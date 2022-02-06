موجز "سبق" الأسبوعي: "ولي العهد" يوجِّه بإقامة LEAP سنويًّا.. و"الأخضر" يتعثر.. و"البلطان" يُبهر

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث المحلية والدولية، تصدرها: اتخاذ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عددًا من القرارات، وتوجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإقامة مؤتمر LEAP سنويًا. كما شهد الأسبوع أحداثًا رياضية، منها تعثر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مشوار التأهل إلى مونديال قطر المقبل أمام اليابان، ودفاع خالد البلطان رئيس نادي الشباب عن سياسته في إدارة النادي. وإلى جانب ما سبق، شهد الأسبوع أحداثًا أخرى، من بينها الوضع الوبائي لمستجدات فيروس كورونا، ورصد كامل لقضايا الفساد التي حققت فيها النيابة العامة في فترة سابقة. وهنا رصد لأهم الأحداث: تمكين "السياحة" وافق مجلس الوزراء على تمكين وزارة السياحة من ضبط المخالفات في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية ذات الصلة باختصاصاتها، كما وافق على اعتماد الحسابين الختاميين لصندوق التنمية العقارية والهيئة العامة للصناعات العسكرية لعامين ماليين سابقين. https://sabq.org/Ptj5gM "LEAP" سنويًا أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع توجيهًا بإقامة مؤتمر LEAP سنويًا. وجاء هذا التوجيه عقب النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر في نسخته الحالية. وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله عامر السواحة، عبر حسابه على موقع "تويتر": "بعد النجاح الساحق لمؤتمر ليب بدعم وتوجيه من سمو سيدي ولي العهد الذي جعل المملكة العاصمة التقنية والرقمية للمنطقة من دون منازع، وجّه سمو سيدي -أدام الله عزه- بأن يكون مؤتمر ليب مؤتمرًا سنويًا". https://sabq.org/Bg9X3S يوسف المنتشري إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصول الطفل يزن قادمًا من أستراليا، وجد الطفل "يوسف المنتشري" يروي لـ"الإخبارية" قصة ما حدث للطفل. https://sabq.org/WqGRwv مهرجان الإبل نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، بالصياهد الجنوبية للدهناء. وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مقر المهرجان، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز. https://sabq.org/cVsnMT عملية التطهير أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ألوية اليمن السعيد بدأت تطهير مدينة حرض من آلاف الألغام الحوثية. وقال "التحالف": إن العمليات الإنسانية والمساعدات بالمناطق المحررة ستنطلق بعد عمليات التطهير. وطالب "التحالف" المدنيين بالتريث للعودة لمنازلهم بمدينة حرض حرصًا على سلامتهم. https://sabq.org/dLTjwb الوضع الوبائي صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه وفقًا للمتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليًا وعالميًا ومتابعة ما يتعلق بأي مخاطر وبائية، وبناءً على ما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19) والمستجدات بهذا الخصوص، ولغرض الحفاظ على الصحة العامة؛ فقد تقرر ما يلي: أولاً- يشترط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمن أمضى (ثلاثة) أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويُستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من (16) عامًا، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا). ثانيًا- إلزام جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنون -بغض النظر عن حالة تحصينهم- بتقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا. https://sabq.org/b7Njyt ضد الميليشيات أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 16 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب وحجة خلال 24 ساعة. وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات في مأرب وحجة دمرت 9 آليات للميليشيات الحوثية وخسائر بشرية. https://sabq.org/8wbgh6 ميليشيا الحوثي سلّط تقريرٌ دوري صادر عن لجنة من خبراء الأمم المتحدة المعنيين باليمن، الضوء على انتهاكات الحوثيين المتواصلة للحظر الذي تفرضه المنظمة الدولية على الأسلحة. وكشف التقرير المكوّن من 300 صفحة، وقدّم لمجلس الأمن الدولي، أن الحوثيين المدعومين من إيران ما زالوا يجندون الأطفال للقتال في الحرب المستمرة منذ سبعة أعوام، وأن الجماعة الإرهابية تستخدم شبكةً معقدةً من الوسطاء الدوليين للحصول على مكونات أساسية لأنظمة الأسلحة الخاصة بهم. https://sabq.org/nGBzts الجرائم الكبيرة ‏‎قالت النيابة العامة: إنه تُحظر أي ممارسات تنطوي على الغش في الأجهزة أو المستلزمات الطبية أو عبوات أو أغلفة أي من ذلك، وتُعد هذه الممارسات والسلوكيات من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وتفصيلاً: عرّفت النيابة العامة الجهاز الطبي بأنه: كل آلة أو أداة أو جهاز تطبيق أو جهاز زراعة أو كواشف مخبرية أو مواد معايرة مخبرية أو برامج أو مواد تشغيل للأجهزة الطبية، أو أي أداة شبيهة أو ذات علاقة صنعت وحدها أو مع أجهزة أخرى؛ تستخدم في تشخيص الأمراض أو الإصابات أو الوقاية منها أو مراقبتها أو التحكم فيها أو علاجها أو تخفيفها أو تسكينها أو التعويض عن الإصابات. https://sabq.org/LHgRKJ الأولمبية الشتوية تشارك المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022" التي ستُقام في العاصمة الصينية بكين خلال المدة من 4 إلى 20 فبراير الجاري. وتأهل 3 لاعبين للمشاركة هم (فائق عابدي، وسلمان الهويش، وراكان رضا) بعد تحقيقهم النقاط التأهيلية، كأول ثلاثي سعودي خليجي يتأهل للأولمبياد الشتوي، حيث جاء تأهلهم للمرة الأولى في تاريخ المملكة في منافسات مسابقة التزلج