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سبق في أسبوع .. تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. وإلغاء "الخطوط الحديدية" وإحلال "سار" محلها.. والثلوج تزين مرتفعات تبوك

"المعلمي": السعودية لا تحتاج إلى إذن للدفاع عن مصالحها.. ومشهد بطولي لطالب.. والسعوديون يتصدون لـ"كلوب هاوس"

كان الأسبوع الماضي حافلاً بالأحداث المهمة في المملكة، ما بين تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية، وإيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة، وكذلك الهجمات الحوثية الإرهابية التي شهدتها المملكة ونددت بها دول العالم، كما كانت منطقة تبوك على موعد مع تساقط الثلوج على مرتفعاتها، في منظر بديع جذب هواة التصوير والطقس والمتنزهين.

"سبق" ترصد لكم أهم الأحداث المحلية والعالمية خلال أسبوع:

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل ـ حفظه الله ـ، رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء أمس السبت حفل سباق "كأس السعودية" في نسخته الثانية، الذي يعد الأغلى في تاريخ السباقات العالمية للخيول، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.

من جهة أخرى، قررت وزارة الداخلية تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية مدة (20) يومًا إضافيًا بدءًا من الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد 2 / 7 / 1442هـ الموافق 14 / 2 / 2021م، ليكون الإجمالي (30) يومًا قابلة للتمديد حسب متطلبات الوضع الوبائي، كما صرَّح مصدر مسؤول بأن حكومة المملكة العربية السعودية عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير السعودية ابتداء من (1 / 1 / 2024م). ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أيٍّ من أجهزتها ، كما قرر مجلس الوزراء إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وإحلال "شركة سار" محلها والموافقة على إنشاء "بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة".

نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يرعى حفل سباق "كأس السعودية" في نسخته الثانية
https://sabq.org/T5KzdD

"الوزراء": إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وإحلال "شركة سار" محلها
https://sabq.org/G72fwY

الداخلية: تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية مدة (20) يومًا
https://sabq.org/gr37TC

إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة
https://sabq.org/cQJyTM

اعترضت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" ، طائرة دون طيار "مفخخة"، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، كما تكرر الهجوم على مطار أبها، فيما أكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أن المملكة لا تحتاج إلى الإذن للدفاع عن مصالحها، مشددًا على أن ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية "ونتعامل معها على هذا الأساس"، من جهة أخرى كشفت شرطة الرياض تفاصيل فيديو الاعتداء على أحد موظفي الحراسات الأمنية، وأطاحت النيابة العامة بتشكيل عصابي هرّب أموالاً وذهبًا إلى خارج المملكة.

شرطة الرياض تكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على أحد موظفي الحراسات الأمنية
https://sabq.org/jBDKbC

النيابة العامة تطيح بتشكيل عصابي هرّب أموالاً وذهبًا إلى خارج المملكة
https://sabq.org/R9mzxp

اعتراض وتدمير مسيَّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه السعودية
https://sabq.org/SqkmXK

اعتراض وتدمير طائرتين من دون طيار مفخختين أطلقتا تجاه #خميس_مشيط
https://sabq.org/yqWsbR

المعلمي: السعودية لا تحتاج إلى الإذن للدفاع عن مصالحها
https://sabq.org/zgr7ys

وفي مشهد بطولي، أحبط طالب عسكري يتدرب بقوات أمن المنشآت بالرياض، سرقة سيارة متوقفة بإحدى محطات الوقود، فجر الثلاثاء الماضي، وتم تسليم الجاني فورًا إلى الجهات الأمنية، فيما تصدى السعوديون بقوة لتطبيق "كلوب هاوس" رافضين أي ممارسات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحاول المساس بأخلاقهم أو تتجاوز على ثوابتهم، ما يجعل من تطبيقات مثل (كلوب هاوس) خطرًا حقيقيًا يجب التعامل معه كـ"مهدد وطني".

مشهد بطولي.. طالب عسكري يُحبط سرقة مركبة بالرياض والجاني يُسَلَّم
https://sabq.org/ZB53bD

السعوديون يتصدون لـ"كلوب هاوس" ويرفضون المساس بالقيم والأخلاق
https://sabq.org/DNs6Yq

غطت الثلوج، صباح الخميس الماضي، مرتفعات تبوك والظهر وعلقان، وسط وجود أهالي المنطقة وعشاق التصوير والطقس للاستمتاع بالأجواء الخلابة، ووثقت عدسة "سبق" صورًا لأماكن تساقط الثلوج؛ حيث اكتست الأرض بالبياض، في منظر بديع ينتظره هواة الطقس، ومحبو الكشتات وسط الثلوج، كما وثقت لقطات جوية، وصول "الزائر الأبيض" لمرتفعات وجبال تبوك بعد تساقط الثلوج عليها، وشملت "الظهر، وعلقان وجبل اللوز"، من جهة أخرى كثفت العديد من الجهات الحكومية في منطقة تبوك على امتداد الطرق المؤدية لمواقع تساقط الثلوج، من تمركزها مجهزة بآلياتها المختلفة لمواجهة أي خطر قد يحدث نتيجة الكثافة الحركية من قِبل الأهالي والزوار الذين توافدوا على تلك المواقع.

أجواء ساحرة.. الثلوج تتساقط بمرتفعات تبوك والأرض تكتسي بالبياض
https://sabq.org/wZXbvk

"سبق" توثق بدء تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك
https://sabq.org/3FrRt2

شاهد .. لقطات جوية ترصد جمال مرتفعات تبوك بعد تساقط الثلوج
https://sabq.org/DgL4bv

وعلى الصعيد السياسي والعالمي، فقد تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وبخاصة في مجال التعاون الدفاعي، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية، وجدد وزير الدفاع الأمريكي التشديد على أهمية الشراكة الإستراتيجية الدفاعية بين البلدين، مؤكدًا دور المملكة المحوري لأمن واستقرار المنطقة. من جهة أخرى قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن سياسة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن غير عادلة مع أقوى حلفائها المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى الصمت الأمريكي عن جرائم الحوثيين في اليمن، إلى جانب إلغاء تصنيف الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية.

من جهة أخرى، شددت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على ضمان عدم تمكن النظام الإيراني من تطوير سلاح نووي، فيما شهد العالم مأساة مؤثرة لأسرة سودانية، فارق 8 سودانيين من عائلة واحدة الحياة، بعد أن ضلوا طريقهم في صحراء جنوب شرق مدينة الكفرة الليبية، وأثناء تفتيش مركبتهم، عثر على رسالة مكتوبة بخط يد الأم قبل موتها، جاء فيها: "إلى من يجد هذه الورقة، هذا رقم أخي، استودعتكم الله، وسامحوني أني لم أوصل أمي إليكم، بابا وناصر بحبكم، أدعو لنا بالرحمة واهدونا قرآنًا، واعملوا لنا سبيل موتة هنا".

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير الدفاع الأمريكي
https://sabq.org/z6gVyb

"نيوزويك": سياسة بايدن تجاه السعودية "غير عادلة"
https://sabq.org/txWnYS

الخارجية: المملكة تتابع بقلقٍ الهجمات الإرهابية التي استهدفت مطار أربيل.. اعتداء جبان نُدينه ونستنكره
https://sabq.org/zZWJSp

اتفاق أمريكي أوروبي على ضرورة عدم تمكين إيران من تطوير سلاح نووي
https://sabq.org/qLMTxh

الأم تركت رسالة .. 8 سوادنيين من عائلة واحدة يموتون جوعًا في صحراء ليبيا
https://sabq.org/jN2Ht9

موجز سبق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سبق في أسبوع .. تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. وإلغاء "الخطوط الحديدية" وإحلال "سار" محلها.. والثلوج تزين مرتفعات تبوك
سبق

كان الأسبوع الماضي حافلاً بالأحداث المهمة في المملكة، ما بين تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية، وإيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة، وكذلك الهجمات الحوثية الإرهابية التي شهدتها المملكة ونددت بها دول العالم، كما كانت منطقة تبوك على موعد مع تساقط الثلوج على مرتفعاتها، في منظر بديع جذب هواة التصوير والطقس والمتنزهين.

"سبق" ترصد لكم أهم الأحداث المحلية والعالمية خلال أسبوع:

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل ـ حفظه الله ـ، رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء أمس السبت حفل سباق "كأس السعودية" في نسخته الثانية، الذي يعد الأغلى في تاريخ السباقات العالمية للخيول، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.

من جهة أخرى، قررت وزارة الداخلية تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية مدة (20) يومًا إضافيًا بدءًا من الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد 2 / 7 / 1442هـ الموافق 14 / 2 / 2021م، ليكون الإجمالي (30) يومًا قابلة للتمديد حسب متطلبات الوضع الوبائي، كما صرَّح مصدر مسؤول بأن حكومة المملكة العربية السعودية عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير السعودية ابتداء من (1 / 1 / 2024م). ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أيٍّ من أجهزتها ، كما قرر مجلس الوزراء إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وإحلال "شركة سار" محلها والموافقة على إنشاء "بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة".

نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يرعى حفل سباق "كأس السعودية" في نسخته الثانية
https://sabq.org/T5KzdD

"الوزراء": إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وإحلال "شركة سار" محلها
https://sabq.org/G72fwY

الداخلية: تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية مدة (20) يومًا
https://sabq.org/gr37TC

إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة
https://sabq.org/cQJyTM

اعترضت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" ، طائرة دون طيار "مفخخة"، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، كما تكرر الهجوم على مطار أبها، فيما أكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أن المملكة لا تحتاج إلى الإذن للدفاع عن مصالحها، مشددًا على أن ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية "ونتعامل معها على هذا الأساس"، من جهة أخرى كشفت شرطة الرياض تفاصيل فيديو الاعتداء على أحد موظفي الحراسات الأمنية، وأطاحت النيابة العامة بتشكيل عصابي هرّب أموالاً وذهبًا إلى خارج المملكة.

شرطة الرياض تكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على أحد موظفي الحراسات الأمنية
https://sabq.org/jBDKbC

النيابة العامة تطيح بتشكيل عصابي هرّب أموالاً وذهبًا إلى خارج المملكة
https://sabq.org/R9mzxp

اعتراض وتدمير مسيَّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه السعودية
https://sabq.org/SqkmXK

اعتراض وتدمير طائرتين من دون طيار مفخختين أطلقتا تجاه #خميس_مشيط
https://sabq.org/yqWsbR

المعلمي: السعودية لا تحتاج إلى الإذن للدفاع عن مصالحها
https://sabq.org/zgr7ys

وفي مشهد بطولي، أحبط طالب عسكري يتدرب بقوات أمن المنشآت بالرياض، سرقة سيارة متوقفة بإحدى محطات الوقود، فجر الثلاثاء الماضي، وتم تسليم الجاني فورًا إلى الجهات الأمنية، فيما تصدى السعوديون بقوة لتطبيق "كلوب هاوس" رافضين أي ممارسات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحاول المساس بأخلاقهم أو تتجاوز على ثوابتهم، ما يجعل من تطبيقات مثل (كلوب هاوس) خطرًا حقيقيًا يجب التعامل معه كـ"مهدد وطني".

مشهد بطولي.. طالب عسكري يُحبط سرقة مركبة بالرياض والجاني يُسَلَّم
https://sabq.org/ZB53bD

السعوديون يتصدون لـ"كلوب هاوس" ويرفضون المساس بالقيم والأخلاق
https://sabq.org/DNs6Yq

غطت الثلوج، صباح الخميس الماضي، مرتفعات تبوك والظهر وعلقان، وسط وجود أهالي المنطقة وعشاق التصوير والطقس للاستمتاع بالأجواء الخلابة، ووثقت عدسة "سبق" صورًا لأماكن تساقط الثلوج؛ حيث اكتست الأرض بالبياض، في منظر بديع ينتظره هواة الطقس، ومحبو الكشتات وسط الثلوج، كما وثقت لقطات جوية، وصول "الزائر الأبيض" لمرتفعات وجبال تبوك بعد تساقط الثلوج عليها، وشملت "الظهر، وعلقان وجبل اللوز"، من جهة أخرى كثفت العديد من الجهات الحكومية في منطقة تبوك على امتداد الطرق المؤدية لمواقع تساقط الثلوج، من تمركزها مجهزة بآلياتها المختلفة لمواجهة أي خطر قد يحدث نتيجة الكثافة الحركية من قِبل الأهالي والزوار الذين توافدوا على تلك المواقع.

أجواء ساحرة.. الثلوج تتساقط بمرتفعات تبوك والأرض تكتسي بالبياض
https://sabq.org/wZXbvk

"سبق" توثق بدء تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك
https://sabq.org/3FrRt2

شاهد .. لقطات جوية ترصد جمال مرتفعات تبوك بعد تساقط الثلوج
https://sabq.org/DgL4bv

وعلى الصعيد السياسي والعالمي، فقد تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وبخاصة في مجال التعاون الدفاعي، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية، وجدد وزير الدفاع الأمريكي التشديد على أهمية الشراكة الإستراتيجية الدفاعية بين البلدين، مؤكدًا دور المملكة المحوري لأمن واستقرار المنطقة. من جهة أخرى قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن سياسة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن غير عادلة مع أقوى حلفائها المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى الصمت الأمريكي عن جرائم الحوثيين في اليمن، إلى جانب إلغاء تصنيف الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية.

