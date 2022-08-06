موجز "سبق" الأسبوعي: ترحيب بـ"هدنة اليمن".. وميزانية مبشرة.. وتفاصيل حزينة لحادث "النمسا"

تربعت الكثير من الموضوعات على منصة النقاشات الطويلة خلال الأسبوع الماضي، وحصدت أحداثه على متابعة واسعة في أوساط القراء وحرصت "سبق" على نقل كل تفاصيل تلك الأحداث وكانت أبرزها ما يلي:
أعربت وزارة الخارجية، عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتمديد الهدنة في الجمهورية اليمنية الشقيقة لشهرين إضافيين، والتشديد على أهمية فتح المعابر الإنسانية في تعز.
أعلنت وزارة المالية، الأرقام الفعلية للميزانية في الربع الثاني، والتي كشفت تحقيق إيرادات تجاوزت 370.3 مليار ريال، شملت إيرادات نفطية تجاوزت 250 مليار ريال.
بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في إزالة الحواجز الوقائية المحيطة بالكعبة المشرفة.
أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، أنه تم دفع الإيجار لما يزيد على 14 ألف أسرة من سكان الأحياء العشوائية بقيمة تتجاوز 243 مليون ريال؛ وذلك منذ بدء المشروع في أكتوبر الماضي وحتى اليوم.
فُجعت سيدة سعودية بوفاة زوجها وطفلها أمام ناظريها هي وطفليها؛ وذلك بعد اصطدام قطار بمركبة العائلة قبل مغرب أمس الأول الأربعاء في مدينة سانت يوهان جنوب غربي جمهورية النمسا.
أعلنت هيئة الإعلام المرئي والمسموع خدمة "موثوق"، التي تتيح تسجيل الأفراد لترخيص تقديم الإعلانات على مواقع التواصل الاجتمـاعي. وأكدت الهيئة أن الترخيص يُعد إلزاميًّا لمزاولة الإعلانات للأفراد.
نفى مصدر مسؤول في وزارة النقل صحة ما يتم تداوله في بعض المنصات الإعلامية عن فرض رسوم على الطرق خلال العام القادم.
وقال: وما تم بثه إعلاميًّا في إحدى القنوات التلفزيونية لم يستند إلى أي مصدر رسمي.
أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية اليوم تقدُّمها بطلب للمجلس الأولمبي الآسيوي، أبدت من خلاله رغبة السعودية باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029 في "تروجينا" بنيوم، التي أعلنها صاحب السمو الملكي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة نيوم، في 3 مارس 2022.
تُشير أحدث التنبؤات الجوية المُستخرجة من نواتج ما يُسمى بالمُحاكاة الحاسوبية، إلى استمرار مُتوقع في الاضطرابات الجوية على أجزاء واسعة من غرب وشمال غرب المملكة السعودية خلال الأيام القادمة؛ حيثُ تسود رياح الشرقيات خلال أشهر الصيف، ونتيجة لسيطرة تلك الرياح فإن السحب الرعدية التي تتشكل على المرتفعات مع ساعات الظهر والعصر، تندفع نحو الغرب "بِخلاف أشهر الخريف والشتاء"، وبذلك يشمل تأثيرها التهامة وبعض السواحل بِحدة مُتفاوتة من يوم إلى آخر على غِرار الأيام القليلة الماضية.
أعلنت إدارة نادي الاتحاد أنها بدأت الخطوات القانونية الكفيلة بالمحافظة على حقوق النادي ومنسوبيه في مقاضاة جميع مَنْ تسبَّب في الإضرار بنادي الاتحاد من أشخاص داخل وخارج المنظومة الرياضية، مشيرة إلى أنها ستواصل تحركاتها القانونية لآخر درجات التقاضي المتاحة أمام الجهات الرياضية وغير الرياضية بشقيها الجنائي والمدني.