موجز "سبق" الأسبوعي: استقبال ولي العهد.. وترحيب السعودية بفتح معبر "أدري".. "ووقاية" لم ترصد أية حالات عن جدري القردة

نشرت صحيفة "سبق" خلال الأسبوع الماضي مجموعة من الأخبار والتقارير المهمة التي غطت جوانب مختلفة على الصعيدَيْن المحلي والدولي، أبرزها استقبال ولي العهد أصحاب السمو الأمراء والفضيلة العلماء والمعالي، وجمعًا من المواطنين، وترحيب السعودية بقرار رئيس مجلس السيادة بتكليف مفوضية العون الإنساني بفتح معبر أدري؛ لإيصال المساعدات الإنسانية لمدينة الفاشر.
ووسط إعلان "الصحة العالمية" تفشي "جدري القردة" بالكونغو، وأماكن أخرى في إفريقيا، أكدت "وقاية" أنه لم يتم رصد فيروس "جدري القردة Mpox - النمط الأول" بالسعودية حتى الآن.
واستعرضت الصحيفة القبض على ضابط برتبة عقيد متقاعد من رئاسة أمن الدولة لحظة استلامه شيكًا بمبلغ 30 مليون ريال من أصل مبلغ 100 مليون ريال متفق عليه.
فإلى تفاصيل أبرز ما نُشر: