موجز "سبق" الأسبوعي: ترحيب بـ"هدنة اليمن".. وميزانية مبشرة.. وتفاصيل حزينة لحادث "النمسا"

نفى مصدر مسؤول في وزارة النقل صحة ما يتم تداوله في بعض المنصات الإعلامية عن فرض رسوم على الطرق خلال العام القادم.

وقال: وما تم بثه إعلاميًّا في إحدى القنوات التلفزيونية لم يستند إلى أي مصدر رسمي.