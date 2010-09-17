أسبوع رياضي حافل بالأحداث الرياضية.. تعرَّف عليها

نعم، كان الأسبوع الماضي أسبوعاً مزدحماً للغاية بالأحداث الرياضية، التي شغلت الرأي العام السعودي والعالمي، الإثارة والتشويق كانت أبرز سماته، التي تجسّدت بتجاوز ممثلي الكرة السعودية في دوري أبطال آسيا عقبة دوري الثمن نهائي وعودة ليالي دوري أبطال أوروبا.
على الصعيد المحلي، تأهُّل قطبي الكرة السعودية الهلال والنصر إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021م، كان الحدث الأبرز، الذي استولى على اهتمام الصحافة المحلية والقارية.
أما على الصعيد العالمي، وكما العادة في المواجهات الأخيرة، سيطر بايرن على مجريات اللقاء لعباً ونتيجة، وفاز على برشلونة بنتيجة كبيرة، لا تقل عنه أهمية الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ مع ناديه الجديد القديم وتسجيله ثنائية قادت مانشستر يونايتد إلى فوز كبير على نيوكاسل.
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية وربما لم تتح لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى، حيث كانت "سبق " تغطي ما يجري، لذلك نسهّل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل، ونضعها في تقرير واحد هنا.
الأخضر يرتقي خمس مراتب في تصنيف "فيفا" عن شهر سبتمبر
نعم، كان الأسبوع الماضي أسبوعاً مزدحماً للغاية بالأحداث الرياضية، التي شغلت الرأي العام السعودي والعالمي، الإثارة والتشويق كانت أبرز سماته، التي تجسّدت بتجاوز ممثلي الكرة السعودية في دوري أبطال آسيا عقبة دوري الثمن نهائي وعودة ليالي دوري أبطال أوروبا.
على الصعيد المحلي، تأهُّل قطبي الكرة السعودية الهلال والنصر إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021م، كان الحدث الأبرز، الذي استولى على اهتمام الصحافة المحلية والقارية.
أما على الصعيد العالمي، وكما العادة في المواجهات الأخيرة، سيطر بايرن على مجريات اللقاء لعباً ونتيجة، وفاز على برشلونة بنتيجة كبيرة، لا تقل عنه أهمية الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ مع ناديه الجديد القديم وتسجيله ثنائية قادت مانشستر يونايتد إلى فوز كبير على نيوكاسل.
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية وربما لم تتح لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى، حيث كانت "سبق " تغطي ما يجري، لذلك نسهّل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل، ونضعها في تقرير واحد هنا.
الأخضر يرتقي خمس مراتب في تصنيف "فيفا" عن شهر سبتمبر
نعم، كان الأسبوع الماضي أسبوعاً مزدحماً للغاية بالأحداث الرياضية، التي شغلت الرأي العام السعودي والعالمي، الإثارة والتشويق كانت أبرز سماته، التي تجسّدت بتجاوز ممثلي الكرة السعودية في دوري أبطال آسيا عقبة دوري الثمن نهائي وعودة ليالي دوري أبطال أوروبا.
على الصعيد المحلي، تأهُّل قطبي الكرة السعودية الهلال والنصر إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021م، كان الحدث الأبرز، الذي استولى على اهتمام الصحافة المحلية والقارية.
أما على الصعيد العالمي، وكما العادة في المواجهات الأخيرة، سيطر بايرن على مجريات اللقاء لعباً ونتيجة، وفاز على برشلونة بنتيجة كبيرة، لا تقل عنه أهمية الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ مع ناديه الجديد القديم وتسجيله ثنائية قادت مانشستر يونايتد إلى فوز كبير على نيوكاسل.
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية وربما لم تتح لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى، حيث كانت "سبق " تغطي ما يجري، لذلك نسهّل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل، ونضعها في تقرير واحد هنا.
الأخضر يرتقي خمس مراتب في تصنيف "فيفا" عن شهر سبتمبر