من جهة أخرى، شددت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على ضمان عدم تمكن النظام الإيراني من تطوير سلاح نووي، فيما شهد العالم مأساة مؤثرة لأسرة سودانية، فارق 8 سودانيين من عائلة واحدة الحياة، بعد أن ضلوا طريقهم في صحراء جنوب شرق مدينة الكفرة الليبية، وأثناء تفتيش مركبتهم، عثر على رسالة مكتوبة بخط يد الأم قبل موتها، جاء فيها: "إلى من يجد هذه الورقة، هذا رقم أخي، استودعتكم الله، وسامحوني أني لم أوصل أمي إليكم، بابا وناصر بحبكم، أدعو لنا بالرحمة واهدونا قرآنًا، واعملوا لنا سبيل موتة هنا".

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير الدفاع الأمريكي
https://sabq.org/z6gVyb

"نيوزويك": سياسة بايدن تجاه السعودية "غير عادلة"
https://sabq.org/txWnYS

الخارجية: المملكة تتابع بقلقٍ الهجمات الإرهابية التي استهدفت مطار أربيل.. اعتداء جبان نُدينه ونستنكره
https://sabq.org/zZWJSp

اتفاق أمريكي أوروبي على ضرورة عدم تمكين إيران من تطوير سلاح نووي
https://sabq.org/qLMTxh

الأم تركت رسالة .. 8 سوادنيين من عائلة واحدة يموتون جوعًا في صحراء ليبيا
https://sabq.org/jN2Ht9

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
03:00 AM

سبق في أسبوع .. تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. وإلغاء "الخطوط الحديدية" وإحلال "سار" محلها.. والثلوج تزين مرتفعات تبوك

"المعلمي": السعودية لا تحتاج إلى إذن للدفاع عن مصالحها.. ومشهد بطولي لطالب.. والسعوديون يتصدون لـ"كلوب هاوس"

تصوير: يحيى المازن
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بدر الجبل - تبوك
0
1,468

كان الأسبوع الماضي حافلاً بالأحداث المهمة في المملكة، ما بين تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية، وإيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة، وكذلك الهجمات الحوثية الإرهابية التي شهدتها المملكة ونددت بها دول العالم، كما كانت منطقة تبوك على موعد مع تساقط الثلوج على مرتفعاتها، في منظر بديع جذب هواة التصوير والطقس والمتنزهين.

"سبق" ترصد لكم أهم الأحداث المحلية والعالمية خلال أسبوع:

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل ـ حفظه الله ـ، رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء أمس السبت حفل سباق "كأس السعودية" في نسخته الثانية، الذي يعد الأغلى في تاريخ السباقات العالمية للخيول، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.

من جهة أخرى، قررت وزارة الداخلية تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية مدة (20) يومًا إضافيًا بدءًا من الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد 2 / 7 / 1442هـ الموافق 14 / 2 / 2021م، ليكون الإجمالي (30) يومًا قابلة للتمديد حسب متطلبات الوضع الوبائي، كما صرَّح مصدر مسؤول بأن حكومة المملكة العربية السعودية عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير السعودية ابتداء من (1 / 1 / 2024م). ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أيٍّ من أجهزتها ، كما قرر مجلس الوزراء إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وإحلال "شركة سار" محلها والموافقة على إنشاء "بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة".

نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يرعى حفل سباق "كأس السعودية" في نسخته الثانية
https://sabq.org/T5KzdD

"الوزراء": إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وإحلال "شركة سار" محلها
https://sabq.org/G72fwY

الداخلية: تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية مدة (20) يومًا
https://sabq.org/gr37TC

إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة
https://sabq.org/cQJyTM

اعترضت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" ، طائرة دون طيار "مفخخة"، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، كما تكرر الهجوم على مطار أبها، فيما أكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أن المملكة لا تحتاج إلى الإذن للدفاع عن مصالحها، مشددًا على أن ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية "ونتعامل معها على هذا الأساس"، من جهة أخرى كشفت شرطة الرياض تفاصيل فيديو الاعتداء على أحد موظفي الحراسات الأمنية، وأطاحت النيابة العامة بتشكيل عصابي هرّب أموالاً وذهبًا إلى خارج المملكة.