على المنحدرات الجبلية 'التزلج الألبي". https://sabq.org/Jg9KVL 634 متهمًا قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، إنها باشرت خلال الشهر الماضي اختصاصاتها ومهامها، حيث نفّذت 4286 جولة رقابية باشرت من خلال التحقيق مع 634 متهمًا في قضايا إدارية وجنائية وإيقاف 234 مواطنًا ومقيمًا، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية؛ منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورُّطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير). وأضافت الهيئة: من الموقوفين موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم). https://sabq.org/NwqvnT "الأخضر" يتعثر تعثر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في محطة اليابان بنتيجة 0/2، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين، على أرض ملعب "سايتاما" في اليابان، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر. وخلال الشوط الأول، خسر الأخضر السعودي خدمات اللاعب عبدالإله المالكي عند الدقيقة 22 بداعي الإصابة، وحل بدلاً عنه عبدالله الخيبري. وتصدى الحارس محمد العويس لكرة يابانية خطرة عند الدقيقة 29 . ومن كرة مرتدة يابانية سريعة أحرز لاعب ليفربول الإنجليزي "مينامين" هدف السبق لبلاده عند الدقيقة 32، من خطأ المدافع علي البليهي في إبعاد الكرة من منطقة الخطر . وفي الشوط الثاني أضاف "الساموراي" الياباني الهدف الثاني من قذيفة لا تصد من قدم "جونيا إيتو" عند الدقيقة 50 . https://sabq.org/Rwb5Ld مساحة البلطان دافع رئيس نادي الشباب عن أدائه في إدارة النادي، وقال إنه حريص على مصلحة ناديه في المقام الأول قبل مصلحة الأندية الأخرى، وأبدى استعداده التام لمواجهة جميع مَن ينتقدون أداءه من جماهير النادي الشبابي.. وقال في الوقت نفسه إنه لا يهتم بالمنتقدين له من خارج النادي، أيًّا كان انتماؤهم. وأكد "البلطان" الذي حل ضيفًا على حساب النادي في "تويتر" في برنامج بعنوان "#مساحة_خالد_البلطان" أمام أكثر من 120 ألف مستمع أنه اتخذ القرارات الصائبة التي تصبُّ في صالح نادي الشباب، ومسيرته الرياضية، سواء في عمليات بيع اللاعبين، أو التعاقد مع آخرين.. مشيرًا إلى أنه استشار متخصصين في كل القرارات التي أقدم عليها، وأيدوه فيما ذهب إليه، مبهرًا المستمعين في قناعاته الفنية والاقتصادية. https://sabq.org/vdQFtV تقدم نوعي احتلّت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية في تصنيف وكالة "بلومبيرغ" لأكثر الدول مرونة في التعامل مع (كوفيد-19) لشهر يناير الحالي، في تقدم نوعي يعكس فاعلية خطط الاستجابة الصحية والاقتصادية التي وضعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين في التعامل مع الجائحة. وافتتحت المملكة العام الجديد (2022م) بالتقدم بنحو 18 مرتبة عن تصنيفها السابق في القائمة التي تقيس مدى استجابة أكبر 53 اقتصادًا في العالم مع الجائحة. https://sabq.org/BJNbtR تملك الأراضي أعاد مجلس الشورى، الأمل مجددًا لمن فاتهم قطار التقدم لمنصة أحكام لإثبات تملك أراضيهم بعد مطالبته لعقارات الدولة بتجديد الفترة لعام آخر والتي انتهت الشهر الماضي. وجاءت المطالبات بالتمديد لعام آخر لأسباب رصدتها "سبق"، من أبرزها منح الفرصة لم يكمل طلبات التملك بعد الرفع بالمتطلبات بجانب عدم تقدم بعضهم للمنصة إما لظروف وإما لجهل بالأمر، بالإضافة إلى مشاكل الورثة والتقسيمات والتداخلات والتي تحتاج إلى فترة زمنية كافية لإنهائها. https://sabq.org/tDYyvN إصابات كورونا قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي إن منحنى إصابات كورونا في المملكة يتجه نحو النزول، وسيتبع ذلك منحنى الحالات الحرجة في العنايات المركزة واشتراط الجرعة التنشيطية من بعد 1 فبراير 2022 ينطبق على الفئة العمرية 18 عامًا فأكثر. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: نستبشر خيرًا في الأيام القادمة بنزول منحنى الإصابات الحرجة في المملكة. https://sabq.org/9sxYqC تصنيف المخالفات أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إعادة تصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة بضريبة القيمة المضافة المرتبطة بالمخالفات الميدانية التي تنتج عن عدم التزام المكلف بواجباته والتزاماته الضريبية، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد 30 يناير 2022م، بحيث تبدأ جميع عقوبات المخالفات الميدانية بتنبيه المنشأة أولاً وتوعية المكلّف وعدم فرض أي غرامات مالية عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، فيما تُفرض الغرامات المالية فقط عند تكرار ارتكاب المخالفة نفسها، مع منح مهلة زمنية قد تصل إلى ثلاثة أشهر من تاريخ إيقاع العقوبة؛ وذلك لضمان تصحيح المخالفة. https://sabq.org/kTfBH4 الطفل ريان تواصلت على قدم وساق، جهود إنقاذ الطفل ريان، خمس سنوات، الذي سقط في ثقب مائي بقرية إغران بالجماعة الترابية تمروت، الواقعة بإقليم شفشاون بالمملكة المغربية. ووفق موقع "هسبريس" قال مصدر من السلطات المحلية: 5 آليات ثقيلة والعشرات من عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية والقوات المساعدة ورجال الدرك، بإشراف من السلطات الإقليمية، تبذل جهودًا حثيثة لإنقاذ الطفل ريان، الذي سقط في ثقب مائي بعمق يصل إلى 32 مترًا. وأضاف: الآليات تقوم بالحفر بالموازاة مع الثقب المائي، موضحًا أن أشغال الحفر وصلت إلى عمق يفوق 19 مترًا من 32 مترًا، حيث يوجد الطفل بعد سقوطه. https://sabq.org/WqvHdY وفاة ريان صدر بيان عن الديوان الملكي المغربي، أكد وفاة الطفل ريان أورام الذي سقط قبل أيام عدة في ثقب مائي بقرية إغران بالجماعة الترابية تمروت، الواقعة بإقليم شفشاون بالمملكة المغربية . وجاء في بلاغ الديوان الملكي المغربي على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر. https://sabq.org/T5VtmR

موجز "سبق" الأسبوعي: "ولي العهد" يوجِّه بإقامة LEAP سنويًّا.. و"الأخضر" يتعثر.. و"البلطان" يُبهر عيسى الحربي سبق 2022-02-06 شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث المحلية والدولية، تصدرها: اتخاذ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عددًا من القرارات، وتوجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإقامة مؤتمر LEAP سنويًا.



كما شهد الأسبوع أحداثًا رياضية، منها تعثر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مشوار التأهل إلى مونديال قطر المقبل أمام اليابان، ودفاع خالد البلطان رئيس نادي الشباب عن سياسته في إدارة النادي.



وإلى جانب ما سبق، شهد الأسبوع أحداثًا أخرى، من بينها الوضع الوبائي لمستجدات فيروس كورونا، ورصد كامل لقضايا الفساد التي حققت فيها النيابة العامة في فترة سابقة. وهنا رصد لأهم الأحداث:



تمكين "السياحة"

وافق مجلس الوزراء على تمكين وزارة السياحة من ضبط المخالفات في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية ذات الصلة باختصاصاتها، كما وافق على اعتماد الحسابين الختاميين لصندوق التنمية العقارية والهيئة العامة للصناعات العسكرية لعامين ماليين سابقين.

https://sabq.org/Ptj5gM



"LEAP" سنويًا

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع توجيهًا بإقامة مؤتمر LEAP سنويًا.

وجاء هذا التوجيه عقب النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر في نسخته الحالية.

وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله عامر السواحة، عبر حسابه على موقع "تويتر": "بعد النجاح الساحق لمؤتمر ليب بدعم وتوجيه من سمو سيدي ولي العهد الذي جعل المملكة العاصمة التقنية والرقمية للمنطقة من دون منازع، وجّه سمو سيدي -أدام الله عزه- بأن يكون مؤتمر ليب مؤتمرًا سنويًا".

https://sabq.org/Bg9X3S



يوسف المنتشري

إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصول الطفل يزن قادمًا من أستراليا، وجد الطفل "يوسف المنتشري" يروي لـ"الإخبارية" قصة ما حدث للطفل.

https://sabq.org/WqGRwv



مهرجان الإبل

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، بالصياهد الجنوبية للدهناء.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مقر المهرجان، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

https://sabq.org/cVsnMT



عملية التطهير

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ألوية اليمن السعيد بدأت تطهير مدينة حرض من آلاف الألغام الحوثية.

وقال "التحالف": إن العمليات الإنسانية والمساعدات بالمناطق المحررة ستنطلق بعد عمليات التطهير.

وطالب "التحالف" المدنيين بالتريث للعودة لمنازلهم بمدينة حرض حرصًا على سلامتهم.

https://sabq.org/dLTjwb



الوضع الوبائي

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه وفقًا للمتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليًا وعالميًا ومتابعة ما يتعلق بأي مخاطر وبائية، وبناءً على ما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19) والمستجدات بهذا الخصوص، ولغرض الحفاظ على الصحة العامة؛ فقد تقرر ما يلي: أولاً- يشترط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمن أمضى (ثلاثة) أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويُستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من (16) عامًا، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثانيًا- إلزام جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنون -بغض النظر عن حالة تحصينهم- بتقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا.

https://sabq.org/b7Njyt



ضد الميليشيات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 16 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب وحجة خلال 24 ساعة.

وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات في مأرب وحجة دمرت 9 آليات للميليشيات الحوثية وخسائر بشرية.

https://sabq.org/8wbgh6



ميليشيا الحوثي

سلّط تقريرٌ دوري صادر عن لجنة من خبراء الأمم المتحدة المعنيين باليمن، الضوء على انتهاكات الحوثيين المتواصلة للحظر الذي تفرضه المنظمة الدولية على الأسلحة.

وكشف التقرير المكوّن من 300 صفحة، وقدّم لمجلس الأمن الدولي، أن الحوثيين المدعومين من إيران ما زالوا يجندون الأطفال للقتال في الحرب المستمرة منذ سبعة أعوام، وأن الجماعة الإرهابية تستخدم شبكةً معقدةً من الوسطاء الدوليين للحصول على مكونات أساسية لأنظمة الأسلحة الخاصة بهم.

https://sabq.org/nGBzts



الجرائم الكبيرة

‏‎قالت النيابة العامة: إنه تُحظر أي ممارسات تنطوي على الغش في الأجهزة أو المستلزمات الطبية أو عبوات أو أغلفة أي من ذلك، وتُعد هذه الممارسات والسلوكيات من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وتفصيلاً: عرّفت النيابة العامة الجهاز الطبي بأنه: كل آلة أو أداة أو جهاز تطبيق أو جهاز زراعة أو كواشف مخبرية أو مواد معايرة مخبرية أو برامج أو مواد تشغيل للأجهزة الطبية، أو أي أداة شبيهة أو ذات علاقة صنعت وحدها أو مع أجهزة أخرى؛ تستخدم في تشخيص الأمراض أو الإصابات أو الوقاية منها أو مراقبتها أو التحكم فيها أو علاجها أو تخفيفها أو تسكينها أو التعويض عن الإصابات.

https://sabq.org/LHgRKJ



الأولمبية الشتوية

تشارك المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022" التي ستُقام في العاصمة الصينية بكين خلال المدة من 4 إلى 20 فبراير الجاري.

وتأهل 3 لاعبين للمشاركة هم (فائق عابدي، وسلمان الهويش، وراكان رضا) بعد تحقيقهم النقاط التأهيلية، كأول ثلاثي سعودي خليجي يتأهل للأولمبياد الشتوي، حيث جاء تأهلهم للمرة الأولى في تاريخ المملكة في منافسات مسابقة التزلج على المنحدرات الجبلية 'التزلج الألبي".

https://sabq.org/Jg9KVL



634 متهمًا

قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، إنها باشرت خلال الشهر الماضي اختصاصاتها ومهامها، حيث نفّذت 4286 جولة رقابية باشرت من خلال التحقيق مع 634 متهمًا في قضايا إدارية وجنائية وإيقاف 234 مواطنًا ومقيمًا، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية؛ منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورُّطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير).

