موجز "سبق" الأسبوعي: تخفيض نصف المخالفات المرورية المتراكمة.. وإحباط تهريب مليون حبة كبتاجون

ووافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جلسته، الثلاثاء، على 18 قرارًا منها، تحمل الدولة عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار، ما يأتي: (رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص)، وذلك لمدة أربع سنوات من تاريخ التصحيح، وفيما استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي بقصر السلام، السيد بيدرو سانشيث رئيس وزراء مملكة إسبانيا، أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة لاستهداف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مُعبِّرة عن رفض المملكة القاطع لاستهداف المنشآت الدبلوماسية لأي مبرر كان.