شرطة الرياض تكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على أحد موظفي الحراسات الأمنية
https://sabq.org/jBDKbC

النيابة العامة تطيح بتشكيل عصابي هرّب أموالاً وذهبًا إلى خارج المملكة
https://sabq.org/R9mzxp

اعتراض وتدمير مسيَّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه السعودية
https://sabq.org/SqkmXK

اعتراض وتدمير طائرتين من دون طيار مفخختين أطلقتا تجاه #خميس_مشيط
https://sabq.org/yqWsbR

المعلمي: السعودية لا تحتاج إلى الإذن للدفاع عن مصالحها
https://sabq.org/zgr7ys

وفي مشهد بطولي، أحبط طالب عسكري يتدرب بقوات أمن المنشآت بالرياض، سرقة سيارة متوقفة بإحدى محطات الوقود، فجر الثلاثاء الماضي، وتم تسليم الجاني فورًا إلى الجهات الأمنية، فيما تصدى السعوديون بقوة لتطبيق "كلوب هاوس" رافضين أي ممارسات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحاول المساس بأخلاقهم أو تتجاوز على ثوابتهم، ما يجعل من تطبيقات مثل (كلوب هاوس) خطرًا حقيقيًا يجب التعامل معه كـ"مهدد وطني".

مشهد بطولي.. طالب عسكري يُحبط سرقة مركبة بالرياض والجاني يُسَلَّم
https://sabq.org/ZB53bD

السعوديون يتصدون لـ"كلوب هاوس" ويرفضون المساس بالقيم والأخلاق
https://sabq.org/DNs6Yq

غطت الثلوج، صباح الخميس الماضي، مرتفعات تبوك والظهر وعلقان، وسط وجود أهالي المنطقة وعشاق التصوير والطقس للاستمتاع بالأجواء الخلابة، ووثقت عدسة "سبق" صورًا لأماكن تساقط الثلوج؛ حيث اكتست الأرض بالبياض، في منظر بديع ينتظره هواة الطقس، ومحبو الكشتات وسط الثلوج، كما وثقت لقطات جوية، وصول "الزائر الأبيض" لمرتفعات وجبال تبوك بعد تساقط الثلوج عليها، وشملت "الظهر، وعلقان وجبل اللوز"، من جهة أخرى كثفت العديد من الجهات الحكومية في منطقة تبوك على امتداد الطرق المؤدية لمواقع تساقط الثلوج، من تمركزها مجهزة بآلياتها المختلفة لمواجهة أي خطر قد يحدث نتيجة الكثافة الحركية من قِبل الأهالي والزوار الذين توافدوا على تلك المواقع.

أجواء ساحرة.. الثلوج تتساقط بمرتفعات تبوك والأرض تكتسي بالبياض
https://sabq.org/wZXbvk

"سبق" توثق بدء تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك
https://sabq.org/3FrRt2

شاهد .. لقطات جوية ترصد جمال مرتفعات تبوك بعد تساقط الثلوج
https://sabq.org/DgL4bv

وعلى الصعيد السياسي والعالمي، فقد تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وبخاصة في مجال التعاون الدفاعي، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية، وجدد وزير الدفاع الأمريكي التشديد على أهمية الشراكة الإستراتيجية الدفاعية بين البلدين، مؤكدًا دور المملكة المحوري لأمن واستقرار المنطقة. من جهة أخرى قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن سياسة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن غير عادلة مع أقوى حلفائها المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى الصمت الأمريكي عن جرائم الحوثيين في اليمن، إلى جانب إلغاء تصنيف الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية.

من جهة أخرى، شددت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على ضمان عدم تمكن النظام الإيراني من تطوير سلاح نووي، فيما شهد العالم مأساة مؤثرة لأسرة سودانية، فارق 8 سودانيين من عائلة واحدة الحياة، بعد أن ضلوا طريقهم في صحراء جنوب شرق مدينة الكفرة الليبية، وأثناء تفتيش مركبتهم، عثر على رسالة مكتوبة بخط يد الأم قبل موتها، جاء فيها: "إلى من يجد هذه الورقة، هذا رقم أخي، استودعتكم الله، وسامحوني أني لم أوصل أمي إليكم، بابا وناصر بحبكم، أدعو لنا بالرحمة واهدونا قرآنًا، واعملوا لنا سبيل موتة هنا".

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير الدفاع الأمريكي
https://sabq.org/z6gVyb

"نيوزويك": سياسة بايدن تجاه السعودية "غير عادلة"
https://sabq.org/txWnYS

الخارجية: المملكة تتابع بقلقٍ الهجمات الإرهابية التي استهدفت مطار أربيل.. اعتداء جبان نُدينه ونستنكره
https://sabq.org/zZWJSp

اتفاق أمريكي أوروبي على ضرورة عدم تمكين إيران من تطوير سلاح نووي
https://sabq.org/qLMTxh

الأم تركت رسالة .. 8 سوادنيين من عائلة واحدة يموتون جوعًا في صحراء ليبيا
https://sabq.org/jN2Ht9

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