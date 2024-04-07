موجز "سبق" الأسبوعي: تخفيض نصف المخالفات المرورية المتراكمة.. وإحباط تهريب مليون حبة كبتاجون

بمواكبتها اللصيقة للأحداث وتطوراتها، نقلت صحيفة "سبق" إلى قرائها ومتابعيها كل ما تمخض عنه الأسبوع الماضي من أحداث مهمة ومن بينها، إعلان وزارة الداخلية تخفيض سداد 50 % من المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها والمسجلة عليهم قبل 18 / 4 / 2024م، وإحباط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء ضباء محاولة تهريب أكثر من مليون حبة كبتاجون مخبأة في إرسالية شمام، وانخفاض معدل البطالة بين السعوديين في القطاع الخاص، إلى 7.7 % كأدنى مستوى تاريخي له، وبدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار قصر العمل في توصيل الطلبات على السعوديين.
ومن الأحداث المهمة، التي شهدها الأسبوع الماضي ونقلتها "سبق" لقرائها ومتابعيها، اعتماد تسجيل وتوثيق 70 موقعًا أثريًا جديدًا في السجل الوطني للآثار، وتسجيل صناعة إدارة الأصول مستويات قياسية وارتفاعات تاريخية غير مسبوقة وصلت إلى أكثر من 4.2 مليار ريال بنهاية عام 2023، وتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارًا يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في قطاع غزة، وحلول المنتخب السعودي لكرة القدم في المركز السادس آسيويًا في تصنيف "الفيفا" الجديد للمنتخبات لشهر إبريل 2024.
استهل الأسبوع أحداثه المهمة، الأحد، بإحباط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء ضباء محاولة تهريب (1,001,131) حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ، وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مخبأة داخل إرسالية شمام، وذلك بإخفاء الحبوب في تجويف ثمار الشمام، وتغليفها، فيما كشفت نشرة سوق العمل للربع الرابع من العام 2023، عن مؤشرات إيجابية، تصدرها انخفاض معدل البطالة بين السعوديين في القطاع الخاص, ليصل عند 7.7 % كأدنى مستوى تاريخي له، بالإضافة إلى نزول تاريخي غير مسبوق لمعدل البطالة بين السعوديات.
وبدأ، الاثنين، تطبيق المرحلة الأولى من قرار قصر العمل في توصيل الطلبات على السعوديين، وإلزام غير السعوديين بالعمل في تطبيقات التوصيل المرخصة، واعتماد زي موحد لهم، وإلزام التطبيقات بتفعيل خاصية التحقق من هوية السائقين، فيما اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ بخسارة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية، وقال "أردوغان"؛ في كلمة بمقر الحزب في أنقرة: "مع الأسف لم نحصل على النتائج المرجوة والمأمولة في اختبار الانتخابات المحلية، لكن سنحترم إرادة الشعب التركي".
ووافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جلسته، الثلاثاء، على 18 قرارًا منها، تحمل الدولة عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار، ما يأتي: (رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص)، وذلك لمدة أربع سنوات من تاريخ التصحيح، وفيما استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي بقصر السلام، السيد بيدرو سانشيث رئيس وزراء مملكة إسبانيا، أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة لاستهداف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مُعبِّرة عن رفض المملكة القاطع لاستهداف المنشآت الدبلوماسية لأي مبرر كان.
وأعلنت هيئة التراث، الأربعاء، اعتماد تسجيل وتوثيق 70 موقعًا أثريًا جديدًا في السجل الوطني للآثار؛ ليصبح عدد المواقع المسجلة 8917 موقعًا أثريًا في مختلف مناطق المملكة، تُمثل في مجملها إرثًا وطنيًا يعكس الثراء التاريخي والثقافي للمملكة، فيما سجلت صناعة إدارة الأصول مستويات قياسية وارتفاعات تاريخية غير مسبوقة ألقت بظلالها على إيرادات مؤسسات السوق المالية (من نشاط إدارة الأصول) لتصل إلى أكثر من 4.2 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2023م وبنسبة نمو بلغت 58.6 % عن إيرادات عام 2019م والتي بلغت حينذاك 2.7 مليار ريال.
وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعلنت وزارة الداخلية تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره 50 % من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها قبل تاريخ 9 / 10 / 1445هـ الموافق 18 / 4 / 2024م، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، فيما كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، عن التصنيف الجديد للمنتخبات خلال شهر إبريل 2024؛ حيث احتل المنتخب السعودي لكرة القدم المركز السادس آسيويًا؛ فيما تصدرت الأرجنتين وتلتها فرنسا في الترتيب العالمي، واستمر المنتخب السعودي في المركز 53 منذ آخر تصنيف لـ"فيفا"، برصيد 1443.53 نقطة، عقب خوضه التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، قرارًا يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في غزة، وطالب بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل؛ بسبب الحرب في قطاع غزة، فيما أدى جموع المصلين في المسجد الحرام صلاة العشاء والتراويح ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك تحريًا لليلة القدر في أجواء روحانية تحفها السكينة ويسودها الأمن والأمان.
ودعت المحكمة العليا، السبت، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال، مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1445هـ - حسب تقويم أم القرى- الموافق 8 /4 / 2024م، بينما أكدت النيابة العامة حظر حمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة أو المناسبات، مبيّنة أن إطلاق النار في الأماكن العامة أو الأفراح أو المناسبات جريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، طبقًا لقرار النائب العام رقم 1 وتاريخ 1 / 1 / 1442هـ.