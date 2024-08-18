موجز "سبق" الأسبوعي: استقبال ولي العهد.. وترحيب السعودية بفتح معبر "أدري".. "ووقاية" لم ترصد أية حالات عن جدري القردة

نشرت صحيفة "سبق" خلال الأسبوع الماضي مجموعة من الأخبار والتقارير المهمة التي غطت جوانب مختلفة على الصعيدَيْن المحلي والدولي، أبرزها استقبال ولي العهد أصحاب السمو الأمراء والفضيلة العلماء والمعالي، وجمعًا من المواطنين، وترحيب السعودية بقرار رئيس مجلس السيادة بتكليف مفوضية العون الإنساني بفتح معبر أدري؛ لإيصال المساعدات الإنسانية لمدينة الفاشر.