وأضافت الهيئة: من الموقوفين موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم).

https://sabq.org/NwqvnT



"الأخضر" يتعثر

تعثر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في محطة اليابان بنتيجة 0/2، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين، على أرض ملعب "سايتاما" في اليابان، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وخلال الشوط الأول، خسر الأخضر السعودي خدمات اللاعب عبدالإله المالكي عند الدقيقة 22 بداعي الإصابة، وحل بدلاً عنه عبدالله الخيبري. وتصدى الحارس محمد العويس لكرة يابانية خطرة عند الدقيقة 29 .

ومن كرة مرتدة يابانية سريعة أحرز لاعب ليفربول الإنجليزي "مينامين" هدف السبق لبلاده عند الدقيقة 32، من خطأ المدافع علي البليهي في إبعاد الكرة من منطقة الخطر . وفي الشوط الثاني أضاف "الساموراي" الياباني الهدف الثاني من قذيفة لا تصد من قدم "جونيا إيتو" عند الدقيقة 50 .

https://sabq.org/Rwb5Ld



مساحة البلطان

دافع رئيس نادي الشباب عن أدائه في إدارة النادي، وقال إنه حريص على مصلحة ناديه في المقام الأول قبل مصلحة الأندية الأخرى، وأبدى استعداده التام لمواجهة جميع مَن ينتقدون أداءه من جماهير النادي الشبابي.. وقال في الوقت نفسه إنه لا يهتم بالمنتقدين له من خارج النادي، أيًّا كان انتماؤهم.

وأكد "البلطان" الذي حل ضيفًا على حساب النادي في "تويتر" في برنامج بعنوان "#مساحة_خالد_البلطان" أمام أكثر من 120 ألف مستمع أنه اتخذ القرارات الصائبة التي تصبُّ في صالح نادي الشباب، ومسيرته الرياضية، سواء في عمليات بيع اللاعبين، أو التعاقد مع آخرين.. مشيرًا إلى أنه استشار متخصصين في كل القرارات التي أقدم عليها، وأيدوه فيما ذهب إليه، مبهرًا المستمعين في قناعاته الفنية والاقتصادية.

https://sabq.org/vdQFtV



تقدم نوعي

احتلّت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية في تصنيف وكالة "بلومبيرغ" لأكثر الدول مرونة في التعامل مع (كوفيد-19) لشهر يناير الحالي، في تقدم نوعي يعكس فاعلية خطط الاستجابة الصحية والاقتصادية التي وضعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين في التعامل مع الجائحة.

وافتتحت المملكة العام الجديد (2022م) بالتقدم بنحو 18 مرتبة عن تصنيفها السابق في القائمة التي تقيس مدى استجابة أكبر 53 اقتصادًا في العالم مع الجائحة.

https://sabq.org/BJNbtR



تملك الأراضي

أعاد مجلس الشورى، الأمل مجددًا لمن فاتهم قطار التقدم لمنصة أحكام لإثبات تملك أراضيهم بعد مطالبته لعقارات الدولة بتجديد الفترة لعام آخر والتي انتهت الشهر الماضي.

وجاءت المطالبات بالتمديد لعام آخر لأسباب رصدتها "سبق"، من أبرزها منح الفرصة لم يكمل طلبات التملك بعد الرفع بالمتطلبات بجانب عدم تقدم بعضهم للمنصة إما لظروف وإما لجهل بالأمر، بالإضافة إلى مشاكل الورثة والتقسيمات والتداخلات والتي تحتاج إلى فترة زمنية كافية لإنهائها.

https://sabq.org/tDYyvN



إصابات كورونا

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي إن منحنى إصابات كورونا في المملكة يتجه نحو النزول، وسيتبع ذلك منحنى الحالات الحرجة في العنايات المركزة واشتراط الجرعة التنشيطية من بعد 1 فبراير 2022 ينطبق على الفئة العمرية 18 عامًا فأكثر.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: نستبشر خيرًا في الأيام القادمة بنزول منحنى الإصابات الحرجة في المملكة.

https://sabq.org/9sxYqC



تصنيف المخالفات

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إعادة تصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة بضريبة القيمة المضافة المرتبطة بالمخالفات الميدانية التي تنتج عن عدم التزام المكلف بواجباته والتزاماته الضريبية، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد 30 يناير 2022م، بحيث تبدأ جميع عقوبات المخالفات الميدانية بتنبيه المنشأة أولاً وتوعية المكلّف وعدم فرض أي غرامات مالية عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، فيما تُفرض الغرامات المالية فقط عند تكرار ارتكاب المخالفة نفسها، مع منح مهلة زمنية قد تصل إلى ثلاثة أشهر من تاريخ إيقاع العقوبة؛ وذلك لضمان تصحيح المخالفة.

https://sabq.org/kTfBH4



الطفل ريان

تواصلت على قدم وساق، جهود إنقاذ الطفل ريان، خمس سنوات، الذي سقط في ثقب مائي بقرية إغران بالجماعة الترابية تمروت، الواقعة بإقليم شفشاون بالمملكة المغربية.

