزين أسلحة وذخائر، والقضاء على 110 عناصر إرهابية.

https://sabq.org/nvMV9Y



دفاع جوي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ عملية استهداف لمنظومة دفاع جوي للميليشيات الحوثية جنوب مأرب.

https://sabq.org/qFS8c3



ضربات جوية

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف نفَّذت ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعدة. وتفصيلاً، أوضح العميد "المالكي" أن الأهداف شملت مواقع للصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة، ومخازن أسلحة. وحققت الضربات أهدافها لتحييد الهجمات العابرة للحدود، ومحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

https://sabq.org/4PGnLg



آليات عسكرية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ "22" عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية في صرواح والبيضاء خلال الساعات الـ24 الماضية. وأكد "التحالف": أن عمليات الاستهداف شملت تدمير "14" من الآليات العسكرية والقضاء على "125" عنصرًا إرهابيًا.

https://sabq.org/szvwSb



105 إرهابيين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 21 عملية استهداف لآليات وعناصر حوثية في صرواح والبيضا في مأرب. وكشف "التحالف" أن هذه العمليات أسفرت عن مقتل 105 إرهابيين، وتدمير 13 آلية عسكرية حوثية، وذلك خلال 24 ساعة.

يُشار إلى أن الاشتباكات متواصلة على جبهات مأرب، مع استمرار الضربات الجوية. فيما نجحت قوات الجيش في إحباط عمليات تسلل للحوثيين.

https://sabq.org/PBjTgN



إصابات كورونا

أكد استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة عبدالله بن مفرح عسيري، أن الوضع العام لكوفيد في العالم مستقر مع انخفاضٍ طفيفٍ في أعداد المصابين.

وأضاف عسيري، في تغريدة عبر حسابه بتويتر، أن الاستثناء الوحيد من حالة الاستقرار، هو الإقليم الأوروبي الذي شهد زيادة بنسبة ٧ % في الإصابات الجديدة مقارنة بالأسبوع السابق.

https://sabq.org/WBQhFn



جائزة السعودية

شهد الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، بالواجهة البحرية لكورنيش جدة، انطلاق العروض الحية لفريق "ريد بل ريسينغ"، بحضور الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية رئيس مجلس إدارة شركة رياضة المحركات السعودية؛ وذلك ضمن استعدادات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لتنظيم الحدث الرياضي والترفيهي الأضخم في تاريخ السعودية "سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1"، الذي تحتضنه حلبة كورنيش جدة خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل.

https://sabq.org/9QTPhZ



النصر والهلال

أوقعت قرعة مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2021-2022، حامل اللقب الفيصلي 2021 في مواجهة الأهلي، فيما يواجه النصر نظيره الاتفاق، ويلتقي الهلال نظيره الرائد، ولقاء مثير يجمع الاتحاد والفتح. وأُجريت مراسم القرعة، في العاصمة الرياض، (وجاءت بالتزامن على مرور7 سنوات على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم)، بحضور ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

https://sabq.org/xTgSXr



صدارة المجموعة

عزّز المنتخب السعودي صدارته للمجموعة الثانية بعدما فرض التعادل السلبي على مضيفه المنتخب الأسترالي على "ملعب كومبانك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022. بهذه النتيجة قطع المنتخب السعودي خطوة كبيرة نحو التأهل إلى المونديال للمرة السادسة بتاريخه، بعدما حافظ على فارق النقاط الثلاث مع أقرب مطارديه؛ إذ رفع رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة، كما رفع المنتخب الأسترالي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني.

https://sabq.org/6Svh73



الدوري النسائي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن إطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات، في خطوة تأتي ضمن الخُطّة الزمنية التي وضعها الاتحاد في إطار برنامج دعم كرة القدم النسائية منذ عام 2017.

وسيُقام الدّوري الذي سينطلق في الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري على مرحلتين من خلال دوري المناطق في مرحلته الأولى بمشاركة 16 فريقًا، وستُقام مبارياته في 3 مدن "الرياض، جدة، الدمام" بوجود 6 فرق من كل منطقة "باستثناء الدمام أربعة فرق" للعب بنظام الدوري من دورين.

https://sabq.org/9DGQJn