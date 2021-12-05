موجز "سبق": ولي العهد يلتقي "ماكرون".. والجرعة التنشيطية شرط التحصين.. ولا تسافر إلى هذه الدول

واصلت "سبق" طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة. وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث، كان أبرزها إعلان وزارة الداخلية إلزامية الحصول على الجرعة التنشيطية (المعززة) من لقاحات كورونا لمن مضى على تلقيه الجرعة الثانية 8 شهور أو أكثر، فيما أعلنت وزارة الصحة عن رصد أول حالة لإصابة بالسلالة المتحورة "omicron" من الفيروس في المملكة، لمواطنٍ قادمٍ من إحدى دول شمال إفريقيا. كما شهدت جدة حدثين، حيث التقى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في قصر السلام، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته إلى السعودية، فيما انطلقت منافسات جائزة السعودية الكبرى فورمولا 1 على ضفاف البحر الأحمر الساحر. وفي السطور الآتية موجز لأبرز أحداث الأسبوع الماضي: ولي العهد يستقبل الرئيس الفرنسي استقبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في قصر السلام بجدة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات السعودية الفرنسية، ومجالات الشراكة القائمة بين البلدين، إضافةً إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره وفق رؤية المملكة 2030. لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/cvy8Kd https://sabq.org/7g6LhT https://sabq.org/Z9JxCy الجرعة التنشيطية شرط للتحصين صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه بدايةً من 29 جمادى الآخرة 1443 هـ الموافق 1 فبراير 2022م، سيتم اعتبار تلقي الجرعة التنشيطية شرطًا لاستمرار ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا)، لكل من مضى 8 أشهر، أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عامًا فأكبر. لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/4zWmGc تعليق السفر من وإلى هذه الدول صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم مؤقتًا من بعض الدول إلى المملكة، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن ظهور سلالة متحورة من فيروس كورونا (كوفيد-19) -(أوميكرون) "Omicron" في عددٍ من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى، فقد تقرر تعليق الرحلات الجوية القادمة من دول (جمهورية مالاوي، جمهورية زامبيا، جمهورية مدغشقر، جمهورية أنغولا، جمهورية سيشل، جمهورية موريشيوس، جمهورية جزر القمر) والمغادرة إليها. لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/qcgSMf تطوير "الجافورة" أعلنت شركة "أرامكو السعودية" عن إطلاق المرحلة الأولى من تطوير حقل الغاز الضخم وغير التقليدي في الجافورة (شرق المملكة)، وهو أكبر حقل غاز غير مصاحب في البلاد. وكشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن مشروع تطوير الحقل لن يكلف ميزانية الدولة أكثر من خمسة إلى ستة مليارات ريال. لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/QZhdVk "أوميكرون" يطرق أبواب السعودية صرّح مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الصحة بأنه تمّ رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة "omicron" من الفيروس في المملكة، لمواطنٍ قادمٍ من إحدى دول شمال إفريقيا، وتمّ إجراء التقصّي الوبائي، وعزل المصاب والمخالطين له، واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة. لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/y7SpVR فورمولا 1 في جدة انطلقت، يوم الجمعة، الجولة 21 (ما قبل الأخيرة) من سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 لعام 2021م، والتي تُقام للمرة الأولى في المملكة، وذلك على كورنيش جدة وتستمر على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 3 وحتى 5 من شهرِ ديسمبر الجاري. لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/JFV2dr أرقام استثنائية لموسم الرياض حقَّق موسم الرياض 2021 خلال شهر أرقامًا استثنائية غير مسبوقة، إذ تجاوز عدد الحضور 4.5 مليون زائر، بينهم مواطنون ومقيمون وسياح من داخل المملكة وخارجها، سواء على مستوى الدول العربية أو العالمية، فيما بلغ عدد الوظائف التي وفرها أكثر من 122 ألف وظيفة، منها 37 ألف وظيفة مباشرة، و85 ألف وظيفة غير مباشرة. لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/H9CtWY "رنج روفر" تورط مواطن ومقيمة أعلنت شرطة الرياض القبض على مواطن ومقيمة تورّطا في سرقة مركبة من طراز "رنج روفر" من مواطن آخر بعد أن أوهماه بأنهما سيجرّبانها قبل شرائها. لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/xq8CLj "سبق" تتوج بجائزة الصحافة العربية تأكيدًا لريادتها، وريادة الإعلام السعودي، والدعم الذي يحظى به، توجت الصحيفة السعودية الإلكترونية الأولى "سبق"، للمرة الثانية بجائزة الصحافة العربية في دورتها العشرين في فئة الصحافة الذكية، وذلك ضمن حفل الجائزة الذي أُقيم تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في "ساحة الوصل" باكسبو 2020 دبي. لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/7n6zh4 افتتاح كأس العرب انطلقت منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم 2021، والتي تستضيفها قطر بالفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر. وأعلن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر انطلاق النسخة العاشرة من البطولة التي غابت عن الظهور منذ عام 2012. لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/wNm3pS الذهبية السابعة لـ"ميسي" توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي)، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2021، والتي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول الفرنسية" سنويًا للاعبين الأفضل في العالم، وذلك للمرة السابعة في تاريخه. لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/rTHs83