ووفق موقع "هسبريس" قال مصدر من السلطات المحلية: 5 آليات ثقيلة والعشرات من عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية والقوات المساعدة ورجال الدرك، بإشراف من السلطات الإقليمية، تبذل جهودًا حثيثة لإنقاذ الطفل ريان، الذي سقط في ثقب مائي بعمق يصل إلى 32 مترًا.

وأضاف: الآليات تقوم بالحفر بالموازاة مع الثقب المائي، موضحًا أن أشغال الحفر وصلت إلى عمق يفوق 19 مترًا من 32 مترًا، حيث يوجد الطفل بعد سقوطه.

https://sabq.org/WqvHdY



وفاة ريان

صدر بيان عن الديوان الملكي المغربي، أكد وفاة الطفل ريان أورام الذي سقط قبل أيام عدة في ثقب مائي بقرية إغران بالجماعة الترابية تمروت، الواقعة بإقليم شفشاون بالمملكة المغربية .

وجاء في بلاغ الديوان الملكي المغربي على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر.

https://sabq.org/T5VtmR

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443 07:00 AM

موجز "سبق" الأسبوعي: "ولي العهد" يوجِّه بإقامة LEAP سنويًّا.. و"الأخضر" يتعثر.. و"البلطان" يُبهر "ريان" يكسب التعاطف.. وأرقام "كورونا" تواصل التقهقر.. وتمكين "السياحة" من ضبط المخالفات





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شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث المحلية والدولية، تصدرها: اتخاذ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عددًا من القرارات، وتوجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإقامة مؤتمر LEAP سنويًا.



كما شهد الأسبوع أحداثًا رياضية، منها تعثر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مشوار التأهل إلى مونديال قطر المقبل أمام اليابان، ودفاع خالد البلطان رئيس نادي الشباب عن سياسته في إدارة النادي.



وإلى جانب ما سبق، شهد الأسبوع أحداثًا أخرى، من بينها الوضع الوبائي لمستجدات فيروس كورونا، ورصد كامل لقضايا الفساد التي حققت فيها النيابة العامة في فترة سابقة. وهنا رصد لأهم الأحداث:



تمكين "السياحة"

وافق مجلس الوزراء على تمكين وزارة السياحة من ضبط المخالفات في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية ذات الصلة باختصاصاتها، كما وافق على اعتماد الحسابين الختاميين لصندوق التنمية العقارية والهيئة العامة للصناعات العسكرية لعامين ماليين سابقين.

https://sabq.org/Ptj5gM



"LEAP" سنويًا

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع توجيهًا بإقامة مؤتمر LEAP سنويًا.

وجاء هذا التوجيه عقب النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر في نسخته الحالية.

وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله عامر السواحة، عبر حسابه على موقع "تويتر": "بعد النجاح الساحق لمؤتمر ليب بدعم وتوجيه من سمو سيدي ولي العهد الذي جعل المملكة العاصمة التقنية والرقمية للمنطقة من دون منازع، وجّه سمو سيدي -أدام الله عزه- بأن يكون مؤتمر ليب مؤتمرًا سنويًا".

https://sabq.org/Bg9X3S



يوسف المنتشري

إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصول الطفل يزن قادمًا من أستراليا، وجد الطفل "يوسف المنتشري" يروي لـ"الإخبارية" قصة ما حدث للطفل.

https://sabq.org/WqGRwv



مهرجان الإبل

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، بالصياهد الجنوبية للدهناء.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مقر المهرجان، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

https://sabq.org/cVsnMT



عملية التطهير

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ألوية اليمن السعيد بدأت تطهير مدينة حرض من آلاف الألغام الحوثية.

وقال "التحالف": إن العمليات الإنسانية والمساعدات بالمناطق المحررة ستنطلق بعد عمليات التطهير.

وطالب "التحالف" المدنيين بالتريث للعودة لمنازلهم بمدينة حرض حرصًا على سلامتهم.

https://sabq.org/dLTjwb



الوضع الوبائي

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه وفقًا للمتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليًا وعالميًا ومتابعة ما يتعلق بأي مخاطر وبائية، وبناءً على ما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19) والمستجدات بهذا الخصوص، ولغرض الحفاظ على الصحة العامة؛ فقد تقرر ما يلي: أولاً- يشترط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمن أمضى (ثلاثة) أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويُستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من (16) عامًا، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثانيًا- إلزام جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنون -بغض النظر عن حالة تحصينهم- بتقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا.

https://sabq.org/b7Njyt



ضد الميليشيات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 16 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب وحجة خلال 24 ساعة.

وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات في مأرب وحجة دمرت 9 آليات للميليشيات الحوثية وخسائر بشرية.

https://sabq.org/8wbgh6



ميليشيا الحوثي

سلّط تقريرٌ دوري صادر عن لجنة من خبراء الأمم المتحدة المعنيين باليمن، الضوء على انتهاكات الحوثيين المتواصلة للحظر الذي تفرضه المنظمة الدولية على الأسلحة.

وكشف التقرير المكوّن من 300 صفحة، وقدّم لمجلس الأمن الدولي، أن الحوثيين المدعومين من إيران ما زالوا يجندون الأطفال للقتال في الحرب المستمرة منذ سبعة أعوام، وأن الجماعة الإرهابية تستخدم شبكةً معقدةً من الوسطاء الدوليين للحصول على مكونات أساسية لأنظمة الأسلحة الخاصة بهم.

https://sabq.org/nGBzts



الجرائم الكبيرة

‏‎قالت النيابة العامة: إنه تُحظر أي ممارسات تنطوي على الغش في الأجهزة أو المستلزمات الطبية أو عبوات أو أغلفة أي من ذلك، وتُعد هذه الممارسات والسلوكيات من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وتفصيلاً: عرّفت النيابة العامة الجهاز الطبي بأنه: كل آلة أو أداة أو جهاز تطبيق أو جهاز زراعة أو كواشف مخبرية أو مواد معايرة مخبرية أو برامج أو مواد تشغيل للأجهزة الطبية، أو أي أداة شبيهة أو ذات علاقة صنعت وحدها أو مع أجهزة أخرى؛ تستخدم في تشخيص الأمراض أو الإصابات أو الوقاية منها أو مراقبتها أو التحكم فيها أو علاجها أو تخفيفها أو تسكينها أو التعويض عن الإصابات.

https://sabq.org/LHgRKJ



الأولمبية الشتوية

تشارك المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022" التي ستُقام في العاصمة الصينية بكين خلال المدة من 4 إلى 20 فبراير الجاري.

وتأهل 3 لاعبين للمشاركة هم (فائق عابدي، وسلمان الهويش، وراكان رضا) بعد تحقيقهم النقاط التأهيلية، كأول ثلاثي سعودي خليجي يتأهل للأولمبياد الشتوي، حيث جاء تأهلهم للمرة الأولى في تاريخ المملكة في منافسات مسابقة التزلج على المنحدرات الجبلية 'التزلج الألبي".

https://sabq.org/Jg9KVL



634 متهمًا

قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، إنها باشرت خلال الشهر الماضي اختصاصاتها ومهامها، حيث نفّذت 4286 جولة رقابية باشرت من خلال التحقيق مع 634 متهمًا في قضايا إدارية وجنائية وإيقاف 234 مواطنًا ومقيمًا، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية؛ منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورُّطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير).

وأضافت الهيئة: من الموقوفين موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم).

https://sabq.org/NwqvnT



"الأخضر" يتعثر

تعثر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في محطة اليابان بنتيجة 0/2، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين، على أرض ملعب "سايتاما" في اليابان، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وخلال الشوط الأول، خسر الأخضر السعودي خدمات اللاعب عبدالإله المالكي عند الدقيقة 22 بداعي الإصابة، وحل بدلاً عنه عبدالله الخيبري. وتصدى الحارس محمد العويس لكرة يابانية خطرة عند الدقيقة 29 .

ومن كرة مرتدة يابانية سريعة أحرز لاعب ليفربول الإنجليزي "مينامين" هدف السبق لبلاده عند الدقيقة 32، من خطأ المدافع علي البليهي في إبعاد الكرة من منطقة الخطر . وفي الشوط الثاني أضاف "الساموراي" الياباني الهدف الثاني من قذيفة لا تصد من قدم "جونيا إيتو" عند الدقيقة 50 .

https://sabq.org/Rwb5Ld



مساحة البلطان

دافع رئيس نادي الشباب عن أدائه في إدارة النادي، وقال إنه حريص على مصلحة ناديه في المقام الأول قبل مصلحة الأندية الأخرى، وأبدى استعداده التام لمواجهة جميع مَن ينتقدون أداءه من جماهير النادي الشبابي.. وقال في الوقت نفسه إنه لا يهتم بالمنتقدين له من خارج النادي، أيًّا كان انتماؤهم.