موجز "سبق": ولي العهد يلتقي "ماكرون".. والجرعة التنشيطية شرط التحصين.. ولا تسافر إلى هذه الدول ياسر نجدي سبق 2021-12-05 واصلت "سبق" طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.



وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث، كان أبرزها إعلان وزارة الداخلية إلزامية الحصول على الجرعة التنشيطية (المعززة) من لقاحات كورونا لمن مضى على تلقيه الجرعة الثانية 8 شهور أو أكثر، فيما أعلنت وزارة الصحة عن رصد أول حالة لإصابة بالسلالة المتحورة "omicron" من الفيروس في المملكة، لمواطنٍ قادمٍ من إحدى دول شمال إفريقيا.



كما شهدت جدة حدثين، حيث التقى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في قصر السلام، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته إلى السعودية، فيما انطلقت منافسات جائزة السعودية الكبرى فورمولا 1 على ضفاف البحر الأحمر الساحر.



وفي السطور الآتية موجز لأبرز أحداث الأسبوع الماضي:



ولي العهد يستقبل الرئيس الفرنسي

استقبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في قصر السلام بجدة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات السعودية الفرنسية، ومجالات الشراكة القائمة بين البلدين، إضافةً إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره وفق رؤية المملكة 2030.

لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/cvy8Kd

https://sabq.org/7g6LhT

https://sabq.org/Z9JxCy



الجرعة التنشيطية شرط للتحصين

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه بدايةً من 29 جمادى الآخرة 1443 هـ الموافق 1 فبراير 2022م، سيتم اعتبار تلقي الجرعة التنشيطية شرطًا لاستمرار ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا)، لكل من مضى 8 أشهر، أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عامًا فأكبر.

لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/4zWmGc



تعليق السفر من وإلى هذه الدول

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم مؤقتًا من بعض الدول إلى المملكة، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن ظهور سلالة متحورة من فيروس كورونا (كوفيد-19) -(أوميكرون) "Omicron" في عددٍ من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى، فقد تقرر تعليق الرحلات الجوية القادمة من دول (جمهورية مالاوي، جمهورية زامبيا، جمهورية مدغشقر، جمهورية أنغولا، جمهورية سيشل، جمهورية موريشيوس، جمهورية جزر القمر) والمغادرة إليها.

لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/qcgSMf



تطوير "الجافورة"

أعلنت شركة "أرامكو السعودية" عن إطلاق المرحلة الأولى من تطوير حقل الغاز الضخم وغير التقليدي في الجافورة (شرق المملكة)، وهو أكبر حقل غاز غير مصاحب في البلاد. وكشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن مشروع تطوير الحقل لن يكلف ميزانية الدولة أكثر من خمسة إلى ستة مليارات ريال.

لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/QZhdVk



"أوميكرون" يطرق أبواب السعودية

صرّح مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الصحة بأنه تمّ رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة "omicron" من الفيروس في المملكة، لمواطنٍ قادمٍ من إحدى دول شمال إفريقيا، وتمّ إجراء التقصّي الوبائي، وعزل المصاب والمخالطين له، واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.

لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/y7SpVR



فورمولا 1 في جدة

انطلقت، يوم الجمعة، الجولة 21 (ما قبل الأخيرة) من سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 لعام 2021م، والتي تُقام للمرة الأولى في المملكة، وذلك على كورنيش جدة وتستمر على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 3 وحتى 5 من شهرِ ديسمبر الجاري.

لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/JFV2dr



أرقام استثنائية لموسم الرياض

حقَّق موسم الرياض 2021 خلال شهر أرقامًا استثنائية غير مسبوقة، إذ تجاوز عدد الحضور 4.5 مليون زائر، بينهم مواطنون ومقيمون وسياح من داخل المملكة وخارجها، سواء على مستوى الدول العربية أو العالمية، فيما بلغ عدد الوظائف التي وفرها أكثر من 122 ألف وظيفة، منها 37 ألف وظيفة مباشرة، و85 ألف وظيفة غير مباشرة.

لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/H9CtWY



"رنج روفر" تورط مواطن ومقيمة

أعلنت شرطة الرياض القبض على مواطن ومقيمة تورّطا في سرقة مركبة من طراز "رنج روفر" من مواطن آخر بعد أن أوهماه بأنهما سيجرّبانها قبل شرائها.

لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/xq8CLj



"سبق" تتوج بجائزة الصحافة العربية

تأكيدًا لريادتها، وريادة الإعلام السعودي، والدعم الذي يحظى به، توجت الصحيفة السعودية الإلكترونية الأولى "سبق"، للمرة الثانية بجائزة الصحافة العربية في دورتها العشرين في فئة الصحافة الذكية، وذلك ضمن حفل الجائزة الذي أُقيم تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في "ساحة الوصل" باكسبو 2020 دبي.

لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/7n6zh4



افتتاح كأس العرب

انطلقت منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم 2021، والتي تستضيفها قطر بالفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر. وأعلن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر انطلاق النسخة العاشرة من البطولة التي غابت عن الظهور منذ عام 2012.

لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/wNm3pS



الذهبية السابعة لـ"ميسي"

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي)، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2021، والتي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول الفرنسية" سنويًا للاعبين الأفضل في العالم، وذلك للمرة السابعة في تاريخه.

لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/rTHs83

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443 02:00 AM

موجز "سبق": ولي العهد يلتقي "ماكرون".. والجرعة التنشيطية شرط التحصين.. ولا تسافر إلى هذه الدول انطلاق جائزة السعودية الكبرى فورمولا1 في جدة.. وأرقام استثنائية لموسم الرياض





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واصلت "سبق" طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.



وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث، كان أبرزها إعلان وزارة الداخلية إلزامية الحصول على الجرعة التنشيطية (المعززة) من لقاحات كورونا لمن مضى على تلقيه الجرعة الثانية 8 شهور أو أكثر، فيما أعلنت وزارة الصحة عن رصد أول حالة لإصابة بالسلالة المتحورة "omicron" من الفيروس في المملكة، لمواطنٍ قادمٍ من إحدى دول شمال إفريقيا.



كما شهدت جدة حدثين، حيث التقى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في قصر السلام، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته إلى السعودية، فيما انطلقت منافسات جائزة السعودية الكبرى فورمولا 1 على ضفاف البحر الأحمر الساحر.



وفي السطور الآتية موجز لأبرز أحداث الأسبوع الماضي:



ولي العهد يستقبل الرئيس الفرنسي

استقبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في قصر السلام بجدة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات السعودية الفرنسية، ومجالات الشراكة القائمة بين البلدين، إضافةً إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره وفق رؤية المملكة 2030.

لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/cvy8Kd

https://sabq.org/7g6LhT

https://sabq.org/Z9JxCy



الجرعة التنشيطية شرط للتحصين

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه بدايةً من 29 جمادى الآخرة 1443 هـ الموافق 1 فبراير 2022م، سيتم اعتبار تلقي الجرعة التنشيطية شرطًا لاستمرار ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا)، لكل من مضى 8 أشهر، أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عامًا فأكبر.

لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/4zWmGc



تعليق السفر من وإلى هذه الدول

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم مؤقتًا من بعض الدول إلى المملكة، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن ظهور سلالة متحورة من فيروس كورونا (كوفيد-19) -(أوميكرون) "Omicron" في عددٍ من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى، فقد تقرر تعليق الرحلات الجوية القادمة من دول (جمهورية مالاوي، جمهورية زامبيا، جمهورية مدغشقر، جمهورية أنغولا، جمهورية سيشل، جمهورية موريشيوس، جمهورية جزر القمر) والمغادرة إليها.

لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/qcgSMf



تطوير "الجافورة"

أعلنت شركة "أرامكو السعودية" عن إطلاق المرحلة الأولى من تطوير حقل الغاز الضخم وغير التقليدي في الجافورة (شرق المملكة)، وهو أكبر حقل غاز غير مصاحب في البلاد. وكشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن مشروع تطوير الحقل لن يكلف ميزانية الدولة أكثر من خمسة إلى ستة مليارات ريال.

لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/QZhdVk



"أوميكرون" يطرق أبواب السعودية

صرّح مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الصحة بأنه تمّ رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة "omicron" من الفيروس في المملكة، لمواطنٍ قادمٍ من إحدى دول شمال إفريقيا، وتمّ إجراء التقصّي الوبائي، وعزل المصاب والمخالطين له، واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.

لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/y7SpVR



فورمولا 1 في جدة

انطلقت، يوم الجمعة، الجولة 21 (ما قبل الأخيرة) من سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 لعام 2021م، والتي تُقام للمرة الأولى في المملكة، وذلك على كورنيش جدة وتستمر على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 3 وحتى 5 من شهرِ ديسمبر الجاري.

لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/JFV2dr



أرقام استثنائية لموسم الرياض

حقَّق موسم الرياض 2021 خلال شهر أرقامًا استثنائية غير مسبوقة، إذ تجاوز عدد الحضور 4.5 مليون زائر، بينهم مواطنون ومقيمون وسياح من داخل المملكة وخارجها، سواء على مستوى الدول العربية أو العالمية، فيما بلغ عدد الوظائف التي وفرها أكثر من 122 ألف وظيفة، منها 37 ألف وظيفة مباشرة، و85 ألف وظيفة غير مباشرة.

لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/H9CtWY



"رنج روفر" تورط مواطن ومقيمة

أعلنت شرطة الرياض القبض على مواطن ومقيمة تورّطا في سرقة مركبة من طراز "رنج روفر" من مواطن آخر بعد أن أوهماه بأنهما سيجرّبانها قبل شرائها.

لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/xq8CLj



"سبق" تتوج بجائزة الصحافة العربية

تأكيدًا لريادتها، وريادة الإعلام السعودي، والدعم الذي يحظى به، توجت الصحيفة السعودية الإلكترونية الأولى "سبق"، للمرة الثانية بجائزة الصحافة العربية في دورتها العشرين في فئة الصحافة الذكية، وذلك ضمن حفل الجائزة الذي أُقيم تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في "ساحة الوصل" باكسبو 2020 دبي.

لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/7n6zh4



افتتاح كأس العرب

انطلقت منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم 2021، والتي تستضيفها قطر بالفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر. وأعلن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر انطلاق النسخة العاشرة من البطولة التي غابت عن الظهور منذ عام 2012.

لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/wNm3pS



الذهبية السابعة لـ"ميسي"

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي)، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2021، والتي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول الفرنسية" سنويًا للاعبين الأفضل في العالم، وذلك للمرة السابعة في تاريخه.

لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/rTHs83