وأكد "البلطان" الذي حل ضيفًا على حساب النادي في "تويتر" في برنامج بعنوان "#مساحة_خالد_البلطان" أمام أكثر من 120 ألف مستمع أنه اتخذ القرارات الصائبة التي تصبُّ في صالح نادي الشباب، ومسيرته الرياضية، سواء في عمليات بيع اللاعبين، أو التعاقد مع آخرين.. مشيرًا إلى أنه استشار متخصصين في كل القرارات التي أقدم عليها، وأيدوه فيما ذهب إليه، مبهرًا المستمعين في قناعاته الفنية والاقتصادية.

https://sabq.org/vdQFtV



تقدم نوعي

احتلّت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية في تصنيف وكالة "بلومبيرغ" لأكثر الدول مرونة في التعامل مع (كوفيد-19) لشهر يناير الحالي، في تقدم نوعي يعكس فاعلية خطط الاستجابة الصحية والاقتصادية التي وضعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين في التعامل مع الجائحة.

وافتتحت المملكة العام الجديد (2022م) بالتقدم بنحو 18 مرتبة عن تصنيفها السابق في القائمة التي تقيس مدى استجابة أكبر 53 اقتصادًا في العالم مع الجائحة.

https://sabq.org/BJNbtR



تملك الأراضي

أعاد مجلس الشورى، الأمل مجددًا لمن فاتهم قطار التقدم لمنصة أحكام لإثبات تملك أراضيهم بعد مطالبته لعقارات الدولة بتجديد الفترة لعام آخر والتي انتهت الشهر الماضي.

وجاءت المطالبات بالتمديد لعام آخر لأسباب رصدتها "سبق"، من أبرزها منح الفرصة لم يكمل طلبات التملك بعد الرفع بالمتطلبات بجانب عدم تقدم بعضهم للمنصة إما لظروف وإما لجهل بالأمر، بالإضافة إلى مشاكل الورثة والتقسيمات والتداخلات والتي تحتاج إلى فترة زمنية كافية لإنهائها.

https://sabq.org/tDYyvN



إصابات كورونا

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي إن منحنى إصابات كورونا في المملكة يتجه نحو النزول، وسيتبع ذلك منحنى الحالات الحرجة في العنايات المركزة واشتراط الجرعة التنشيطية من بعد 1 فبراير 2022 ينطبق على الفئة العمرية 18 عامًا فأكثر.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: نستبشر خيرًا في الأيام القادمة بنزول منحنى الإصابات الحرجة في المملكة.

https://sabq.org/9sxYqC



تصنيف المخالفات

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إعادة تصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة بضريبة القيمة المضافة المرتبطة بالمخالفات الميدانية التي تنتج عن عدم التزام المكلف بواجباته والتزاماته الضريبية، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد 30 يناير 2022م، بحيث تبدأ جميع عقوبات المخالفات الميدانية بتنبيه المنشأة أولاً وتوعية المكلّف وعدم فرض أي غرامات مالية عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، فيما تُفرض الغرامات المالية فقط عند تكرار ارتكاب المخالفة نفسها، مع منح مهلة زمنية قد تصل إلى ثلاثة أشهر من تاريخ إيقاع العقوبة؛ وذلك لضمان تصحيح المخالفة.

https://sabq.org/kTfBH4



الطفل ريان

تواصلت على قدم وساق، جهود إنقاذ الطفل ريان، خمس سنوات، الذي سقط في ثقب مائي بقرية إغران بالجماعة الترابية تمروت، الواقعة بإقليم شفشاون بالمملكة المغربية.

ووفق موقع "هسبريس" قال مصدر من السلطات المحلية: 5 آليات ثقيلة والعشرات من عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية والقوات المساعدة ورجال الدرك، بإشراف من السلطات الإقليمية، تبذل جهودًا حثيثة لإنقاذ الطفل ريان، الذي سقط في ثقب مائي بعمق يصل إلى 32 مترًا.

وأضاف: الآليات تقوم بالحفر بالموازاة مع الثقب المائي، موضحًا أن أشغال الحفر وصلت إلى عمق يفوق 19 مترًا من 32 مترًا، حيث يوجد الطفل بعد سقوطه.

https://sabq.org/WqvHdY



وفاة ريان

صدر بيان عن الديوان الملكي المغربي، أكد وفاة الطفل ريان أورام الذي سقط قبل أيام عدة في ثقب مائي بقرية إغران بالجماعة الترابية تمروت، الواقعة بإقليم شفشاون بالمملكة المغربية .

وجاء في بلاغ الديوان الملكي المغربي على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر.

https://sabq.org/T5VtmR